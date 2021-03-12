«Вопрос власти»: почему Китай штрафует Alibaba

Антимонопольные регуляторы Китая планируют оштрафовать компанию Alibaba за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Wall Street Journal. Размер взыскания может составить более $975 млн — это крупнейший штраф в корпоративной истории Китая.

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Ведомство потребовало от компании не злоупотреблять доминирующим положением на рынке для вытеснения конкурентов. Alibaba придется отказаться от наказания продавцов за торговлю через конкурирующие платформы. Также регулятор намерен заставить владельца Alibaba Джека Ма отказаться от ряда активов и дистанцироваться от корпорации.

В настоящее время Alibaba является одним из самых успешных маркетплейсов в мире: ее чистая прибыль по итогам прошедшего финансового года составила около $20 млрд.

Wall Street Journal считает, что корпорации Джека Ма будет проще откупиться от регулятора.

Alibaba впала в немилость властей из-за речи Джека Ма в конце октября 2020 года. Основатель компании раскритиковал китайскую политику в вопросе международных правил работы финансовых организаций, назвав методы государства «вчерашними». Позже китайские власти отменили IPO дочерней компании Alibaba Ant Group, которая владеет собственной платежной системой Alipay, а затем начали антимонопольное расследование против Alibaba.

«Штраф даже в размере $1 млрд для Alibaba не будет слишком чувствительным, поскольку компания сможет спокойно его заплатить, а для инвесторов это может стать сигналом о том, что компания разрешила ситуацию с регулятором и готова двигаться дальше... После того как разрешилась ситуация со штрафом, инвесторов будет больше волновать вопрос, насколько ужесточится урегулирование в отношении Alibaba и насколько это повлияет на ее финансовые показатели и ее экспансию в другие страны», — считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов отметил, что на бизнес, основанный Джеком Ма, власти Китая давно «смотрели косо». Во-первых, из-за тесных связей с западными инвесторами, а во-вторых, по причине ошеломительных успехов компании на внутреннем рынке.

По его словам, формально Alibaba обвиняют в поглощении ряда компаний без одобрения регулятора, но реально претензии касаются того, что компания сосредоточила в своих руках слишком большую долю сбытовых цепочек, а также претендует на то, чтобы построить параллельную негосударственную платежную инфраструктуру на базе своей Ant Group.

Попытка финансовой дочки Alibaba выйти на IPO и, вероятно, повторить успех материнской компании стала последней каплей: выход на биржу остановили, холдинг потребовали реструктурировать, финансы — отделить от торговли.

«Номинально все это как бы происходит в рамках борьбы в IT-монополиями, но по факту мы видим, что верные властям Tencent и Baidu оштрафовали менее чем на 100 тыс. долларов, а своенравную Alibaba хотят наказать почти на 1 млрд... Судьба Alibaba сейчас в руках китайских регуляторов. Видно, что они ищут основания для того, чтобы законно ограничить ее влияние на рынок. Не исключено, что найдут и заставят работать в неких рамках, чтобы дать возможность быстрее развиваться более лояльным компаниям», — рассказал Емельянов.

Также эксперт отметил, что на Западе сейчас тоже есть попытки ограничить IT-гигантов, но там это происходит иначе. Американских политиков больше интересует защита прав пользователей, например, в части персональных данных, отсутствия расовой и половой дискриминации, трудовых условий и прочего. Европейских по большей части волнует технологическое отставание местного цифрового бизнеса и то, что все ключевые интернет-платформы принадлежат либо США, либо Китаю.

Юрист и управляющий партнер юридической компании Bodilovskiy&Bart Андрей Бодиловский уверен, что государствам, в том числе России, совершенно не выгодно наличие крупных маркетплейсов.

«Вопрос номер один здесь даже не в деньгах, а скорее во власти. Дело в том, что действительно большой маркетплейс, — это по сути государство внутри страны. Маркетплейс объединяет под своим брендом огромное количество поставщиков товаров и услуг и устанавливает правила игры на рынке, попутно меняя привычные сферы жизнедеятельности человека», — объяснил эксперт.

По словам Бодиловского, маркетплейс, монополизируя какую-либо отрасль, создает свои собственные стандарты того, как эта отрасль должна функционировать, и берет плату за создание необходимой инфраструктуры, хотя это основное право государства, от которого никто не хочет отказываться.

«Антимонопольные разбирательства с крупными технологическими компаниями происходят не только в Китае. США периодически предъявляют претензии то к Microsoft, то к Apple, то к Amazon. Но пока каких-то кардинальных изменений в структуре этих компаний не наблюдается. Ведь власти тоже понимают: зачем ликвидировать крупный бизнес? Это приведет к сокращениям персонала и снижению налоговых отчислений. Можно выписать колоссальный штраф в несколько сотен миллионов долларов. От этого выиграет бюджет страны, а другим компаниям это станет сигналом, что за нарушением всегда последует наказание», — рассуждает вице-президент коммуникационной группы IMARS, вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса Спутник Владимир Нерюев.

По его мнению, штраф будет хорошим стимулом для руководства Alibaba прислушаться к мнению властей КНР и начать более тесное сотрудничество.

«Вряд ли руководство Китая пойдет на какие-то кардинальные ограничения в работе Alibaba. Но вот перераспределить руководство компанией власти вполне могут. И если основатель Джек Ма не будет идти на тесный контакт с правительством, то есть реальная вероятность национализации компании», — заключил эксперт.