В Китае детей начнут блокировать в видеоиграх по ночам. В России не готовы перенимать опыт

Китайский игровой гигант Tencent объявил, что будет распознавать лица людей в ночное время суток, чтобы несовершеннолетние не могли играть в видеоигры «после отбоя», пишет портал Gizmodo.

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Система Midnight Patrol [рус. «Полуночный патруль»] будет идентифицировать пользователя с помощью камеры, если тот запускает игру в период с 22:00 и до 8:00. Данные, полученные с телефона, будут затем сверяться с базой лиц и имен игроков

Несовершеннолетним пользователям доступ к играм в указанное время будет заблокирован.

Если распознать лицо игрока не удается, то игра также автоматически отключается. Кроме того, система запрещает несовершеннолетним тратить слишком много денег на видеоигры — в месяц ребенок может потратить только $57 [около 4300 руб.].

Система мониторинга уже была протестирована в 60 играх от Tencent, включая Honor of Kings и Game for Peace. Позже идентификация лиц появится во всех играх компании.

В китайском государственном СМИ Sixth Tone было приведено несколько аргументов в пользу «Полуночного патруля». Например, система должна предотвратить предполагаемые кражи денег подростками для совершения внутриигровых платежей, а также сократить время, проведенное детьми за телефоном.

В 2019 году китайское правительство призвало искоренить нездоровую привычку и приняло закон, направленный на предотвращение «увлечения несовершеннолетними онлайн-играми».

Тогда же было принято решение о создании единой системы идентификации для игр — все пользователи, вне зависимости от возраста, должны быть зарегистрированы и авторизованы.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в беседе с «Газетой.Ru» поддержала инициативу Китая. По ее словам, таким образом государство берет на себя заботу о детях, чьи родители недостаточно внимательно выполняют свои обязанности.

«Ночью дети должны спать! Это обеспечивает рост и восстановление организма ребенка, ночные бдения являются одной из причин психологических проблем детей. Было бы хорошо и в России ввести такой регламент, но, к сожалению, пока это невозможно ввиду отсутствия верификации интернет-пользователей в отличие от Китая», — отмечает Волынец.

По ее словам, не только дети, но и многие взрослые имеют интернет- и игровую зависимость.

«Это очень серьезно: рушатся семьи, страдают дети. Лечат этот вид зависимости те же психиатры, которые специализируются и на других видах зависимости: наркотической и алкогольной. Так что китайцы молодцы. Они по-настоящему заботятся о подрастающем поколении, а значит и о будущем страны», — считает детский омбудсмен Татарстана.

Директор организации Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина отмечает, что в России также распространена проблема игровой зависимости среди детей.

«Действительно, дети слишком много времени проводят в гаджетах в целом и за играми в частности. Многие проводят там от 6 до 8 часов в сутки, что не является нормой, от этого страдает и успеваемость в школе и общее состояние ребенка. Кроме того, существует целый ряд проблем, связанных с компьютерными играми, это и жестокость, и распространение опасного контента, и разжигание ненависти в чатах», — считает Мизулина.

Однако эксперт также отметила, что вопрос того, сколько времени ребенок может проводить в играх, должен решаться обоюдно, по договоренности родителей и детей.

«Также важно отметить, что производитель должен понимать, что когда он будет внедрять свою систему в игры, то обязательно будут находиться и те, кто будет всячески искать лазейки для ее обхода. И я уверена, что они найдутся», — подчеркнула эксперт.

В беседе с «Газетой.Ru» депутат и член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин обратил внимание на то, что родители должны самостоятельно следить за своими детьми.

«У каждого из нас есть возможность быть таким «полуночным патрулем» для своих детей. Системы родительского контроля, платные и бесплатные, позволяют полностью контролировать мобильные гаджеты детей — устанавливать ограничения по времени использования, конкретным приложениям, поисковой выдаче и многому другому. Зачем перекладывать воспитание детей на государство, да еще в электронной форме, мне непонятно», — рассуждает Горелкин.

По его мнению, в России такой законопроект не нужен.

«Это все равно что ввести государственную программу контроля за подростками, чтобы они регулярно меняли носки. Если папа и мама не объяснили, почему это важно, и не интересуются жизнью ребенка, государство не поможет. Тут корень проблемы не в гаджетах. Я из поколения, в котором дети по ночам с фонариком приключенческие книжки читали. Вряд ли это было полезнее для зрения или школьной успеваемости, чем мобильные телефоны», — подытоживает Горелкин.