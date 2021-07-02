Ушла эпоха: Microsoft распрощалась с «синим экраном смерти»

Microsoft решил поменять «синий экран смерти» (англ. Blue Screen of Death — BSoD) на черный в новой версии операционной системы Windows 11, сообщает портал The Verge.

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BSoD — жаргонное название информативной страницы в операционных системах Windows, сообщающей пользователю о критической ошибке, которая привела к остановке работы ОС.

Стоит отметить, что «экран смерти» — неотъемлемая часть функционала ОС и практически каждый пользователь сталкивался с ним хотя бы раз. BSoD стал своего рода визитной карточкой Windows. В 2014 году ряд технологических порталов ошибочно приписал его создание экс-главе Microsoft Стиву Балмеру, однако на самом деле к его появлению приложил руку один из легендарных сотрудников компании Реймонд Чен.

Впервые полноценный «синий экран смерти» — такой, каким мы его знаем, появился в Windows 95.

Тогда он появлялся после ошибки, возникающей в работе драйверов, и предлагал пользователю варианты решения проблемы. По задумке разработчиков нажатие любой клавиши должно было вернуть пользователя на рабочий стол, однако на практике приходилось перезагружать ПК. При этом все несохраненные файлы бесследно исчезали с компьютера.

Ирония заключалась в том, что тогда BSoD содержал строку о возможном продолжении работы в нормальном режиме, однако потом ее удалили из-за несоответствия реальности.

В Windows 2000 пользователю стали сразу рекомендовать выключить компьютер и предлагали просканировать систему на наличие вирусов и жесткий диск на целостность.

«Синий экран смерти» в Windows XP начал уведомлять пользователя о том, в какой именно программе возникла ошибка. В Vista синий экран почти не изменился, но стал появляться чаще.

С выходом Windows 8 Microsoft полностью поменяла экран BSoD. Текст с советами и причинами ошибки заменил большой грустный смайлик и системные шифры. Кроме того, изменился и цвет экрана — с темно-синего на голубой. В Windows 10 BSoD выглядит так же, как и в «восьмерке».

BSOD with a QR code and an emoji pic.twitter.com/CCedrxxK5u — David Engals (@DavidEngals) February 6, 2019

При этом стоит отметить, что не во всех системах BSoD был синего цвета.

Так, в загрузчике бета-версии Windows Vista сообщает о критических ошибках на красном фоне, который также присутствовал и в Windows 98. В конце 2016 года Microsoft заменила «синий экран смерти» на зелёный в предварительных сборках Windows 10, однако в стабильных версиях ОС цвет BSoD остался «классическим».

С момента своего первого появления BSoD остается символом Windows.

Пока доподлинно неизвестно, почему именно компания решила сменить синий цвет на черный, однако The Verge считает, что Microsoft хочет пересмотреть свой подход к Windows и полностью изменить ОС, включая интерфейс. Вероятно, поэтому в Windows 11 поменяются даже привычные многим элементы, такие как меню «Пуск» и «Проводник».