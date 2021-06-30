Завышенные требования: Windows 11 будет работать не на всех компьютерах

Windows 11 будет работать на компьютерах с процессорами Intel 8-го поколения, AMD Zen 2, а также Qualcomm 7 и 8 Series, которые пока установлены лишь на ограниченном количестве ПК, сообщает портал The Verge.

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При этом ранее Microsoft не устанавливала такие высокие требования для предыдущих версий Windows. Для Windows 8 и Windows 10 пользователь должен был обладать лишь ПК с процессором с тактовой частотой 1 ГГц — этой характеристики было достаточно.

Как заявляет сама компания, мощные процессоры необходимы для того, чтобы обеспечить высококлассную безопасность, надежность и возможность поддержки новой версии BIOS, которая имеет такие функции, как Secure Boot и TPM 2.0. Все это должно снизить возможность заражения ПК вредоносным ПО на 60%.

Однако очевидно, что для этого требуется современное оборудование, которое есть далеко не у всех.

В своем официальном блоге Microsoft сообщила, что будет также тестировать устройства на базе Intel 7-го поколения и AMD Zen 1, которые могут соответствовать минимальным требованиям для новой ОС.

При этом The Verge отмечает, что компания также упомянула, что ПК, работающие на Intel 6-го поколения и AMD pre-Zen, не потянут Windows 11 — потом эта информация была удалена из официально сообщения. Возможно, это связано с тем, что эти процессоры подвержены двум серьезным ошибками безопасности — Spectre и Meltdown.

Таким образом, компьютеры, которые вышли всего три года назад, уже не смогут обновиться до Windows 11.

Как отметила директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo Ирина Кукина, на текущий момент точных данных по поводу примерного количества совместимых с Windows 11 ПК еще нет.

«По нашим ожиданиям большая часть существующих платформ сможет работать под управлением новой операционной системы Windows 11. Пользователи смогут обновить текущую версию операционной системы своих девайсов до Windows 11», — отметила Кукина.

По словам менеджера по тестированию компании Selectel Владимира Турова, подходящие для новой ОС процессоры вышли не позднее, чем три года назад, однако с учетом дефицита кремниевых чипов и роста интереса к майнингу, можно утверждать, что далеко не все пользователи обновили свои компьютеры с того времени.

«С другой стороны, в источнике заявляется про «официальную поддержку», то есть желающие обновить операционную систему наверняка смогут найти «лазейки», которые позволят запустить Windows 11 на неподдерживаемом железе», — отмечает эксперт.

По его мнению, такие ограничения, действительно могут вводиться ради безопасности.

«Основной посыл источника — безопасность. В целом, эта идея имеет право на существование, тем более после появления уязвимостей типа Spectre, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к различным данным на компьютере. Среди прочих особенностей Windows 11 есть возможность запуска Android-приложений, что тоже в некоторой степени является риском. Эти приложения нужно изолировать от данных в Windows и не подпускать их без разрешения пользователя», — рассказал эксперт.

Также он предположил, что такая система безопасности будет направлена на усложнение жизни тем пользователям, которые отказываются от покупки лицензионного Windows.

«Беспокоясь о безопасности крупных игроков рынка и повышении общего уровня защищенности, Microsoft создает для обычных пользователей ПК дилемму: отказываться от обновления до последней версии операционной системы или покупать новое «железо», подходящее под все требования новой системы», — отмечает консультант центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Николай Скварский.

По его словам, для рядовых пользователей, лишенных возможности каждый год закупать новое и порой дорогостоящее оборудование, ультимативный подход Microsoft к реализации мер безопасности в Windows 11 принесет больше проблем, чем практической пользы.