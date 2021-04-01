«Россия будет учитывать и зарубежный опыт»: как в мире пытались обуздать бигтех

Затрудненный поиск контрагента — нонсенс

Формы взаимодействия в современном цифровом пространстве должны быть максимально цивилизованными, убеждена первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

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«А это значит, что права пользователей во всех странах мира должны быть защищены. У крупной компании в каждой стране должен быть четкий юридический и фактический адрес. Нужна также простая и понятная связь с представительством того или иного IT-гиганта, чтобы можно было обратиться как за защитой интересов пользователей, так и для выстраивания диалога по любым вопросам, включая уплату налогов», — пояснила она в интервью «Газете.Ru».

Современный уровень развития права в мире и в каждой суверенной стране не предполагает какого-то затрудненного поиска контрагента в любых отношениях, уверена Рукавишникова.

«Все крупные транснациональные компании в других отраслях, заходя на рынок любой страны, открывают там свое официальное представительство. Это – цивилизованная мировая практика, которая должна распространиться и на IT-сферу, — констатирует сенатор. — Сейчас же мы сталкиваемся с ситуациями, когда демократические права и свободы пользователей нарушаются, а отстоять их зачастую невозможно, поскольку вторая сторона отношений находится в другом государстве, игнорирует законные требования и тому подобное. Это недопустимо».

«Трудно себе представить…»

Интернет сегодня играет значимую роль в жизни практически любого человека, превращаясь преимущественно из развлекательной среды в инфраструктуру для выстраивания процессов традиционной так называемой офлайн-реальности — здесь мы узнаём новости и это влияет на наше ощущение действительности, здесь мы общаемся, также здесь мы оплачиваем свои банковские счета и даже такси не сможем вызвать без смартфона и доступа в интернет, отмечает председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Трудно себе представить, чтобы компании играющие столь важную роль не имели локальных представительств в каждой стране, чтобы адаптировать развитие платформ под запросы локальной аудитории. Игнорировали нормы и правила тех юрисдикциях, где они осуществляют свою деятельность. Тем не менее сегодня это во многом именно так», — говорит он.

Даже власти США, где сконцентрированы основные штаб-квартиры техногигантов также обеспокоены уровнем взаимодействия с ними, заметил Хинштейн.

«25 марта в Конгрессе США состоялись слушания по поводу дезинформации, цензуры в соцсетях и зависимости от технологий с участием гендиректоров крупнейших платформ Марка Цукерберга (Facebook), Сундара Пичаи (Google) и Джека Дорси (Twitter). Соцсетям предложили взять ответственность за распространение фейков. Конгресс захотел возложить на соцсети ответственность за контент. Гендиректора посчитали это чрезмерным. Конгресс обвинил соцсети в негативном влиянии на подростков. Гендиректора не предложили решения проблемы. Компании обвинили в цензуре консервативных взглядов. Гендиректора списали такие случаи на ошибки», — отметил парламентарий.

Мир постепенно приходит в себя

Разумеется, правительства и законодатели вынуждены предпринимать ответные меры по защите населения своей страны и регулированию беспрецедентных «свобод» IT-гигантов. Это происходит в странах Евросоюза, Азии и, разумеется, в России.

По словам председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александра Журавлева, еще в феврале этого года Франция заявила о том, что полноценное право применять санкции к технологическим компаниям должно появиться у каждого из 27 государств в составе Евросоюза. Хотя сейчас соблюдения европейских законов в полной мере может добиваться только Ирландия, где находятся штаб-квартиры техногигантов Apple, Facebook и Google, благодаря чему они, кстати говоря, уходят от налогов даже в США.

Остальные 26 стран ЕС такой возможности не имеют.

В настоящее время, власти Евросоюза работают над масштабной реформой регулирования онлайн-сферы, в рамках которой предложены два законопроекта в рамках которой предложены два законопроекта – «О цифровых рынках», направленный на борьбу с монополизмом, и «О цифровых услугах», призванный бороться с продажей нелегальных товаров и распространением деструктивного контента.

И вот как раз в рамках последнего ИТ-корпорации будут обязаны назначить на территории ЕС законного представителя.

Однако, в то время как в Европейском союзе только начинают обсуждать подобные меры регулирования, страны Азии уже ввели необходимые требования к ИТ-гигантам для защиты интересов своих граждан.

Так, в Индии в том же феврале 2021 года была введена трехуровневая система урегулирования претензий к онлайн-платформам. Во-первых, администрацией соцсетей должен быть назначен представитель, имеющий индийское гражданство. Во-вторых, претензии к цифровым площадкам рассматриваются органом общественного контроля, который возглавляет бывший судья или другой авторитетный человек. Он также должен составлять рекомендации для работы социальных сетей. И, наконец, за публикуемым контентом «присматривает» само Министерство информации Индии.

Не остался в стороне и соседний с Индией Пакистан.

Официальный Исламабад еще в январе 2021 года потребовал, чтобы все социальные сети и интернет-провайдеры с более чем полумиллионом подписчиков открыли локальные офисы, назначили представителя и перенесли хранение данных пакистанских пользователей местные сервера, напомнил Журавлев.

В свою очередь, Индонезия еще в 2019 году заявила, что зарубежные ИТ-компании, принимающие активное участие в ее быстро развивающейся цифровой экономике, должны назначить официального представителя и платить налоги согласно действующему законодательству.

По оценкам аналитиков, объем индонезийского digital-рынка к 2025 году достигнет $130 млрд. При этом, с 1 июля 2020 года в Индонезии уже действует 10% НДС для интернет-компаний, не являющихся резидентами страны, включая потоковые сервисы, такие как Spotify и Netflix. В текущем году правительство Индонезии приступит к обсуждению возможного введения в стране цифрового налога для ИТ-гигантов.

Турецкий опыт

Ранее в июле 2020 года, парламент Турции принял закон о регулировании онлайн-платформ, также обязывающий иностранные ИТ-компании локализовать хранение данных турецких граждан и открыть в стране свои официальные представительства. Кроме того, интернет-площадки обязаны в течение 48 часов удалять деструктивный контент по запросу властей и взаимодействовать с гражданами, чьи личные права были нарушены.

В случае невыполнения этих требований нарушители могут быть подвергнуты значительным штрафам. Также к ним могут быть применены и другие санкции – запрет на размещение рекламы или замедление трафика. Именно эти меры воздействия позволили турецкому правительству в 2021 году добиться от крупнейших цифровых корпораций соблюдения требований законодательства. Так, опасаясь потери доходов от рекламных контрактов, свои представительства в стране открыли Facebook, Instagram и Twitter.

Действительно очень интересны решения, которые нашла в этом вопросе Турция, говорит Рукавишникова.

«Но создаваемая в России законодательная база не должна слепо копировать зарубежное законодательство, — убеждена она. — Для принятия действенных законодательных мер необходимо проанализировать всю известную зарубежную практику, учитывать общемировые тренды, и опираться на уже имеющийся российский опыт правового регулирования данной сферы».

Именно за счёт усилий турецких властей все крупнейшие соцсети — даже Twitter, который долго отказывался — в итоге пообещали открыть свои представительства в стране, соглашается Хинштейн.

«Безусловно, Россия будет учитывать и зарубежный опыт. Наша страна, являющаяся значимым игроком мирового цифрового рынка, здесь сконцентрирована огромная аудитория и значительные рекламные бюджеты, — отметил парламентарий. — При этом мы вынужденная отстаивать интересы собственных граждан не всегда имея возможность диалога с администрациями технологических компаний. Мы не можем оставаться в стороне от регуляторных трендов. В настоящий момент как в Комитете, так и другими участниками законодательного процесса разрабатываются дополнительные требования к иностранным ИТ-компаниям, включающие, в том числе, требование об открытии их представительств на территории РФ».

Очевидно, что сегодня регулирование технологических компаний – это глобальный тренд, подытоживает Журавлев.

«Нужно и далее совершенствовать российское право в цифровой сфере, а для контроля его соблюдения у государства должен быть максимально широкий инструментарий. При этом, уверен, что использование инструментов не должно носить исключительно репрессивный характер», — резюмировал он.