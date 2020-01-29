Остановить «минирования»: Protonmail заблокирован в РФ

С 29 января по решению Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокирует на территории РФ доступ к почтовому сервису Protonmail. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ФСБ.

«Почтовые террористы» продолжают рассылку сообщений о «минировании» различных объектов в России, используя швейцарский почтовый сервис, заявили на Лубянке. Преступники используют Protonmail с 24 января, рассылая анонимки на электронные адреса судов в четырех регионах РФ.

Роскомнадзор неоднократно требовал от Protonmail предоставить личные данные «минеров» и ограничить доступ к ресурсам, которые используются для дестабилизации ситуации в России и «нагнетания напряженности». Однако представители сервиса регулярно отвечали категорическими отказами, добавили в ведомстве.

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Ранее ФСБ сообщила о том, что злоумышленники для рассылки сообщений о минировании использовали нидерландский сервис Startmail. Доступ к нему в России также был заблокирован, однако остановить волну «минирований» это не помогло.

«В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Все угрозы носили ложный характер», – отметили в спецслужбе.

Наиболее часто письма с угрозами приходили в учреждения социальной инфраструктуры Москвы и Петербурга. Так, на электронные почты школ, детских садов, больниц и торговых центров поступали сообщения о заложенных бомбах. При этом ни одно из них не подтвердилось.

В октябре прошлого года стало известно, что ФСБ сможет получить право на 180 дней блокировать связь с определенными странами, если с их территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о террористических актах. Такую возможность чекисты могут получить благодаря законопроекту, разработанному по поручению российского Совета Безопасности для борьбы с телефонным терроризмом.

Какие именно данные смогут блокировать спецслужбы, не сообщается. Источник заявил изданию, что оператор должен будет не только заблокировать интернет-трафик, но и голосовую связь. Оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, поэтому по отдельности их разблокировать вряд ли возможно.

Два других источника считают, что блокировать будут голосовые звонки и СМС-сообщения.

В конце зимы года начальник 12-го Центра ФСБ Михаил Михайлов направлял крупным провайдерам письма с просьбой заблокировать несколько десятков IP-адресов в связи с массой ложных сообщений о терактах. По данным Генпрокуратуры, в 2018 году следственными органами было заведено около 1,3 тыс. уголовных дел по соответствующей статье Уголовного Кодекса.

Массированная телефонная атака впервые была совершена на десятки городов России осенью 2017 года. Кроме Москвы, телефонные террористы атаковали Омск, Брянск, Рязань, Уфу, Санкт-Петербург, Ставрополь, Челябинск, Екатеринбург, Владивосток, Магадан, Пермь и Южно-Сахалинск. 20 сентября по телефону была заминирована Дворцовая площадь в Питере и 15 районных управ в столице.

Ни одно из сообщений по итогам работы специальных и экстренных служб не подтвердилось. Только в Москве в правоохранительные органы поступило более 600 звонков с угрозами. Ущерб от телефонных «минирований» в столице составил 150 млн рублей, сообщали в ФСБ. Всего по стране были эвакуированы 2 млн человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ложные сообщения о «минировании» в регионах, выразил надежду, что спецслужбы вычислят всех злоумышленников.

«Это уже не первый день происходит. Подобные волны, к сожалению, имели место и в прошлом. Это наказуемое деяние, спецслужбы работают над этим. Нужно выразить надежду, что будет раскрыто, кто стоит за этими провокационными действиями», — заявил представитель Кремля репортерам.

По факту телефонных атак было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» с наказанием в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. 31 октября глава Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание за телефонный терроризм.

В декабре 2017 года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона об увеличении максимального срока наказания за «телефонный терроризм» с 5 до 10 лет лишения свободы. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.