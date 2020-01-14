Охота на ведьм: хакерскую атаку на Burisma связали с русскими

Серверы украинской нефтегазовой компании Burisma якобы атаковали «российские хакеры» из группировки Fancy Bear. Такое утверждение выдвинула газета New York Times, ссылаясь на экспертов американской компании Area 1 Security, специализирующейся на кибербезопасности.

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Этих киберпреступников американская пресса периодически связывает с Главным управлением Генштаба РФ, не приводя при этом доказательств.

«Неясно, что пытались найти хакеры, и насколько они преуспели. <...> Сроки и масштабы взлома позволяют предположить, что целью злоумышленников был компромат на Хантера Байдена», – говорится в статье.

Хантер Байден – сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, бывшего американского вице-президента. Компания Burisma, в состав правления которой входил Хантер Байден, была вовлечена в скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа.

Эксперты заявили NYT, что тактика «российских хакеров» сильно напоминает манеру взлома серверов Национального комитета Демпартии (DNC) США в ходе президентской кампании 2016 года. Тогда спецслужбы США возложили ответственность на Россию, но даже президент Дональд Трамп заявлял, что до конца неясно, кто именно атаковал демократов.

Отмечается, что хакеры использовали фишинговые электронные письма, предназначавшиеся для кражи логинов и паролей сотрудников компании. Такие «имейлы» содержат в себе вредоносные ссылки, при переходе по которым в руках злоумышленников оказываются данные пользователя.

Напомним, процедура импичмента была запущена спикером палаты представителей Нэнси Пелоси 25 сентября. Это произошло после заявления председателя комитета по разведке Адама Шиффа о «давлении», которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора.

В конце августа видные американские газеты опубликовали информацию, что Трамп требовал от Киева расследовать дело нефтегазовой компании Burisma и сына Джо Байдена Хантера, занимавшего кресло в совете директоров компании, в обмен на военную помощь в размере $250 млн.

Стремясь опровергнуть жалобу на Трампа, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского — там не было свидетельств давления, но стенограмма была выложена с купюрами.

За пару месяцев до начала «Украингейта» Трамп заявил, что «охота на ведьм» в США закончилась. Так он прокомментировал решение суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии по поводу якобы имевшего место «вмешательства» России в президентские выборы.

«Вау! [Суд решил] отклонить иск против нашей исторической президентской кампании 2016 года. <...> Это большое решение, исходящее от очень уважаемого судьи, назначенного экс-президентом Биллом Клинтоном. Охота на ведьм завершается!» — написал Трамп.

По мнению американского лидера-республиканца, инициированное демократами расследование, — «одна из темнейших» страниц в истории Америки.

В конце апреля 2018 года Национальный комитет Демократической партии подал иск против Российской Федерации, Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ), президента и вице-президента Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых, сайта WikiLeaks, президента США Дональда Трампа, его сына — Дональда Трампа-младшего, экс-главы избирательного штаба Республиканской партии Пола Манафорта, его бизнес-партнера Ричарда Гейтса и экс-советника Трампа по предвыборной кампании Джорджа Пападопулоса.

Согласно заявлению демократов, помощники Трампа якобы сотрудничали с российскими властями и WikiLeaks, стремясь подорвать избирательную кампанию Хиллари Клинтон, претендовавшей на пост президента США от Демократической партии. Для этого

хакеры Fancy Bear якобы взломали компьютеры DNC, похитили информацию и опубликовали ее, благодаря чему Трамп и победил на выборах.

Чтобы разобраться с российским «вмешательством», на несколько лет захватившим первые полосы газет и прайм-тайм на телевидении, Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа комиссии Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад.

Россия действительно вмешивалась в выборы, утверждает он, но доказательств сговора команды президента США Дональда Трампа с Кремлем и российскими спецслужбами не обнаружилось. Власти РФ любые обвинения во «вмешательстве» отвергают и указывают на их беспочвенность и тенденциозность.