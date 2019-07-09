«Да, я перегнул палку»: каким был Антон Носик

Интернет-деятель Антон Носик, сооснователь сайта «Газета.Ru», скончался в ночь на 9 июля 2017 года. По словам его супруги, у блогера и общественного деятеля внезапно остановилось сердце, когда он отдыхал на даче у друзей в поселке Пирогово. Похороны прошли на Востряковском кладбище в Москве.

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Смерть Носика произвела широкий общественный резонанс, ведь он считается одним из отцов-основателей современного Рунета. Антон Носик работал медиаменеджером в »Рамблере» и стоял у истоков сайтов «Газета.Ru», «Лента.Ru» и «Вести.Ru». Кроме того, он работал в компании SUP, которая впоследствии стала полноправным владельцем сервиса LiveJournal, или «Живой журнал» (ныне принадлежит Rambler&Co).

Свои соболезнования в связи с кончиной Носика выражали политики, медиаменеджеры и журналисты.

«Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком.

С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений.

Он много успел. Светлая ему память», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, он знал Носика «только с хорошей стороны».

«С Носиком всегда было интересно встречаться и общаться, его отличали ясный ум, четкое понимание темы разговора. Человек стойкий, он по-мужски переносил все тяготы, которые ему выпали», — заявил Мариничев.

«Антон Носик был невероятно крутым, и это огромная утрата для всех, кто с ним общался. А общался он, по-моему, со всеми.

Многие люди, кто с ним не очень хорошо знаком, знают Носика как интернет-тролля, который обычно попадал в СМИ со своими провокационными высказываниями. Но был и другой Носик.

Мудрый, невероятно эрудированный, знающий ответы на все вопросы», — вспоминает блогер Илья Варламов.

Носик родился в Москве в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Молчановой. Он закончил 3-й Московский медицинский институт им. Н.А. Семашко (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет), после чего в 1989 году отправился в Израиль заниматься журналистикой.

В 1997 году он вернулся в Россию, где продолжил заниматься проектной работой. Помимо вышеуказанных новостных сайтов, Носик был главным редактором портала BFM.ru, создателем справочного сайта WhoYOUgle и маркетингового агентства «Мохнатый сыр».

В 2015 году Антон Носик стал обвиняемым по делу об экстремизме из-за своей статьи под названием «Стереть Сирию с лица земли». Свое мнение он также подтвердил в эфире «Эха Москвы».

«Я считаю, если название Сирии исчезнет с карты, то никому плохо не будет, а наоборот. Да, такую страну неплохо бы стереть с лица земли, как в свое время стерли нацистскую Германию, которой больше нет на карте», — сказал тогда Носик.

В суде деятель признал, что немного «перегнул палку» со своим высказыванием.

«Да, безусловно, я перегнул палку, но программа «Особое мнение» [программа на «Эхе Москвы», где выступал Носик — Газета.Ru] для этого и была создана, чтобы приходили люди и перегибали палку своим мнением», — заявил Носик, отвечая на вопрос судьи.

Также блогер отказался удалять провокационный пост в ЖЖ, потому что не захотел отказываться от своего мнения. Тем не менее позже он заявил о том, что отношение к Сирии и отношение к сирийцам — две разные вещи.

«Из того, что я сказал, что одобряю бомбежки в Сирии, не следует, что я призываю ненавидеть сирийцев», — позже рассказывал журналистам Антон Носик.

Это дело обошлось медиаменеджеру штрафом в 500 тыс. руб., который впоследствии был уменьшен до 300 тыс.

На памятной странице Антона Носика в Facebook, созданной его родными и друзьями, продолжают появляться публикации с многочисленными фотографиями и интервью блогера.