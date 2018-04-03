В заложниках у Apple: Цукерберг пошел против Кука

«Нужно избавляться от Стокгольмского синдрома»

Противостояние между Facebook и Apple продолжается — Марк Цукерберг не оставил без внимания критику Тима Кука, с которой тот выступил на прошлой неделе, и подготовил свой жесткий ответ.

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После того, как Facebook оказалась замешана в скандале с компанией Cambridge Analytica, тайно собирающей личные данные пользователей социальной сети, генеральный директор Apple призвал к стороннему регулированию интернет-отрасли, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Кроме того, Кук высказался в поддержку повышения киберграмотности пользователей, так как миллионы людей по всему миру добровольно передают информацию о себе и не задумываются о том, как она может быть использована в дальнейшем.

Но последней каплей стало участие Тима Кука в шоу на телеканале NBC News, где IT-журналист Кара Свишер поинтересовалась, что сделал бы глава Apple, окажись он на месте Цукерберга в разгар скандала с Cambridge Analytica.

«Я бы никогда не оказался на его месте», — ухмыльнулся Тим Кук.

По словам Кука, основная проблема социальных сетей в том, что они бесплатны, но чтобы оставаться такими, они должны продавать рекламу, основываясь на личных данных своих потребителей.

Бизнесмен добавил, что Apple продает свои продукты пользователям, но не продает пользователей рекламодателям. По его мнению, это более устойчивая бизнес-модель, в которой исключены утечки как в случае с Facebook.

В своем апрельском интервью Vox Марк Цукерберг резко отреагировал на слова Тима Кука.

«По моему мнению, аргумент о том, что нам плевать на пользователей, которые не платят, является поверхностным и не отражает действительность», — заявил создатель Facebook.

Он пояснил, что, создавая платформу для коммуникаций по всему миру, нужно отдавать себе отчет, что огромное количество людей не могут себе позволить за это заплатить. В таком случае продажа рекламы является единственным рациональным решением.

Чтобы поддержать свою точку зрения, Марк Цукерберг вспомнил цитату еще одного миллиардера — главы Amazon.

«Мне кажется, что у Джеффа Безоса было отличное высказывание на эту тему... Он сказал, что существуют компании, которые изо всех сил пытаются взять с вас как можно больше, а есть те, кто старается взять с вас как можно меньше. И Facebook находится в той команде, которая предоставляет бесплатный сервис всем желающим, и пытается сделать так, чтобы вам это ничего не стоило», — сообщил Цукерберг.

«Но это не значит, что мы не заботимся о наших пользователях. Гораздо более важно то, что мы не должны становиться заложниками «Стокгольмского синдрома» и верить в то, что компании, которым мы платим много денег, переживают за нас. На мой взгляд, это абсурд», — заключил бизнесмен, прозрачно намекнув на фанатов «яблочной» продукции.

Этика и солидарность в Долине

Ранее с критикой Facebook кроме Тима Кука выступил и глава Salesforce Марк Бениофф, сравнивший отрицательные побочные эффекты социальных сетей с табакокурением и употреблением алкоголя. Корпоративные аккаунты своих компаний в фейсбуке удалил бизнесмен и мечтатель Илон Маск, хотя есть вероятность, что из-за своего занятого графика он не стал глубоко разбираться в проблеме, а просто поддался «хайпу».

Тем не менее, другие обитатели Кремниевой долины предпочли сохранить молчание по данному вопросу. Как отмечает New York Times, многие IT-гиганты, в том числе Amazon, Microsoft и Slack, отказались комментировать скандал с Cambridge Analytica.

Как отметили несколько представителей этих брендов, молчание в этом случае -— это попытка избежать так называемой «плохой кармы», так как на месте Facebook рано или поздно может оказаться любая техкомпания.

Эту теорию о наличии корпоративной этики в Долине подтверждает отсутствие любых официальных комментариев касательно многочисленных провалов Uber — никто из директоров не сказал ни слова против перевозчика и его экс-руководителя Трэвиса Каланика.

Что же касается более мелких компаний, то они не могут жаловаться на методы Facebook, так как зачастую так или иначе пользуются социальной сетью для продвижения бренда или поиска клиентов.

Бизнесмен Роджер Макнейми, который считается одним из первых инвесторов Facebook и наставником Цукерберга, объяснил, что руководители таких компаний пока не могут найти в себе силы отказаться от «золотой жилы больших данных», несмотря на все скандалы и противоречия.