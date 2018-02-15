Тайные новации: правительство меняет налоговую систему

Сочинский инвестфорум начался с обсуждения налоговой реформы. «Утро, начинающееся с обсуждения налогов, не может быть добрым. Налоги все-таки нужно обсуждать вечером», — заявил, открывая сессию «Налоговая система России: отвечая на вызовы», модератор дискуссии глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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Самый чувствительный для бизнеса вопрос «будем ли мы повышать налоги?» он адресовал министру экономического развития Максиму Орешкину и главе Минфина Антону Силуанову.

Силуанов поспешил успокоить бизнес: увеличение налогового бремени не планируется. Впрочем, тут же оговорился: изменение структуры собираемых налогов все же рассматривается.

Такие предложения уже будут сформулированы в ближайшее время, пообещал он.

Правительство собирается весной принять пакет налоговых новаций, однако до сих пор о них точно ничего не известно. Как заявила на дискуссии глава Счетной палаты Татьяна Голикова, депутатам стоило бы работать без выходных, чтобы принять налоговые изменения в запланированные сроки.

По словам Силуанова, обсуждаются различные варианты. При этом от конкретики он уклонился, отметив лишь, что они «пойдут на пользу бизнесу». Например, по его слова, можно было бы перейти от прямых налогов к косвенным — уменьшить налог на прибыль или НДС и вместе этого увеличить различные взносы, сборы, акцизы и другие платежи. Основная задача, по словам министра, — подстегнуть рост экономики.

На замечание Андрея Макарова в адрес Максима Орешкина, что он что-то «погрустнел» из-за того, что «налоги повышать не будут», министр экономического развития тут же возразил, что «ни у кого в правительстве нет желания повышать налоги». «Я не имею права иметь другое мнение», — добавил он.

При этом, по его словам, в решениях, которые принимаются относительно налогов, стоит исходить из того, для кого и для чего они делаются. Например, в результате регулирования регистрации самозанятых, зарегистрировалось только 1 тысяча человек.

«Если мы говорим о налогообложении этого сектора (самозанятые и малый бизнес – «Газета.Ru») должно быть максимально простое. Есть упрощенная система налогообложения, 6% от выручки. Примерно на этот уровень нужно ориентироваться», — сказал Орешкин.

При этом присутствующие на сессии эксперты, несмотря на заверения Силуанова, что изменение структуры собирания налогов «пойдут на пользу бизнесу», стали говорить о том, что их сильно беспокоят сложившиеся правила игры и «подковерные игры».

Глава РСПП Александр Шохин добавил, что налоговые изменения «должны быть внесены в Государственную думу в самый сложный период существования правительства, а именно переформирования, где-то в конце апреля — начале мая». Однако никто эти изменения не обсуждает. Тема «затабуирована», - отметил он.

«Мы говорим эвфемизмами, такими как увеличение косвенного налогообложения, сокращение налогов на труд», — добавил Шохин.

Он также отметил, что на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос о том, как поступать с налогоплательщиками, которые вчера вышли из тени, а сегодня платят все налоги и соблюдают правила игры.

«Теперь по законам жанра их можно привлечь к уголовной ответственности за прошлые грехи. И в этой связи желания выходить из тени у многих нет», — поделился он.

«Надо говорить о надзорных и правоохранительных каникулах для таких предпринимателей», — считает глава РСПП.

Глава «Опоры России» Александр Калинин на это добавил, что странным образом получается, что в США вроде бы «все не очень складывается», однако там сначала намекнули на облегчение налогового бремени, а потом провели налоговую реформу. «И все, идет рост», — добавил он.

В свою очередь, ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил о том, что для налоговой системы гораздо важнее «стабильность».

«Пожить бы 5 лет при нынешней налоговой системе и ее не менять, — это было бы отлично», - мечтательно заметил Мау, прежде чем удалиться на следующую сессию.

В заключении Макаров дал слово и представителям регионов. «Максим Решетников, вы о чем думаете», — обратился он к не так давно назначенному губернатору Пермского края. Решетников предложил расширить налоговые полномочия регионов – например, дать регионам право взимать курортный сбор. При этом он заявил, что стоило бы применять жесткую конструкцию КГН (консолидированных групп налогоплательщиков), увеличив ставку налога на прибыль.

Механизм КГН дает возможность компаниям объединять прибыли и убытки и платить налог с общего финансового результата. Потом он распределяется между регионами, в которых базируются компании. Предполагалось, что это будет способствовать более справедливому распределению налогов между регионами. Однако на практике это не сработало.

Счетная палата в январе опубликовала результаты анализа эффективности механизма КГН. Оказалось, что если в 2016 году КГН заплатили в консолидированный бюджет 298 млрд руб. налога на прибыль, что в два раза меньше, чем эти же компании перечислили в 2011 году.

Институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) необходимо сохранить, но ужесточить регулирование, согласился Силуанов.

«Считаю, что КГН должен быть оставлен, должно быть улучшено регулирование КГН, в периметр КГН должны включаться все компании, которые зависят (от группы) на величину более 90%. Сегодня получается, что отдельные прибыльные компании - за пределами КГН, а те, кто имеют низкий финансовый результат, включаются в периметр КГН. Более жесткое регулирование (необходимо)», - сказал Силуанов.

При этом поддержал министр и предложение дать другим регионам право взимать курортный сбор. В 2017 года Госдума одобрила введение курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент по его взиманию начнется уже в мае. Предполагается, что плата составит 50 рублей за сутки пребывания с последующим увеличением до 100 руб.

«Такое право у субъектов должно быть», — отметил Силуанов. «Там живет цивилизованный мир, и в эту сторону нам нужно двигаться», — поддержала его и Голикова.