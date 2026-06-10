Куда сходить в Москве на День России: концерты, выставки и фестивали в 2026 году

День России в Москве: куда сходить 12 июня, патриотические акции, выставки, концерты

В 2026 году День России выпадает на пятницу, 12 июня, а это значит — нас ждут сразу три полноценных выходных. Это отличный повод спланировать настоящий городской уикенд. Москва традиционно готовит масштабную программу: от концертов и фестивалей до исторических реконструкций. Куда сходить в столице на День России и каким будет прогноз погоды — в материале «Газеты.Ru».

Фестивали и концерты ко Дню России в Москве

Праздничный концерт в Кремле

Когда: 11 июня, 19:00

Где: ул. Воздвиженка, д. 1, м. «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Александровский сад»

Билеты: от 2000 руб

На главной сцене Государственного Кремлевского дворца состоится концерт «Мой дом — Россия». Выступают: Григорий Лепс, Дима Билан, Лев Лещенко, Татьяна Куртукова, Анита Цой, Пелагея, Жасмин, хор имени Пятницкого, Кубанский казачий хор и другие.

Фестиваль «Театральный бульвар»

Когда: 12 июня

Где: адреса площадок можно найти на сайте

Вход: свободный

В праздничный день в рамках фестиваля «Театральный бульвар» на городских улицах пройдут литературно-музыкальные вечера. Так, на Чистопрудном бульваре в 20:00 можно будет услышать песни, созданные по мотивам стихотворений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и других поэтов-классиков.

В 20:00 в парке у Политехнического музея состоится концерт с участием артистов Московского художественного академического театра имени Максима Горького и Московского губернского театра. В программе прозвучат песни на музыку знаменитых композиторов — Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского и Максима Дунаевского.

Исторический фестиваль «Времена и эпохи»

Когда: 10-14 июня

Где: парк «Радуга», ландшафтный парк «Митино», кинопарк «Москино», парк «Покровское-Стрешнево» и другие площадки

Вход: свободный

В этом году исторический фестиваль «Времена и эпохи» посвящен не только военным победам, но и развитию культуры, литературы, театра и балета. В парке «Митино» воссоздадут события 1812 года: быт армий, кавалерию, реконструкции боев и парады. В парке «Радуга» гости увидят турниры и сражения русских дружин IX–XIII веков. В кинопарке «Москино» покажут Россию начала XX века и Первую мировую войну: ярмарку, проводы солдат, реконструкции. На Страстном бульваре — выставка «1812 год: время славы и восторга» с костюмами, маршами и мастер-классами. На Чистопрудном бульваре — «Серебряный век»: костюмы, прогулки с героями Чехова, чтения и танцы.

Фестивали на ВДНХ

Когда: 10-14 июня

Где: ВДНХ, площадка перед павильоном № 574, проспект Мира, м. «ВДНХ»

Вход: свободный

С 12 по 14 июня на ВДНХ пройдет фестиваль «Ты — сердце воздуха», посвященный воздушной гимнастике, цирковому искусству и активному образу жизни. На площадке перед павильоном № 574 профессиональные артисты покажут зрелищные номера и сложные акробатические элементы на высоте. Фестиваль познакомит детей и взрослых с миром воздушной гимнастики, где спортивное мастерство сочетается с красотой и артистизмом. Яркая программа подарит гостям новые впечатления и позволит иначе взглянуть на возможности человеческого тела и искусства движения.

Кроме того, 10 июня на ВДНХ стартует VI Международный туристический форум «Путешествуй!», который объединяет деловую программу, масштабную выставку и яркий фестиваль для широкой аудитории. Мероприятия форума также продлятся до 14 июня.

Также с 12 по 14 июня парк превратится в большое пространство для исследований и экспериментов — здесь пройдет фестиваль «Наука и мороженое». Гостей ждут увлекательные активности: можно построить машину Голдберга, сыграть в настольные игры, сразиться на тямбарах с ученым, увидеть научное шоу о суперспособностях и прикоснуться к загадкам древних технологий. А главное — убедиться, что миром движет любопытство. Вход на все мероприятия бесплатный, но по предварительной регистрации. Выбрать площадки и зарегистрироваться можно по ссылке.

Московский джазовый фестиваль

Когда: 9-13 июня

Где: сад «Эрмитаж», парк «Зарядье», сцена «Театрального бульвара» в Парке Горького, ВДНХ, сцена напротив фонтана «Дружба народов», Гоголевский бульвар и другие площадки

Вход: свободный

С 9 по 13 июня в честь Дня России парк «Зарядье» превратится в одну из площадок Московского джазового фестиваля. В амфитеатре выступят как признанные мастера, так и молодые таланты: Квартет Алексея Попова, Биг-бэнд Башгосфилармонии, Ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, «Уральский диксиленд» Игоря Бурко, а также Квартет Олега и Натальи Бутман

Концерты также пройдут у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ — там выступят Marimba Plus, Real Jam Band, Dizzy Dutch Duck, VAREVO и джазовый коллектив Мурата Плиева. Кроме того, открытые сцены будут работать в Парке Горького и на Гоголевском бульваре. Подробности на сайте.

Концерт артистов платформы «Звучи» Движения Первых

Когда: 12 июня, 16:30 — 19:45

Где: Летний маркет на Болотной площади, Репинский сквер, м. «Третьяковская»

Вход: свободный

На главной сцене у арт-павильона «Летний маркет» стартует патриотический концерт от артистов платформы «Звучи» — проекта «Движения первых». В программе прозвучат песни «Моя Россия», «Край мой родной» и другие композиции. А в 19:00 на этой же сцене выступит певица Тося Чайкина.

Оркестр в парке «Фили»

Когда: 12 июня, 17:00

Где: парк «Фили», Большая Филевская ул., 22, стр. 1, м. «Багратионовская»

Вход: свободный

В парке «Фили» в рамках специального проекта Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» выступит оркестр. Для гостей прозвучат полюбившиеся многим мелодии — «Синий платочек», «Утомленное солнце» и «Севастопольский вальс».

Встреча с блогерами на «ТопФесте» в «Лужниках»

Когда: 12 июня, 18:00

Где: Большая спортивная арена «Лужники», Лужнецкая набережная, 24, стр. 1, м. «Спортивная», «Воробьевы горы», «Лужники»

Вход: от 1500 рублей

На Большой спортивной арене «Лужники» состоится грандиозный праздник для детей и их родителей — фестиваль «ТопФест». Это всероссийский гастрольный тур, где главными героями становятся дети-блогеры и молодые артисты, уже завоевавшие миллионные аудитории. В программе — не только яркий концерт с участием популярных звезд, но и долгожданные встречи с кумирами, интерактивные зоны и возможность сделать совместные фото. На одной сцене соберутся такие известные исполнители и блогеры, как Дима Билан, Полина Гагарина, Валя Карнавал, Влад Кобяков, Миа Бойка, Глент, Поли, Газан, Марьяна Локель, Янгер, Настя Кош, Катя Адушкина, Стешок, Арина Дубкова и многие другие.

День России в Москве — повод не только посетить праздничные мероприятия, но и прогуляться по красиво украшенным знаковым местам.

12 июня особенно торжественно выглядят Красная площадь и Александровский сад с Кремлем, Историческим музеем и парком «Зарядье». Для спокойного отдыха подойдет ВДНХ с фонтанами, музеями и семейными программами. Поклонная гора и Парк Победы привлекают патриотической атмосферой и мемориалами. Вечером стоит пройтись по набережным Москвы-реки, парку «Музеон», Крымской набережной или Воробьевым горам, откуда открываются красивые виды.

Другие акции и праздничные программы под открытым небом

«Хоромарафон-2026» в музее-заповеднике «Царицыно»

Когда: 12 июня, 12:00 — 20:00

Где: Музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, д. 1, м. «Царицыно», «Орехово»

Вход: свободный

В День России музей-заповедник «Царицыно» станет единой концертной площадкой под открытым небом. На 15 живописных локациях выступят детские и взрослые, профессиональные и самодеятельные коллективы — участники Федерации хорового и вокального искусства. Программа приурочена к Году единства народов России и продемонстрирует культурное и этнографическое многообразие страны: зрители услышат русские народные песни, якутские напевы, традиционную музыку жителей Кавказа и других регионов. Главным событием праздника станет совместное выступление всех 350 артистов на площади у Большого дворца, где они исполнят государственный гимн России, фрагмент из оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин», а также «Катюшу» и «Вечерний звон». Адреса площадок можно узнать на сайте.

Праздник на Поклонной горе

Когда: 12 июня, 10:00 — 21:00

Где: Музей Победы, Поклонная гора, площадь Победы, дом 3, строение 2, м. «Парк Победы»

Вход: свободный

В Музее Победы в этот день пройдут праздничные концерты. В 15:00 в Зале Полководцев начнет работу музыкальная гостиная «СВОя Россия», где выступят три коллектива: «Жены Героев» из Клина, «Надежда» и «Голоса родных» из Красногорска. С 16:00 до 17:30 у колоннады Музея Победы состоится концерт духовых оркестров «Звучат фанфары во славу России!» — для зрителей сыграют детско-юношеские оркестры из Москвы и Московской области.

12 июня Музей Победы и все его филиалы работают по расписанию воскресенья, вход для посетителей бесплатный. Исключение составляют экспозиции «Подвиг Народа!», «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Путь к Победе» — для их посещения нужно приобрести отдельный билет.

Программа «Код России» в «Зарядье»

Когда: с 12 июня по 5 июля

Где: парк «Зарядье», ул. Варварка, 6, м. «Китай-город»

Вход: свободный

В парке «Зарядье» на мультимедийной достопримечательности «Матрешка Москвы» впервые представят программу «Код России». Она состоит из 30 сцен и раскрывает многообразие народов страны через язык, традиции, искусство и науку. Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, проект создала большая команда московских художников, программистов и культурологов. Выдвижная часть объекта с двумя тысячами моторов будет динамично менять форму от пяти до семи метров в диаметре, а полторы тысячи экранов наклоняться до 45 градусов, воплощая разные образы — от скафандра до горной реки. Более 100 единиц световой техники дополнят погружение в атмосферу. Главная идея: культура — это люди, чьи истории складываются в историю страны.

Увидеть программу может будет со вторника по воскресенье в 19:00, 20:00 и 21:00. 12 июня и по субботам предусмотрен дополнительный показ в 22:00.

Праздник в музее-заповеднике «Коломенское» и усадьбе Измайлово

Когда: 12 июня, 12:00 — 18:00

Где: музей-заповедник «Коломенское», проспект Андропова, дом 39, м. «Коломенская»; усадьба Измайлово, Городок им. Баумана, д. 2, стр. 14, м. «Партизанская»

Вход: свободный

В музее-заповеднике «Коломенское» и усадьбе Измайлово пройдут бесплатные праздничные мероприятия. В Коломенском с 14:00 до 18:00 на сцене у Дворца царя Алексея Михайловича выступят: духовой танцующий шоу-оркестр с хитами, оперная певица Олеся Мирошниченко (участница шоу «Голос-14»), зажигательная группа GRANI, виртуозный мультиинструменталист Антон Котиков (саксофон, флейты, дудук) и коллектив «Первый Балъ Наташи Ростовой» с разножанровым репертуаром — от поп-музыки до советских песен. Также гостей ждут мастер-класс по созданию русского кокошника, ретро-фотоателье и роспись тематического панно.

В Измайлове в Каре Государева двора — музыкальная программа и те же творческие мастерские, а в городке Баумана пройдут лекции об истории усадьбы: «Измайлово — родовая вотчина Романовых» и об Измайловском острове в XIX веке.

День России в парке «Яуза»

Когда: 12 июня, 19:00

Где: парк «Яуза», Юрловский проезд, д. 8, м. «Ботанический сад», «Медведково», «Бабушкинская»

Вход: свободный

В рамках проекта «Лето в Москве» 12 июня в парке состоится праздничный концерт. Для жителей и гостей столицы выступят ведущий творческий коллектив города «Матрена Арт», а также Александр Щербаков и группа «Серебряный путь». Со сцены прозвучат любимые народные, казачьи и патриотические песни — искренние, душевные и энергичные. Артисты подарят зрителям атмосферу большого праздника, где переплетаются удаль казачьей песни, красота русской музыки и гордость за свою страну. Концерт объединит гостей разных поколений, создавая пространство живого общения и добрых эмоций.

Триколор в «Домиках добра»

Когда: 12 июня, 15:00 — 17:00

Где: площадки по всему городу

Вход: свободный

Волонтеры проекта «Москва помогает» в День России будут раздавать ленты-триколоры и рассказывать, как правильно носить символ страны. Встретить их можно возле «Домиков добра».

С 15:00 до 17:00 они будут дежурить на Тверской площади, площади Революции и улице Новый Арбат (владение 13). На северо-востоке города волонтеров можно будет встретить у площадок по адресам: улица Грекова, владение 3ж и Сухонская улица, владение 7 (сквер по Олонецкому проезду).

На востоке столицы жителей поздравят по адресу: Городецкая улица, владение 1. На юго-востоке ленту можно будет получить по адресу: Волгоградский проспект, владение 119а (площадь Славы), а также в сквере у станции метро «Некрасовка». Кроме того, раздачу лент организуют по адресам: Ореховый бульвар, владение 24, строение 1 и Авиационная улица, владение 24.

Выставки ко Дню России в Москве

Выставка национальных костюмов в Таганском парке

Когда: 12 июня, 12:00

Где: Парк культуры и отдыха «Таганский», ул. Таганская, вл. 40–42, м. «Марксистская», «Таганская»

Вход: свободный

Гостей парка ждет выставка, рассказывающая о национальных костюмах народов России. А также для посетителей организуют ремесленные мастер-классы, хороводы и спортивные эстафеты.

Финалом праздничной программы станет увлекательный квиз, посвященный культуре России. Участники смогут оценить свои знания о народных обычаях, музыке, сказках и искусстве из разных регионов страны. Посещение мероприятия бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Выставка «Это все мое, родное, это Родина моя!» в Российской государственной библиотеке

Когда: с 8 по 29 июня, 9:00 — 20:00

Где: ул. Воздвиженка, д. 3/5, главное здание, 1-й этаж, зал коворкинга и выставок А-117, м. «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая», «Александровский сад»

Вход: по читательскому билету

Российская государственная библиотека приглашает на выставку, посвященную истории государственных символов и достопримечательностей многонациональной страны. В зале коворкинга представлены исторические плакаты, праздничные открытки, книжные издания и другие документы из фондов Ленинки, включая географическую карту «Народы Российской империи, СССР, Российской Федерации. Историко‑этнографическая» (2014). Эти материалы наглядно показывают этапы развития страны, культурные и религиозные традиции народов, правовые основы государственной системы, подчеркивая значение Дня России как символа национального единения, уважение к прошлому и настоящему и общую ответственность за будущее.

Роботы в национальных костюмах

Когда: 12 июня, 11:00 — 20:00

Где: ВДНХ, павильон №2, проспект Мира, д. 119, стр. 2, м. «ВДНХ»

Вход: билеты от 1290 рублей

Первая в России интерактивная выставка роботов «Робостанция» в праздничный день объединит вековые традиции и современные технологии: здесь представят метровый лапоть, напечатанный на 3D-принтере, роботы в национальных костюмах споют русские народные песни, а роботизированная рука поднимет флаг России. Коллаборативный робот соберет матрешку из 3D-деталей, а на большом полотне с картой страны каждый посетитель сможет отметить свой родной город, создав коллективную мозаику. Кроме того, гостей ждут игры («Классики», «Резиночки», «Колечко»), лекция по истории и географии России и викторина.

Как будут работать парковки в День России

В честь Дня России парковка в Москве 12 и 13 июня будет бесплатной , сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Парковка будет бесплатной и на улицах с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме, уточнил мэр.

В праздничные дни также будут перекрыты несколько улиц, сообщила пресс-служба Департамента транспорта.

12 июня с 10:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Лукинской улице.

13 июня с 07:00 до 10:00 движение будет перекрыто на Крылатской улице. На этой же улице с 00:01 13 июня и до конца праздничных мероприятий нельзя будет парковаться.

Погода в Москве на День России

День России в Москве встретит 30-градусной жарой. По предварительным данным Гидрометцентра, 12 июня в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим дождем, а воздух прогреется до плюс 27–32 градусов.

Ночь на праздник тоже будет очень теплой: при переменной облачности без осадков температура составит 15–20 градусов тепла. При этом в Москве уже действует оранжевый уровень погодной опасности — 10 июня столбики термометров могут подняться до 31 градуса. Так что 12 июня, в День России, жара может окрепнуть до 32 градусов — будьте готовы к знойной праздничной погоде!