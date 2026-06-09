День России — что это за праздник? История и традиции

День России: когда отмечают, история и традиции праздника

12 июня отмечают День России — государственный праздник, который появился сравнительно недавно. Для многих это в первую очередь дополнительный выходной и возможность провести время с близкими, но сама дата связана с важными событиями в истории страны. Откуда взялся этот праздник, почему его иногда путают с Днем независимости и как его будут отмечать в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День России

День России — официальный государственный праздник, закрепленный в Трудовом кодексе. Дата празднования неизменна из года в год: 12 июня. В 2026 году этот день выпадает на пятницу, граждан ждут полноценные трехдневные выходные .

12-14 июня будут выходными в честь Дня России в 2026 году

Рабочий день в четверг, 11 июня, будет сокращен на один час по закону, так как является предпраздничным.

Важно Согласно ст. 153 ТК РФ работа в праздничный день оплачивается в двойном размере (или больше). По заявлению работника двойную оплату можно заменить на другой день отдыха.

В праздничные дни по всей России проходят массовые гулянья, концерты под открытым небом, фестивали, спортивные турниры и выставки. Традиционно наиболее насыщенная программа ждет гостей столицы.

История праздника

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР (на тот момент — еще союзной республики в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете. Это был не акт о выходе из Союза, а политический манифест, провозглашавший верховенство российской Конституции и законов над законодательством СССР. В документе закреплялись равные права для всех политических партий, принцип разделения властей и реальная самостоятельность республики.

За этот исторический шаг проголосовали 907 депутатов при 13 против и 9 воздержавшихся. Председательствовал тогда Борис Ельцин, который ровно через год, 12 июня 1991 года, и стал первым всенародно избранным президентом России (набрал 57,3% голосов).

Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов. 10 июля 1991 г. Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Изначально праздник назывался по-другому. С 1992 года 12 июня объявили выходным днем под названием «День принятия Декларации о государственном суверенитете». В народе быстро прижилось более короткое и пафосное «День независимости» — по аналогии с американским Independence Day. Однако, по мнению историков, термин «независимость» был не совсем точен, ведь речь шла о перераспределении власти внутри СССР, а не о выходе из него. Официальное современное название — День России — праздник получил только в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.

День независимости России в Москве 12 июня 1996 г. ТАСС

Первые федеральные торжества в формате, близком к современному, стали проводить с 1995 года. Именно тогда в Кремле учредили традицию вручать Государственные премии РФ деятелям науки, культуры и техники. Этот ритуал сохраняется до сих пор: ко Дню России в Георгиевском зале Кремля президент России Владимир Путин вручит медали «Герой Труда» и государственные премии.

Знаковым годом стал 2003-й: на Красной площади впервые прошел парад делегаций всех регионов РФ, а в небе над Москвой зрители увидели фигуры высшего пилотажа в исполнении «Русских витязей» и «Стрижей» на истребителях Су-27 и МиГ-29.

В 2009 году в день праздника после 17-летнего перерыва на шпиле Останкинской телебашни снова подняли государственный флаг — российский триколор (советское знамя убрали еще в 1991-м).

Пандемия 2020 года добавила новые формы: массовые гулянья ушли в онлайн, зато родилась народная акция «Флаги России». Жители вывешивали триколоры на балконах и в окнах, выкладывали фото с хештегами #МыРоссия и #МыВместе. С тех пор эта традиция осталась: в 2026 году волонтеры будут раздавать в общественных местах ленточки-триколоры, а в соцсетях запустят флешмоб «Окна России».

Суть праздника: что мы на самом деле отмечаем

Официальная трактовка, неоднократно озвученная первыми лицами государства, гласит: День России — это точка отсчета новейшей демократической истории страны. На торжественном приеме 12 июня 2001 года Владимир Путин сказал:

«С этого документа начался отсчет нашей новой истории — истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан».

Позже в своих посланиях президент не раз подчеркивал, что праздник символизирует «неразрывность тысячелетнего пути» России, связь времен и способность народа к единству перед лицом любых вызовов. Таким образом, День России — это не столько день разрыва с прошлым, сколько день утверждения самостоятельного пути.

Символы праздника

1. Триколор. Бело-сине-красный флаг — главный визуальный маркер. В этот день бело-сине-красные полотнища развеваются повсюду: на фасадах зданий, городских площадях, автомобилях.

2. Гимн. Мелодия Александра Александрова (она же музыка гимна СССР) и текст Сергея Михалкова звучат на всех официальных церемониях и концертах.

Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города 12 июня 2021 г. Кирилл Брага/РИА Новости

Мероприятия на День России в 2026 году

В День России по всей стране устраивают праздничные мероприятия: концерты, спортивные состязания, эстафеты и флешмобы. В Москве торжества обычно проходят на Красной площади, кроме того, праздник широко отмечают и в регионах.

Праздничный концерт в Кремле

На главной сцене Государственного Кремлевского дворца состоится концерт «Мой дом — Россия». Выступают: Григорий Лепс, Дима Билан, Лев Лещенко, Татьяна Куртукова, Анита Цой, Пелагея, Жасмин, хор имени Пятницкого, Кубанский казачий хор и другие.

Когда: 11 июня в 19:00.

Билеты: от 2000 руб.

Где: ул. Воздвиженка, д. 1.

Метро: «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Александровский сад».

Мероприятия на ВДНХ

12–14 июня на площадке у строения № 574 пройдет Фестиваль воздушной гимнастики «Ты — сердце воздуха». Более 300 спортсменов и артистов из разных регионов России выступят на полотнах, кольце, цепях и других снарядах. В программе — захватывающие соревнования, а также шоу- и гала-программы.

Также 10 июня стартует VI Международный туристический форум «Путешествуй!» — объединяющий деловую программу, масштабную туристическую выставку и яркий фестиваль для широкой аудитории. Мероприятия пройдут до 14 июня.

Когда: 10-14 июня.

Вход: свободный.

Где: Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), проспект Мира, домовладение 119.

Метро: «ВДНХ».

Исторический фестиваль «Времена и эпохи»

Крупнейший исторический фестиваль Москвы проводится ежегодно с 2011 года и охватывает период от Античности до 80-х годов XX века. Более тысячи реконструкторов воссоздают быт, военное дело, развлечения и повседневную жизнь разных эпох. Каждый день на крупных площадках проходят масштабные постановочные сражения с участием сотен человек, исторической техники и конницы.

* В парке «Радуга» — эпизоды из истории Древней Руси.

* В «Митино» — Отечественная война 1812 года.

* В «Москино» — Первая мировая война.

* В парке «Покровское-Стрешнево» — атмосфера начала XX века с уличным театром, варьете и цирком.

Более тысячи часов мастер-классов: кузнецы куют металл по старинным технологиям, гончары работают за кругом, ткачи и кожевники показывают традиционные ремесла. Можно попробовать блюда по старинным рецептам, поиграть в народные игры, покататься верхом.

Когда: 10-14 июня.

Вход: свободный.

Где: Парк «Радуга», ландшафтный парк «Митино», кинопарк «Москино», парк «Покровское-Стрешнево» и другие площадки.

День России на Поклонной горе в Москве

11 июня в 11:00 пройдет «Хоровод Единства» на площади Победителей. Огромный хоровод под детские хиты «Матрешка» и «Родина» из проекта «Главные детские песни». Участвуют дети и взрослые в народных костюмах и триколоре, артисты, общественные организации, участники СВО. Нужна предварительная регистрация на сайте.

В Музее Победы запланированы праздничные концерты. В 15:00 в Зале Полководцев начнется музыкальная гостиная под названием «СВОя Россия». Там выступят сразу три коллектива: «Жены Героев» из города Клин, «Надежда» и «Голоса родных» из Красногорска. А с четырех до половины шестого вечера у колоннады Музея Победы состоится концерт духовых оркестров «Звучат фанфары во славу России!». Для зрителей сыграют детско-юношеские оркестры из Москвы и Московской области.

Кроме того, 12 июня Музей Победы и все его филиалы работают по режиму воскресенья. Вход для посетителей бесплатный. Исключение: экспозиции «Подвиг Народа!», «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Путь к Победе». Для их посещения необходимо приобрести отдельный билет.

Когда: 11-12 июня.

Вход: свободный.

Где: Музей Победы, Поклонная гора, площадь Победы, дом 3, строение 2.

Метро: «Парк Победы».

Акция «Хоромарафон-2026» в «Царицыно»

В День России «Царицыно» станет большой сценой под открытым небом: совместно с Федерацией хорового и вокального искусства пройдет «Хоромарафон-2026». Хоры выступят на 15 площадках в Царицынском парке, Бирюлевском дендропарке и «Борисовских прудах» — у павильонов, моста, башни-руины, ротонды, амфитеатра и сцены. Программу посвятят Году единства народов России: прозвучат кавказские и якутские мелодии, русские народные песни.

Кульминацией праздника станет сбор всех коллективов у Большого дворца, где более 350 артистов вместе со зрителями исполнят «Вечерний звон», «Катюшу», «Славься» из оперы «Иван Сусанин» и гимн России. Все выступления пройдут в естественной акустике среди природы и исторических сооружений музея-заповедника. Адреса площадок и подробности можно узнать на сайте.

Когда: 12 июня в 12:00.

Вход: свободный.

Где: Музей-заповедник «Царицыно», ул. Дольская, д. 1.

Метро: «Царицыно» или «Орехово».

День России в Санкт-Петербурге

В праздничный день в Таврическом саду пройдет фестиваль «От Руси до России» от движения «Доблесть веков». Гостей ждут 19 интерактивных станций, посвященных шести эпохам — от Древней Руси до наших дней (включая СВО). В программе: ремесла, игры, мастер-классы, фотозоны, а также лекции. Кроме этого, зрителей ждут старинные и народные танцы, а также театрализованные выступления артистов. Кульминацией программы станет выступление знаменитой фолк-группы «Отава Ё».

Когда: 12 июня, с 11:30 до 19:00.

Вход: свободный.

Где: Таврический сад.

Метро: ближайшая станция — «Чернышевская».

Фестиваль цветов и духовых оркестров в Петропавловской крепости

На Иоанновском равелине и Соборной площади Петропавловской крепости 12 июня пройдет Фестиваль цветов и духовых оркестров. А 13–14 июня на Соборной площади продолжит работу выставка цветочных арт-объектов.

Когда: 12 июня, с 13.00 до 19.00.

Вход: свободный.

Где: Петропавловская крепость.

Метро: «Горьковская».

Программа праздничных мероприятий в Казани

В Казанском Кремле с 11:00 до 15:00 состоится этнофестиваль «Мозаика культур»: парад в национальных костюмах, народные подворья, ярмарка, мастер-классы, игры и лекторий. Завершится фестиваль «Хороводом единства». У центра семьи «Казан» организуют концерты, спорт, семейные развлечения и ярмарки (подробная афиша появится позже). Вход свободный. Салют в 22:00 над Казанкой пока не подтвержден, но планировался властями.

Вход: свободный.

Где: основные локации — Казанский Кремль (вход со стороны Спасской башни) и Центр семьи «Казан».

Транспорт: центральная часть города, пешая доступность.