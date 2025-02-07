Что подарить на 14 февраля: топ-30 идей романтических подарков

Подборка оригинальных подарков для мужчин и девушек на День святого Валентина

День святого Валентина — это праздник любви, романтики и нежных чувств. В эту дату хочется порадовать любимого человека чем-то особенным. Как выбрать презент так, чтобы он запомнился и передал всю силу чувств, разобралась «Газета.Ru» и составила списки подарков на 14 февраля, которые подойдут девушкам и парням.

Как выбрать романтичный подарок на 14 февраля

Чтобы избежать банальностей и разочарований при выборе подарка на День святого Валентина, важно учитывать интересы и стиль жизни своей второй половинки. Менеджер по продукту бренда домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco Рада Нерадова рекомендует перед походом в магазин проанализировать, что действительно нравится вашему избраннику или избраннице.

«Любитель кофе оценит хорошую кофемашину или изящную кофейную пару. Фанату фитнеса пригодится массажный пистолет, а ценителю качественного отдыха — стильная и вместительная косметичка для спа-процедур. А если ваш партнер обожает уют, обратите внимание на мягкие домашние мелочи: воздушный плед, роскошный банный халат или шелковую пижаму», — рекомендует Рада Нерадова.

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Универсальные полезные подарки

В этой категории презентов Рада Нерадова рекомендует обратить внимание на несколько позиций, которые порадуют как парня, так и девушку:

Робот-пылесос . Избавит вторую половинку от рутины и сбережет ее бесценное время.



. Избавит вторую половинку от рутины и сбережет ее бесценное время. Беспроводная колонка . Создаст дома уютную, гармоничную атмосферу, поможет расслабиться.



. Создаст дома уютную, гармоничную атмосферу, поможет расслабиться. Красивая или необычная кухонная утварь . Чтобы бы вы ни выбрали — от элегантного сервиза до стильного подноса для завтрака в постель — будьте уверены, этот вид подарка оценят. Особенно он порадует любителей гастрономических удовольствий.



. Чтобы бы вы ни выбрали — от элегантного сервиза до стильного подноса для завтрака в постель — будьте уверены, этот вид подарка оценят. Особенно он порадует любителей гастрономических удовольствий. Качественный текстиль. Этот вариант оценят любители роскоши. Рада Нерадова советует выбирать постельное белье из натуральных материалов, декоративные подушки или уютный комплект для спальни в нежных оттенках.

Уникальные сюрпризы

Если на Валентинов день хочется подарить по-настоящему личный подарок, Рада Нерадова советует сделать акцент на персонализированных вещах:

Гравировка на украшении . Эта деталь сделает подарок эксклюзивным.



. Эта деталь сделает подарок эксклюзивным. Фотокнига . Поможет сохранить счастливые моменты на память.



. Поможет сохранить счастливые моменты на память. Именной текстиль. Халаты, полотенца, наволочки с вышивкой, уютный свитер с забавной надписью, понятной только двоим, согреют даже в самый ненастный день.

При этом эксперт советует избегать слишком универсальных и «дежурных» подарков.

Банальные сувениры, вроде плюшевых мишек и коробок конфет, выглядят неоригинально, если не добавить к ним что-то личное. Если хочется подарить сладости, лучше выбрать набор эксклюзивного шоколада или создать персонализированную коробку с любимыми вкусами партнера. Рада Нерадова менеджер по продукту бренда домашнего текстиля и товаров для дома Madame Coco

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Подарки-эмоции на Валентинов день

Основатель сервиса подарков-приключений Мария Глубокова в День всех влюбленных советует выбирать подарки-эмоции.

«День святого Валентина — не самый главный и ответственный праздник в нашей стране для влюбленных. Это больше некое напоминание и повод провести время вместе, сделать друг для друга что-то романтичное, проявить свою любовь», — отметила она.

Эксперт выделила три важные категории.

Общие эмоции

«Когда вы вместе отправляетесь за новыми впечатлениями, делаете друг друга счастливыми и оставляете этот момент в своих сердцах — такой подарок запомнится на всю жизнь», — отмечает Мария Глубокова.

Варианты подарков-эмоций:

Урок парных танцев . Например, бачата, сальса или аргентинское танго. Любой из них поможет еще сильней разжечь страсть и укрепить чувства.



. Например, бачата, сальса или аргентинское танго. Любой из них поможет еще сильней разжечь страсть и укрепить чувства. Свидание в гончарной мастерской . Тем, кто ищет романтики, Мария Глубокова советует продублировать отрывок из фильма «Привидение». В гончарной мастерской пара работает вместе, ей помогает мастер. Парень и девушка создают сосуды, чашки или тарелки, которые потом можно забрать домой.



. Тем, кто ищет романтики, Мария Глубокова советует продублировать отрывок из фильма «Привидение». В гончарной мастерской пара работает вместе, ей помогает мастер. Парень и девушка создают сосуды, чашки или тарелки, которые потом можно забрать домой. Мастер-класс в ювелирной мастерской . На таком свидании можно самостоятельно сделать кольца или подвески из драгоценных металлов. Такой подарок недешев, но запомнится на всю жизнь. Его даже можно передать детям и внукам.



. На таком свидании можно самостоятельно сделать кольца или подвески из драгоценных металлов. Такой подарок недешев, но запомнится на всю жизнь. Его даже можно передать детям и внукам. Арома-свидание . На таких свиданиях пара делает друг для друга парфюм или создает аромат сразу для двоих. Совместные духи — очень романтичный и личный презент.



. На таких свиданиях пара делает друг для друга парфюм или создает аромат сразу для двоих. Совместные духи — очень романтичный и личный презент. Ужин в темноте . Гурманам Мария Глубокова советует сходить в Валентинов день на ужин в темноте. Приготовьтесь дегустировать блюда, абсолютно ничего не видя. Эксперт отмечает, что отключая зрение, мы лучше чувствуем вкус, ведь обостряются все вкусовые рецепторы. Такой подарок обязательно запомнится вашей половинке.



. Гурманам Мария Глубокова советует сходить в Валентинов день на ужин в темноте. Приготовьтесь дегустировать блюда, абсолютно ничего не видя. Эксперт отмечает, что отключая зрение, мы лучше чувствуем вкус, ведь обостряются все вкусовые рецепторы. Такой подарок обязательно запомнится вашей половинке. Чайная церемония. А вот ценителям чая можно подарить традиционную китайскую чайную церемонию. Дегустировать напиток под приятную музыку в аутентичной обстановке — хороший вариант релакса для двоих.

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Совместный экстрим

Эту категорию подарков Мария Глубокова советует выбирать парам, которым не хватает эмоций и драйва.

Варианты экстремальных подарков:

поездка на снегоходах или квадроциклах ,



, картинг ,



, полет на воздушном шаре ,



, прыжок с парашютом ,



, дайвинг с фотосессией под водой.

Подарки на долгую память

Эта категория подарков — максимально личная и вещественная. Она останется на память и будет радовать своего обладателя долгие годы:

Парные толстовки . Можно сделать очень уютные толстовки с личными надписями, а потом организовать совместную фотосессию.



. Можно сделать очень уютные толстовки с личными надписями, а потом организовать совместную фотосессию. Зонт в форме сердца . Подарок, который напомнит о том, что пора готовиться к лету и бывать на воздухе. С таким зонтом можно устраивать фотосессии, да и гулять под ним вдвоем очень приятно.



. Подарок, который напомнит о том, что пора готовиться к лету и бывать на воздухе. С таким зонтом можно устраивать фотосессии, да и гулять под ним вдвоем очень приятно. Совместный шарж . Закажите у художника совместный шарж. Можно попросить добавить туда особенные атрибуты, которые важны вашей паре, учесть какие-то смешные моменты.



. Закажите у художника совместный шарж. Можно попросить добавить туда особенные атрибуты, которые важны вашей паре, учесть какие-то смешные моменты. Видеоклип. Смонтируйте мини-фильм из нарезок совместных видео. Это будет очень трогательным подарком.

Кстати Если у вас совсем нет времени или вы забыли про праздник, испеките на ужин печенье в форме сердечек. Можно сопроводить его записочками с признаниями в любви. Ваш любимый человек, вернувшись с работы, обязательно оценит такой презент.



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Атмосферные подарки

Директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов советует при выборе подарков ко Дню святого Валентина учитывать не только предпочтения партнера, но и атмосферу, которую вы хотите создать.

Для девушки отличным выбором станут подарки, которые добавят в ее жизнь романтики и комфорта. Это могут быть:

свечи с мягкими ароматами — способны наполнить пространство уютом и как никогда лучше подойдут к свиданию на 14 февраля,



ваза с красивыми цветами — отличный подарок на все времена,



посуда с флоральными мотивами — создаст атмосферу весеннего тепла,



необычный аромадиффузор — тут важно учесть, какие ароматы нравятся вашей избраннице,



дорогие сладости — оригинальные конфеты всегда актуальны. Можно выбрать шоколад ручной работы, орехи или ягоды в разноцветной глазури.

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Для парня Максим Кирьянов советует выбирать подарки, которые не только порадуют его, но и станут полезным аксессуаром в повседневной жизни. Это могут быть:

стильные и практичные кружки с любовным посланием,



оригинальные настольные лампы, которые будут не только красиво освещать пространство, но и служить ярким элементом декора,



оригинальные органайзеры для рабочего стола. Такие подарки подходят для тех, кто ценит удобство, эстетику и практичность.

Эксперт рекомендует помнить, что День святого Валентина — праздник не только романтических пар, но и тех, кто хочет подарить друг другу моменты радости и заботы. Для создания по-настоящему волшебной атмосферы Максим Кирьянов советует выбирать подарки, которые передадут ваши чувства и подчеркнут важность времени, проведенного вместе.

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В свою очередь, Рада Нерадова советует не забывать о подаче подарка.

«Красиво упакованный презент с теплыми словами в открытке выглядит в разы приятнее. А неожиданный романтический жест — завтрак в постель, ароматизированные свечи, расставленные по комнате, или записка с признанием в кармане — сделает день еще более запоминающимся. Ведь главное — это не вещи, а эмоции, которые мы дарим друг другу», — резюмировала эксперт.