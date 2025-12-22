Россиянам дали простые советы, как встретить Новый год в хорошем настроении

Чтобы встретить Новый год в хорошем настроении, стоит научиться ценить то, что уже есть, и не ждать, что в следующем году все само собой изменится к лучшему. Такой совет дала психолог Анетта Орлова. Ее слова цитирует kp.ru.

«Выпишите на листочке 30 хороших событий, которые произошли с вами в уходящем году. Наш мозг устроен так, что фиксирует опасности и сложности. А когда вы сконцентрируетесь на чем-то хорошем, то получите необходимый ресурс позитива, который позволит встретить Новый год в хорошем настроении», — сказала специалист.

Перед новогодней ночью она порекомендовала экономить силы, отказавшись от приготовления 10 салатов в пользу отдыха и времени для того, чтобы прихорошиться. Эти простые меры помогут во время боя курантов радоваться празднику, а не падать от усталости, подытожила она.

Социальный психолог Мария Камицына в свою очередь призвала создавать ощущение приближающегося праздника с помощью ярких украшений, музыки и других деталей, ассоциирующихся с Новым годом.

По ее словам, необходимо сместить фокус с проблем на приятные впечатления, задействовав все органы чувств. Для этого можно включить тематический музыкальный плейлист, украсить жилье праздничными гирляндами и игрушками, есть из новогодней посуды и проводить уютные вечера под пледом.

Ранее психолог дала совет тем, кто собирается встретить Новый год в одиночестве.