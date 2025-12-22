На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как выбрать новогодние подарки для коллег

Специалист Коломацкая: канцелярию можно подарить коллегам на Новый год
Vitalii Stock/Shutterstock/FOTODOM

При выборе новогодних подарков для коллег стоит избегать вещей, которые могут быть восприняты как личные, например нижнее белье, средства личной гигиены, бытовые приборы, а также то, что может намекать на недостатки и возраст, например весы и средства против морщин. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Кроме того, не стоит дарить дорогие подарки, деньги (исключение — корпоративный сбор) и бесполезные сувениры. К универсальным вариантам эксперт отнесла качественную канцелярию, необходимые гаджеты, предметы для хобби, книги, подобранные с учетом вкуса человека, подарочные сертификаты, ароматические свечи, домашний декор. Кроме того, можно выбрать билеты на мероприятия, мастер-классы и сертификат на SPA-процедуры.

«В этом вопросе важно придерживаться правила: подарок должен быть нейтральным, уместным, демонстрировать внимание к интересам человека или коллектива и не создавать ощущения «покупки» расположения», — добавила Коломацкая.

Результаты исследования «Ингосстраха» до этого показали, что большинство россиян (82%) собираются дарить подарки на Новый год. По данным исследования, только 11,8% россиян не будут дарить подарки, а 6,1% пока не определились. Как отметил директор департамента электронной коммерции компании «Ингосстрах» Алексей Романов, россияне все чаще выбирают в качестве подарков то, что приносит реальную пользу.

Ранее россиянам напомнили о лимите на новогодние подарки учителям.

