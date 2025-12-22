Россиянам рассказали, как выбрать новогодние подарки для коллег

При выборе новогодних подарков для коллег стоит избегать вещей, которые могут быть восприняты как личные, например нижнее белье, средства личной гигиены, бытовые приборы, а также то, что может намекать на недостатки и возраст, например весы и средства против морщин. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Кроме того, не стоит дарить дорогие подарки, деньги (исключение — корпоративный сбор) и бесполезные сувениры. К универсальным вариантам эксперт отнесла качественную канцелярию, необходимые гаджеты, предметы для хобби, книги, подобранные с учетом вкуса человека, подарочные сертификаты, ароматические свечи, домашний декор. Кроме того, можно выбрать билеты на мероприятия, мастер-классы и сертификат на SPA-процедуры.

«В этом вопросе важно придерживаться правила: подарок должен быть нейтральным, уместным, демонстрировать внимание к интересам человека или коллектива и не создавать ощущения «покупки» расположения», — добавила Коломацкая.

Результаты исследования «Ингосстраха» до этого показали, что большинство россиян (82%) собираются дарить подарки на Новый год. По данным исследования, только 11,8% россиян не будут дарить подарки, а 6,1% пока не определились. Как отметил директор департамента электронной коммерции компании «Ингосстрах» Алексей Романов, россияне все чаще выбирают в качестве подарков то, что приносит реальную пользу.

