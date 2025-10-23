От Луны до @: самые странные имена детей в России и в мире

Обычно детям дают имена, которые просто нравятся и хорошо сочетаются с отчеством и фамилией. Но для некоторых родителей выбор имени — это поле для экспериментов, борьбы с банальностью, а иногда — легкого сумасшествия. Они ищут нечто «особенное», чтобы их ребенок не растворился в потоке Маш, Паш и Саш. Так появляются люди по имени Луна, Оушен, Дельфин и Космос. «Газета.Ru» сделала подборку самых странных имен в России и в мире.

Самые странные женские имена

Выбирая необычное женское имя, родители нередко вдохновляются природой, поп-культурой, политикой или историческими событиями. Иногда результат получается поэтичным, иногда — вызывающим замешательство у работников ЗАГСа.

Самые мягкие и безобидные эксперименты — это имена с легким литературным или природным оттенком. Так, в России официально зарегистрирован ребенок с именем Луна — один из таких случаев произошел в Подмосковье. Родители объяснили свой выбор просто: хотелось чего-то особенного. Похожим образом появились Авроры, Арьи и Беллы: с начала 2000-х годов их стало заметно больше в реестрах благодаря сериалам и блокбастерам.

Встречаются и откровенно экзотические имена, например Дельфин и Джаз, официально зафиксированные в Москве. Рядом с ними — Севастополь и Византия: имена девочек, больше похожие на названия глав романа.

Есть и крайне необычные, но официально разрешенные имена. Например, в московских ЗАГСах зарегистрированы Саммерсет Оушен, Принцесса Даниэла и почти сказочное София Маленькое Солнышко. Также к редким, но легальным относятся Принцесса, Россия и Апрель. Эти случаи не вызвали юридических споров. Правда, учителю на перекличке с таким списком точно не позавидуешь.

Но иногда стремление к оригинальности заходит так далеко, что упирается в закон. Так, фиксировались попытки зарегистрировать имена вроде Виагры или Лексуса — и все они заканчивались отказами. Эти истории вызвали широкий общественный резонанс и стали одной из причин принятия в 2017 году поправок к федеральному закону «Об актах гражданского состояния», которые ограничили фантазию родителей: теперь в имени нельзя использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы, титулы, ранги, должности, бранные слова.

Совсем иной пласт — имена советской эпохи. В первой половине XX века личные данные часто превращались в идеологические манифесты. Нередкими были случаи регистрации девочек с именами вроде Калерия (от «Красная кавалерия»), Сесталинка («сестра Сталина»). Были и совсем дикие случаи: Ватерпежекосма — аббревиатура фразы «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт». Так что лозунги транспарантов вполне могли оказаться в свидетельстве о рождении. В наши дни сохранились такие варианты имен, как Вилена (Владимир Ильич Ленин), Нинель (обратное прочтение Ленин) или Рената (революция, наука, труд).

Самые странные мужские имена

Выбор мужского имени в России также часто выходит за рамки святцев церковной книги с полным перечнем всех праздников и святых по дням их поминовения. В советскую эпоху мальчиков называли Вилен или Владлен (в честь Владимира Ленина), Ким (Коммунистический интернационал молодежи), Ренат (революция, наука, труд). Их можно встретить и сегодня.

Какие имена-лозунги встречаются в советских архивах • Кукуцаполь — сокращение от фразы «Кукуруза — царица полей»;



• Догнат-Перегнат — от лозунга «Догнать и перегнать»;



• Марэнленст — аббревиатура от «Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Троцкий»;



• Урюрвкос — «Ура, Юра в космосе!» — имя, появившееся после полета Юрия Гагарина;



• Тролебузин — от фамилий Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев;



• Бестрева — трактуется как «Берия — страж революции»;



• Рэмбо — от «Революция, Энгельс, Маркс, Большевики, Октябрь»





В современной России, пожалуй, самый известный случай необычного имени — БОЧ рВФ 260602. Это сокращение от «Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года». Родители на полном серьезе хотели, чтобы именно это сочетание букв и цифр стало официальным именем ребенка. Однако ЗАГС отказался его регистрировать, и мальчик какое-то время жил без официальных документов. Родители обратились в Страсбургский суд, но тот отказался рассматривать дело. Родители так и не смогли придумать ему имени и называли его между собой Бочей. Известно, что в 2017 году мальчик стал Игорем Ворониным.

Были и другие оригинальные варианты имен: Дигит, Радикс, Мир или Ленинир. Иногда это отголоски идеологии, иногда — личные ассоциации родителей, а порой просто стремление сделать ребенка «особенным». Правда, в реальной жизни эти имена нередко превращались в источник неудобств: от недоумения учителей до проблем с документами. Часто родители, одумавшись спустя некоторое время, сами меняют ребенку имя на традиционное.

Самые странные имена в разных странах

Необычные имена — это не только российская особенность. Родители по всему миру проявляют изобретательность, а иногда — настоящий полет фантазии.

Так, американцы обожают поп-культуру. После выхода саги «Звездные войны» в стране заметно выросло число детей с именами Лея, Рей, Кайло и Энакин. Последнее — в честь Дарта Вейдера — даже попало в базу редких, но допустимых имен и до сих пор фиксируется в свидетельствах о рождении.

Отдельной строкой в этой истории стоят миллиардер Илон Маск и певица Grimes. Своего сына они назвали X Æ A-12, где:

X — неизвестная переменная,

Æ — по словам родителей, символ «любви» или «искусственного интеллекта»,

A-12 — отсылка к любимому самолету пары, Lockheed A-12.

Калифорнийское законодательство не допускает цифр в официальных именах, поэтому «12» пришлось заменить на римское Xii. Теперь мальчика официально зовут X AE A-Xii.

В Исландии имя ребенку нельзя придумать как попало: за этим следит специальный комитет. Он проверяет каждое нестандартное имя и решает, можно ли его узаконить. Одним из самых громких случаев стал отказ родителям, которые хотели назвать дочь Люцифер. Причина проста — имя сочли оскорбительным и несовместимым с языковыми и культурными нормами страны.

В Новой Зеландии власти тоже внимательно следят за родительским креативом. В 2007 году они пресекли попытку назвать ребенка «4Real» («по-настоящему», «в натуре»). Родителям отказали, объяснив, что в имени должны быть буквы, а не цифры. Кроме того, в стране существует целый список запрещенных имен. В него входят, например, Кинг, Джастис и Анал — чтобы избежать насмешек и абсурдных ситуаций в официальных документах.

Во Франции суд в 2015 году запретил родителям назвать девочку Нутелла. Аргументация была простой: сверстники наверняка будут дразнить ребенка, а имя может осложнить социализацию. В итоге его заменили на более нейтральное — Элла.

В Японии громкий скандал разразился в 1993 году. Один отец попытался назвать сына иероглифом, читающимся как «Акума» — «дьявол». Общество взорвалось возмущением, власти вмешались, и регистрацию отменили. После этого требования к имени в стране стали заметно строже.

Особая история — Китай. В начале 2000-х родители попытались зарегистрировать имя @. По задумке, символ читался как «ai-ta», что созвучно фразе «любить его». Власти отказали, сославшись на невозможность использовать знаки и цифры в официальных документах. Но новость моментально стала вирусной и облетела весь мир.