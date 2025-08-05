Кто такие «пориджи» и почему на это слово обижаются зумеры?

Значение и смысл слова «поридж», и почему так называют лишь некоторых зумеров

«Поридж» — очередное словечко из молодежного сленга. Может показаться, что оно имеет отношение к еде — но нет. Так в соцсетях именуют некоторых зумеров, а те обижаются. Откуда взялось слово «поридж» и почему так называют представителей поколения Z — в материале «Газеты.Ru».

Значение слова «поридж»

«Пориджами» называют молодых людей поколения Z, то есть тех, кто родился с конца 90-х до начала 2010-х и привык получать информацию из интернета. Слова «поридж» и «зумер» в некотором роде синонимы, но не совсем. Первое, в отличие от второго, имеет негативную окраску.

Чаще всего этим словом пренебрежительно называют молодых людей, которые гонятся за трендами и с особым пиететом относятся к неологизмам иностранного происхождения в русском языке.

То есть буквально восхищаются митболами и воротят нос от тефтелей.

По мнению пользователей соцсетей и завсегдатаев форумов, у пориджа есть определенный портрет. Это молодой человек в очках с выбритыми или короткостриженными висками и зачесанными наверх волосами. Он любит поумничать и почти не принимает чужую точку зрения. А еще поридж часто использует англицизмы. В интернете нарисованного парня называли «зумер-вояк» или «зумер плачет».

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Когда появился «поридж»

Впервые о поридже заговорили в 2020 году. Термин употребили на форуме «Двач». Тогда один из пользователей выложил скриншот из меню московского заведения для вегетарианцев. Там овсянка с малиной называлась «Овсяный поридж с малиной» и стоила 290 рублей (что по тем временам было недешево). Как можно догадаться, «поридж» — транслитерация английского porridge, что переводится как «каша». Автор поста предположил, что завышенная цена за тарелку каши обусловлена англицизмом в названии.

За пределы «Двача» «поридж» не выходил до тех пор, пока один из пользователей не сделал мем с молодым человеком в очках с выбритыми висками. На картинке тот недоволен надписью «овсяная каша». От такого блюда он отказывается, вместо каши заказывает «овсяный поридж».

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Шутка так понравилась участникам форума, что мем выложили на других платформах и создали новые. Вот как употребляли неологизм:

Пориджи обсуждают, кто из них зумер.

Поридж придумал коммуналку и назвал ее коливингом.

Поридж занялся дауншифтингом и не признает, что он просто бомжует.

У пориджа нашлись и защитники. Некоторые пользователи писали, что приготовить настоящую классическую английскую овсянку не так уж просто, поэтому и «облагороженное» название оправдано.

Распространение мема поридж

Мода на англицизмы в ресторанном бизнесе не нова. Обсуждая пориджей, пользователи вспомнили реплику из фильма «О чем говорят мужчины». Там использование англицизмов обыгрывается в сцене в дорогом ресторане, где официант говорит одному из героев: «Гренка в нашем ресторане называется крутон. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, только гренка не может стоить восемь долларов, а крутон — может».

В мемах поридж зачастую отдает предпочтение вещам и услугам с иностранными названиями, записанными транслитом — даже если у них сильно завышена цена. Это якобы повышает социальный статус.

Мемы про пориджей начали появляться в популярных сообществах социальных сетях VK и X (ранее — Twitter). На картинках поридж выбирал не только по-новому названные блюда, но и предметы обихода, активности и даже шедевры мирового искусства. Прогулкам в лесу он предпочитал комплекс с экотропой, отказывался от чайного гриба в пользу комбучи.

У мема «поридж» есть праотец — мем «миллениалы изобрели». Он появился в 2016 году в социальных сетях: пользователи высмеивали новые названия привычных вещей. Например:

Миллениалы изобрели мытье обуви и назвали это сникер-чисткой (речь идет об услуге по чистке кроссовок, которую начали предоставлять предприниматели в конце 2010-х годов).

Миллениалы изобрели мыло и назвали его твердый гель для душа.

Одновременно с пориджами в интернете появился мем «соевый». Так называли парней, которые якобы недостаточно мужественны. Они отказываются от кофе с молоком, если оно не называется латте (что роднит их с пориджами). В идеале, представители этой культуры попросят добавить в кофе молоко растительного происхождения.

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«Поридж» на Западе

В США появился свой мем, связанный с овсяной кашей. Но там он имеет совсем другое значение.

В англоязычном интернете завирусился отрывок из шоу «Адская кухня». Там шеф-повар Гордон Рамзи оценивает кулинарные способности участников. Впечатлить шеф-повара было так сложно, что в сети распространились мемы с его искрометными высказываниями. Когда одна из поваров приготовила овсяную кашу, Рамзи в фирменном стиле ответил ей:

«Эта каша такая плохая, что даже Златовласка из «Трех медведей» не стала бы это есть!»

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В американском вариации сказки Златовласка пробовала кашу из трех мисок: одна была слишком горячей, другая — слишком холодной, а вот третья понравилась героине. В продажах существует термин «эффект Златовласки», когда потребитель выбирает что-то среднее. Он считает, что взял качественный товар и не переплатил.