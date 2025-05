Кто такие миллениалы, в чем их особенности и что не так с этим поколением

Чем уникально поколение миллениалов

Миллениалы — это те, кто родился слишком поздно, чтобы стать рок-звездами 90-х, но слишком рано, чтобы жить с TikTok в руках. Их называют поколением Y — оно пришло на смену поколению X, которое еще верило в телевизор и стаж, и предшествовало Z, представители которого уже в третьем классе отправляли резюме на стажировку в IT-компании.

Временные границы различаются в зависимости от страны, исследователя и социального контекста. Одни считают, что миллениалы «закончились» в 1994-м, другие — что в 2000-м. В любом случае — взросление миллениалов пришлось на бурные 1990-е и 2000-е. Отсюда и внутреннее раздвоение: они разрываются между привычками родителей «ходить на работу» и реальностью удаленки, между «надо устроиться на три работы» и «надо отдохнуть». В итоге трое из десяти представителей поколения Y, согласно исследованию, постоянно ощущают выгорание на работе.

28% миллениалов регулярно испытывают профессиональное выгорание

Важно понимать, что это поколение не единая масса. Например, в исследовании компании Exponential выделили 12 типажей: от «малышек-боссов» до «кулинарных экспериментаторов», от «контент-мейкеров» до «брограммистов» (программисты, которые сочетают в себе черты гиков и любителей спорта).

Миллениалов часто обвиняют в инфантилизме и одновременно завышенных ожиданиях: якобы они не хотят работать, все время страдают и ищут себя. На самом деле они выросли в мире, где правила постоянно менялись: обещали стабильность — пришел кризис, говорили «учись — будет успех», а вышел фриланс без пенсии. Они адаптировались лучше других, научились быть гибкими, многозадачными, цифровыми, но за это заплатили тревожностью, выгоранием и вечным страхом что-то не успеть, отметила в беседе с «Газетой.Ru» клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская.

close loreanto/Shutterstock/FOTODOM

Миллениалы — это поколение на перепутье между двумя мирами. Они успели пожить в СССР и в цифровой России, застали эпоху до интернета и моментально адаптировались к соцсетям. Это постоянное переключение между реальностями вызывает внутренний конфликт: человек не понимает, каким «должен» быть. Это рождает тревогу, неуверенность и ощущение, что ты вечно не туда свернул. Они примеряют на себя чужие роли и теряют себя, не понимая, кто они на самом деле. Валерия Амелина-Прилепская психолог, гештальт-терапевт

Когда вы слышите, как миллениал жалуется на тревожность или очередной тупик в жизни — это не потому, что он «неженка». Просто на него давит не один стрессовый фактор, а сразу штук шесть. Причем все это — на фоне попыток быть успешным, красивым, осознанным и желательно без морщин до 40. Но среди них есть и те, кто отказался от бесконечной гонки: уехал в деревню, печет хлеб, собирает комиксы или ведет блог о марках.

Откуда взялись бумеры, зумеры и миллениалы? Чтобы понять, кто такие миллениалы, бумеры, зумеры, стоит хотя бы краем глаза заглянуть в теорию поколений. Ее продвигали американские исследователи Нил Хоу и Уильям Штраус. По их версии, каждое поколение — это не просто возрастная группа, а целостная культурная формация: с типичной реакцией на кризисы, своими ценностями, отношением к труду, семье, деньгам и власти.



Согласно теории, поколения сменяются примерно каждые 15–20 лет:



• бэби-бумеры — 1946–1964;



• «иксы» (поколение X) — 1965–1980;



• миллениалы (поколение Y) — 1981–1996 (иногда — до 2000);



• зумеры (поколение Z) — 1997–2012;



• поколение «альфа» — с 2013 года по настоящее время.



В книгах Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069 (1991) и Millennials Rising: The Next Great Generation (2000) Хоу и Штраус изложили основу своей теории. Они рассматривали историю как череду циклов с повторяющимися архетипами: Пророк, Странник, Герой и Художник. Миллениалов они называли «людьми нового тысячелетия» — теми, кто вырастет на переменах и захочет все переосмыслить.

Характеристика миллениалов

Миллениала можно узнать по трем признакам: у него есть подписка на стриминговый сервис, чувство вины за недостаточную продуктивность и тревожность от того, что «жизнь идет не туда». Это поколение, которое покупает авокадо и откладывает на психолога. Которое говорит «карьера не главное», но втайне все равно сравнивает себя с успешными одноклассниками. Которое умеет подбирать шрифты в презентации, но не знает, когда наконец отдохнет.

1. Цифровая грамотность как вторая натура

Если у зумеров смартфон «вшит в ладонь», то у миллениалов — в биографию. Они помнят модемный писк и первые Nokia, сами учили родителей пользоваться соцсетями и могут настроить роутер быстрее, чем заварить лапшу быстрого приготовления. Не потому что технари, а потому что жизнь так научила.

Где найти удаленную работу, как перевести деньги через Telegram-бота, где скачать нужную книгу в FB2 — все это не вызывает паники. Это не гики, не айтишники по профессии, но при этом уверенные пользователи любых интерфейсов — от госуслуг до приложений с инвестициями. Цифровая среда — это естественная для них обстановка.

2. Особое отношение к работе: «хочу смысла, а не просто оклад»

Работа ради галочки — не про них. Миллениал может уволиться, потому что «перестал развиваться», «перегорел» или просто потому, что «надоело вставать к девяти». Они не лентяи — они не хотят жить по шаблону. Если уж работать — то с пользой, интересом и желательно в команде, где не токсично.

Именно миллениалы массово переучиваются после 30, уходят в смежные сферы, осваивают новые профессии через онлайн-курсы и не считают зазорным «начать с нуля». Для них нормально сказать: «Я был юристом, стал дизайнером», «Ушла из корпорации — теперь варю кофе в кофейне и счастлива». Они воспринимают труд не как повинность, а как способ самореализации.

3. Социальная чувствительность и высокая эмпатия

Миллениалы — первое поколение, которое всерьез заговорило о ментальном здоровье. Если для бумеров психолог — это «без мозгоправов раньше жили и выросли нормальными», то для Y это как маникюр, своего рода периодическая профилактика. Они не стесняются говорить про выгорание, депрессию, тревожность. Не потому что модно, а потому что честно.

Кроме того, поколение Y чутко реагирует на темы равенства, экологии, дискриминации. Это люди, которые не просто лайкают посты о правах человека, но и выходят на митинги, сортируют мусор и спрашивают, тестировалась ли косметика на животных. Они стараются быть внимательными к чужой боли.

4. Перфекционизм с привкусом самокопания

Внутри миллениала почти всегда живет внутренний критик. Помните, как вас заставляли переписывать домашку с вырванными листами, потому что «пишешь как курица лапой»? Вот он — источник. Повзрослев, миллениалы не позволяют себе расслабиться, пока не отточено все: резюме, тело, отношения, психика, подача на визу. Снаружи они могут казаться спокойными, ироничными, даже пофигистами — но внутри идет нескончаемый диалог: «Я точно все делаю правильно или опять не справляюсь?»

close Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Они болезненно воспринимают провалы, сравнивают себя с другими, страдают от синдрома самозванца и пытаются «быть лучше», даже если никто не просил. Этот перфекционизм не всегда продуктивный — но он толкает их учиться, пробовать, развиваться, даже когда хочется просто полежать и ничего не решать.

Миллениалы — дети эпохи гиперопеки. Их родители хотели как лучше, но сами не понимали, как правильно: поколение X не успело переобучиться быть «осознанными» родителями. Поэтому выросло поколение, которое боится ошибаться, боится не соответствовать и ищет опору во внешнем одобрении. Валерия Амелина-Прилепская психолог, гештальт-терапевт

5. Хроническая перегрузка и синдром «я все сам»

Миллениалы — это те, кто вырос в атмосфере «будь лучшим», «старайся», «не подведи». Именно поэтому даже когда уже не надо — стараются. Много работают, берут на себя лишнее, остаются допоздна, страдают возле принтера с чужими отчетами. Часто — не из страха, а потому что «так правильно».

Интересно, что именно миллениалы чаще других работают удаленно: звучит красиво, но на деле означает размытые границы между «дома» и «вечно на связи».

При этом они плохо просят о помощи, редко делегируют дела и считают, что если не сделать самому — все развалится. Результат: хроническое переутомление, эмоциональное выгорание и полный отказ от слова «нет». А потом — внезапный срыв, смена карьеры или путешествие «в никуда» с ноутбуком и желанием просто выдохнуть.

6. Невозможность отключиться и страх все упустить

Миллениалы проверяют уведомления даже в отпуске, держат включенным рабочий мессенджер до ночи и часто ощущают, что вот-вот что-то важное произойдет, а они это пропустят. Это так называемый синдром FOMO (fear of missing out) — страх быть не в теме, не успеть, отстать от жизни. Поэтому они подписаны на все: курсы, каналы, подкасты, рассылки — и при этом регулярно чувствуют вину за то, что не могут переварить весь этот поток информации.

«Социальные сети создают иллюзию, что все успешны, везде успевают и у всех все получается. Миллениалы, воспитанные в других ценностях, вдруг столкнулись с этим давлением и начали сомневаться: а я точно живу как надо? Эти качели между «будь скромным» и «будь звездой» формируют кризис идентичности», — уточнила Валерия Амелина-Прилепская.

7. Желание быть нужными и полезными — иногда в ущерб себе

Миллениалы — мастера поддержки. Они умеют быть «опорой» — на работе, в семье, в отношениях. Готовы вникнуть, помочь, выслушать, подменить, объяснить. Но часто делают это ценой утраты собственных границ. Говорят «да», когда хотят сказать «нет». Утешают других — даже если сами на грани. Отсюда — высокие риски эмоционального выгорания, синдром спасателя, хроническая усталость от того, что ты всегда «кому-то должен». При этом они не жалеют об этом — просто не знают, как остановиться.

Миллениалы — не просто пользователи культуры, а ее авторы. Мемы про тревожность, ностальгия по 90-м, культ терапии, сериалы Fleabag и Girls — все это их голос. Они научили говорить о боли вслух, но с хештегом.

Язык миллениалов

Понять миллениала — значит узнать его лексику. Они не «устали», они «на грани» или «не в ресурсе». У них не «плохое настроение», а «кризис идентичности». Вместо «нет» — «мне это сейчас не подходит», вместо «да» — «ну, можно попробовать». Их словарь — это микс из психологической терминологии, офисного сленга и постиронии: «самозванец», «ресурс», «бабл», «созвониться», «кринге», «реворк», «закрыть гештальт», «прожить эмоцию».

А еще это поколение, выросшее в чатах, на форумах и в «аське», где рождались первые сленговые легенды. Миллениалы принесли в речь такие слова, как:

лол (lots of laughing) — когда смешно;

рофлить — смеяться, стебаться;

имхо (in my humble opinion) — деликатно вставить свое мнение;

аватар, флуд, гуглить, серфить, скам, троллить, дрова, мамка, флопик — и это все не про природу и родственников.

Они «чилят», «свайпают» и «ловят кринж», когда кто-то не в теме. Любят «тех, кто не токсичен», «работают над границами» и легко усваивают молодежные неологизмы, потому что сами были первыми, кто начал смешивать «железо», психологию и постиронию в одном предложении.

close BalanceFormCreative/Shutterstock/FOTODOM

С какими проблемами чаще всего сталкиваются миллениалы

Главная проблема миллениалов в том, что они все время чувствуют, будто делают что-то не так. Хотя, если разобраться, не так вообще все. Они выросли в мире, который обещал: «Учись — и будет стабильность», а в реальности получили кредиты, три экономических кризиса и бесконечные «собеседования мечты».

Проблема №1 — финансовая нестабильность. Миллениалы — первое поколение, для которого высшее образование стало нормой, но не дало гарантий. Они учились, пахали, верили в карьерные лестницы — а оказались в реальности, где даже «мидл» в IT может внезапно быть «оптимизирован». Часто говорят, что у «игреков» проблемы с деньгами из-за расточительности и любви к красивой жизни. Но причина глубже: их родители сами росли в нищете и нестабильности 90-х, потому часто не могли научить детей финансовой грамотности.

Проблема №2 — страдающее психическое здоровье. Миллениалы в большинстве своем — тревожные, выгоревшие и перегруженные люди, которые слишком много рефлексируют и слишком мало отдыхают. Они первыми пошли к психологам, но до сих пор чувствуют вину за то, что им вообще тяжело.

Тревожность миллениалов — не миф. Это первое поколение, выросшее в условиях постоянных изменений: экономических, культурных, технических. В детстве — один набор правил, во взрослой жизни — другой. У бумеров было хоть какое-то ощущение стабильности, у зумеров — цифровая уверенность. У миллениалов — вечное чувство, что под ногами зыбкий песок Валерия Амелина-Прилепская психолог, гештальт-терапевт

Проблема №3 — непонятные социальные ориентиры. Миллениалы выросли в эпоху, где слово «успех» постоянно меняло смысл. В детстве им говорили, что главный показатель успеха — это квартира и работа в офисе. Потом — что важны лайки и классное портфолио для фрилансера. Теперь — что надо инвестировать в себя, соблюдать work-life balance и работать только в кайф. В итоге — постоянное ощущение, что «все успевают, кроме меня».

Это ощущение подкрепляется и ярлыками, которые миллениалы получили еще в начале 2000-х. Их называли «поколением Питера Пэна» — людей, которые отказываются взрослеть в классическом смысле: кто дольше живет с родителями, позже заводит семью, не спешит «обзаводиться» ипотекой, ребенком и корпоративным бейджем. Для них даже придумали отдельное слово — кидалты (от kids + adults), то есть взрослые дети, которые умеют платить по счетам, но не хотят закрывать свою детскую часть.

Социолог Кэтлин Шапутис ввела термин — «синдром переполненного гнезда»: когда дети остаются дома не до 18, а до 30+, и при этом не чувствуют неудобства или вины. С одной стороны, это связано с экономикой: кризисы, безработица, дорогая аренда. С другой — с обостренной рефлексией: миллениалы видели, как их родители спешили жить — и остались с разводами и нелюбимой работой.

Проблема №4 — одиночество при полной социальной включенности. У миллениалов сотни знакомых, но мало близости. Они умеют флиртовать по эмодзи, но боятся серьезных разговоров. Им тяжело строить семью по старым лекалам, но и без нее — тоже непросто. Одиноки — не потому что не с кем, а потому что непонятно, как быть с собой.

Но при всем этом миллениалы не сдаются. Они ищут, адаптируются, переучиваются, пробуют новое, говорят «нет», строят бизнесы, заботятся о себе, заводят детей, обнуляются и снова начинают. Потому что, несмотря на выгорание, тревогу и ипотеку, они по-прежнему верят: жить можно по любви.

Чем миллениалы отличаются от бумеров и зумеров

Разница между поколениями — как между кнопочным телефоном и iPhone 16. Вроде все еще про связь, но подходы совершенно разные. Поколения не просто живут в разное время — они живут в разных мирах, со своей логикой, страхами и любимыми приложениями. Одни включают телевизор, чтобы узнать новости, другие — Telegram, третьи просто скроллят TikTok, не вникая, подорожал ли кофе из-за параллельного импорта.

close Xavier Lorenzo/Shutterstock/FOTODOM

Бумеры (1946–1964) — это люди, которые росли в эпоху стабильности, очередей и телепередачи «Время». Они верят в труд, терпение, коллективизм и государство. Их девиз — «лишь бы не было войны». Бумер с утра читает бумажную газету, недоумевает, зачем носить кроссовки за 12 тысяч и считает, что работа — это на 20 лет вперед и с трудовой книжкой.

Поколение Х (1965–1980) — это мост между бумерами и миллениалами. Они застали аналоговое детство и цифровую взрослую жизнь. Выросли с кассетами, видиками и автоматами с газировкой, а теперь ведут Zoom-встречи и платят телефоном. «Иксы» — реалисты. Они не питают иллюзий, но и не драматизируют. Их детство — это ключ на шее и свобода до темноты, а взрослая жизнь — ипотека, дети, дедлайны и попытки не сгореть на работе.

Миллениалы (поколение Y, 1981–1996) — выросли на переходе: от СССР к капитализму, от телевизора к YouTube. Они помнят времена без интернета, но быстро в него вросли. Важные ценности: саморазвитие, баланс, свобода выбора, ментальное здоровье. Миллениал может страдать, выгорать, записываться к психологу и при этом запускать стартап с друзьями. Он знает, что лайки — это валюта, но мечтает о «настоящем» смысле жизни.

Зумеры (поколение Z, 1997–2012) — дети интернета. Они родились со смартфоном в руке и мыслят через короткие форматы: тиктоки, сторис, «голосовушки в ТГ». Они прагматичнее миллениалов, быстрее адаптируются, не верят в корпоративную лояльность и спокойно меняют карьеру в 22. Ироничны, визуальны, эмоционально открыты, но зачастую не понимают, как вообще можно жить без Wi-Fi. У них выше толерантность, но ниже порог усталости.

Кто такие зумеры? Особенности, привычки и взгляды на жизнь поколения Z Современная молодежь — яркий пример взаимодействия технологий и культуры, отстаивания личных границ и... 27 ноября 14:01

Если утрировать:

Бумер скажет: «Работай — и все получится».

Миллениал спросит: «А в чем смысл?»

Зумер уточнит: «Чел, а можно в гибридном формате, без звонков и токсичной среды?»

Портрет миллениалов не складывается в единую картину. Это не поколение «все такие». Это, скорее, лоскутное одеяло — из карьеристов и тревожных фрилансеров, фуд-блогеров и тихих наблюдателей, цифровых кочевников и молодых мам. У каждого — свой маршрут, но общая география: взросление в эпоху перемен и попытка остаться собой среди тысяч ролей.

«Это поколение — как человек, который всю жизнь стоял на границе двух стран: он знает языки обеих, но нигде не чувствует себя до конца «своим». Но именно поэтому миллениалы умеют адаптироваться, учиться, сомневаться и продолжать несмотря ни на что», — заключила психолог.