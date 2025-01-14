Что такое кринж и почему молодежь скукоживается от стыда? Значение слова и примеры использования

Как правильно употреблять слово «кринж» и что оно означает

На просторах cети молодежный сленг становится все более распространенным, и зачастую он остается непонятным для старшего поколения. Подростки общаются с помощью неологизмов, англицизмов или исковерканных русских слов. Некоторые из них легко воспринимаются, как, например, «го» от английского go — «пойдем». Однако другие фразы, такие как «кек», «чиназес» и «кринж», звучат как выдуманный язык. Что же означает последнее слово и как его правильно использовать, чтобы быть на одной волне с молодым поколением — в материале «Газеты.Ru».

Что такое кринж: происхождение слова

Кринж (или транслитерация английского cringe — «кринге») — это слово, которое стало популярным в молодежном сленге и широко используется в социальных сетях. Оно описывает чувство неловкости, смущения или дискомфорта, которое возникает в ответ на определенные ситуации, действия или высказывания. Часто это слово применяется для обозначения контента, который вызывает у зрителей ощущение стыда за кого-то другого , будь то неуместные шутки, странные танцы или неудачные попытки самоутверждения.

Происхождение термина

Слово «кринж» происходит от английского глагола to cringe , что переводится как «съеживаться», «скукоживаться» или «сжиматься». Это слово в английском языке описывает физическую реакцию на что-то неприятное или вызывающее дискомфорт.

С течением времени слово «кринж» приобрело более широкое значение, став обозначением эмоционального состояния, связанного с неловкостью и смущением.

Как пример: когда вам неприятно наблюдать за чем-то или кем-то и одновременно вы испытываете чувство стыда, вы можете прижимать руки к груди, сжимать кулаки и поднимать плечи. Проще говоря, вы как будто скукоживаетесь от увиденного, вам дискомфортно.

Кто начал первым употреблять слово «кринж»

Изначально термин cringe использовали в своем лексиконе только геймеры, однако в среде поклонников видеоигр он имел иное значение — сжиматься от страха. По сути, словом «кринж» заменяли длинную фразу, которая означала «Ты так плохо играешь, что я сжимаюсь от страха, ужаса и возмущения».

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Позже cringe начали использовать стримеры и обозреватели игр, а затем его подхватили популярные блогеры, инфлюенсеры и так далее. В 2010-х годах слово стало активно употребляться в англоязычном интернете, особенно на платформах, связанных с молодежной культурой, таких как Tumblr (платформа микроблогов, созданная в 2007 году(, Reddit (сайт, состоящий из многих тысяч форумов, разделенных по интересам, созданный в 2005 году) и позже TikTok. Множество людей стали делиться своими неловкими моментами, используя хэштеги вроде #cringe или #cringeworthy в переводе — «заслуживает кринжа» — и так слово вошло в повседневный обиход.

В распространении слова «кринж» в России активно участвовали инфлюенсеры Ксения Собчак, Настя Ивлеева и Влад Бумага. Пик использования этого выражения, по данным исследования LiveDune и СПбГУ, пришелся на 2022 год. Слово заняло седьмое место в топе самых популярных сленговых фраз в социальных сетях. Однако, учитывая быстро меняющиеся тренды, это слово стали употреблять все реже, и в 2023 году «кринж» даже не вошел в топ-10 самых популярных слов в Рунете.

Более современным вариантом слова «кринж» теперь считается «кринге».

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Как правильно использовать слово «кринж»

Существует множество ситуаций, в которых вы можете использовать новомодное выражение. В общем, слово «кринж» уместно применять всякий раз, когда вы чувствуете неловкость или дискомфорт, а также когда стыдитесь за поступки других людей.

Неловкие ситуации. Если вы стали свидетелем момента, когда кто-то очень неуместно пытается выступить на публике (например, неуместный танец на корпоративе), вы можете сказать: «Это был полный кринж!»

Разговор о контенте. В разговорах о фильмах, видео, личных ситуациях или мемах, которые вызывают неловкость, можно использовать этот термин, например: «Я посмотрел это видео, и это было очень кринжово» или «Когда он начал шутить на вечеринке, я просто пережил кринж».

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Социальные сети. В интернете слово активно используется для описания контента, который кажется неуместным или чрезмерно старающимся произвести впечатление. Например, можно написать: «Посты, где люди показывают свои «суперсерые» будни, — это лютый кринж» или «Она выставляет свою личную жизнь напоказ всем подписчикам, ну что за кринж?»

Использование для самокритики. Иногда мы можем сами оценивать свои прошлые действия или публикации в социальных сетях как кринжовые. Например, можно сказать: «Я посмотрел свои старые фотографии, и мне стало так стыдно. Какой же я кринж».

Чем можно заменить «кринж»: синонимы слова

Испанский стыд

По значению и эмоциональной окраске слово «кринж» напоминает известную фразу «испанский стыд». Выражение «испанский стыд» (на испанском — vergüenza ajena), как и кринж, относится к чувству смущения или стыда, которое человек испытывает за действия другого человека, даже если он сам не имеет к этим действиям отношения. Это ощущение может возникать, когда кто-то ведет себя неловко или позорно, и наблюдатель чувствует себя неловко из-за этого.

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Интересно, что аналогичные выражения существуют и в других языках. Например, в немецком языке есть слово fremdscham, которое также означает «стыд за другого».

Пример — Вчера увидел нашего общего знакомого. Он мне начал рассказывать, что зарабатывает деньги на ставках, но обычно все проигрывает. В итоге попросил у меня в долг, прикинь?

— Господи, какой же испанский стыд.

Кукож

Какое-то время в Рунете пытались ввести новый термин «кукож» — русский аналог английского «кринж». Это слово пользователи образовали от слова «кукожиться», то есть жаться или ежиться от холода или негодования.

Когда вам хочется «сжаться», исчезнуть или спрятаться из-за действий окружающих, это и есть «кукож».

Несмотря на то, что разговорный глагол «кукожиться» присутствует в толковом словаре русского языка, его производного там нет. Хотя «кукож» звучит довольно забавно, это слово не обрело большой популярности и не прижилось в русскоязычном сегменте интернета.

Фейл и зашквар

Слово «фейл» от английского to fail — «провалить что-то» часто используется в интернете для описания неудачи или провала, который вызывает у зрителей чувство неловкости. Также близким по значению «кринжу» считается более экспрессивное выражение «зашквар» — оно описывает все дешевое, позорное, неприятное и немодное. Понятие «зашквар», придуманное в русском сегменте интернета, входят как поступки, которые окружающие могут считать недостойными, так и события или предметы, не соответствующие ожиданиям людей и способные испортить репутацию.

Пример — Пересмотрел недавно фотографии и видео с нашей последней тусовки и знатно кринжанул. Зачем я это сделал?

— Не знаю… Там полный фейл. Давай забудем все, что там было.

Что такое кринж-комедии и кринж-коллекции

С популяризацией слова «кринж» стали появляться новые термины, описывающие, например, жанры кино. Так появилось понятие кринж-комедии — жанра юмора, который основан на создании неловких и неприятных ситуаций в фильме или сериале. Основное внимание уделяется сценам, которые вызывают смущение у зрителей, часто за счет неуклюжих или чрезмерно эмоциональных действий персонажей. Цель такой комедии — вызвать, очевидно, кринж, потому что зритель может почувствовать неловкость за героев. К англоязычным кринж-комедиям часто относят американский ситком «Офис», а в русском сегменте можно выделить, например, сериал «Счастливы вместе».

Кринж-коллекции (англ. cringe compilations) представляют собой сборники коротких видео, в которых собраны моменты, вызывающие сильные чувства смущения или неловкости. Это могут быть фрагменты из фильмов, шоу или видео, демонстрирующие неприятные ситуации, странные и неуместные моменты. Обычно такие ролики популярны в интернете и вызывают как смех, так и неприязнь, поскольку зрители погружаются в атмосферу стыда и неловкости.