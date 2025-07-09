Мем «умный человек в очках скачать обои». Что это значит и кто на нем изображен?

Соцсети захватил очередной мем, который, кажется, не имеет смысла: видео на разную тематику заканчиваются загадочной фотографией человека в очках. У этого тренда есть лицо — популярный блогер Ян Топлес, который снимает видео в жанре научпоп. «Газета.Ru» разобралась, почему парень стал лицом популярного мема и как постироничные видео стали вирусными.

Что за мем «умный человек в очках скачать обои»

Мем начал распространяться в TikTok в конце июня 2025 года, никто не знает, как он появился. Ролики с ним сделаны так: повествование резко обрывается, а на экране появляется фотография блогера Яна Лапоткова, более известного как Ян Топлес. Он ведет популярный канал на YouTube с научно-популярными видео, где объясняет то или иное явление простым языком. Среди тем, обозреваемых Топлесом, — генетика, теория хаоса, устройство Вселенной и другие научные вопросы.

На фотографии из мема Ян Топлес в очках, белой футболке и джинсовой куртке. Он смотрит прямо в камеру со спокойным выражением лица. Снимок сопровождается подписью «умный человек в очках скачать обои». По мнению интернет-пользователей, именно так выглядит типичное фото со стоковых сайтов (возможно, из-за этого и появилась приписка «скачать обои»). Фоном к видео с Топлесом часто выступает эмбиент (жанр электронной музыки, который звучит атмосферно и обволакивающе благодаря модуляциям звукового тембра).

Мем вставляют в видео независимо от сюжета. Его использование — чистая постирония, особого значения картинке не придают.

Где используют мем

Фото Яна Топлеса появляется в видео с разными сюжетами.

Ролики-пародии. Авторы показывают, как быстро умный человек в очках читает многостраничную книгу — просто пролистывает и запоминает название. Или если герой говорит что-то заумное, его сравнивают с «умным человеком в очках».

Скримеры. Видео резко обрывается, и на экране возникает фото «умного человека в очках» под громкий резкий звук. Иногда ролик сразу начинается с изображения умного человека в очках под музыку.

Эдиты. Фото Яна Топлеса добавляют в ролики с любимыми персонажами.

Майнкрафт-анимации. В роликах персонаж с фото Яна Топлеса путешествует по игре. А еще авторы строят комнаты с той самой фотографией блогера.

Ролики с использованием нейросетей. В роликах фотография «оживает», а Ян Топлес залезает на машины, глотает огонь и делает другие странные вещи. Один из авторов даже добавил фото Топлеса на Таймс-сквер, а другой — поместил во Вселенную Балерины Капучино, еще одного интернет-хита 2025 года.

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Некоторые пользователи в шутку утверждают, что необходимо поставить на заставку смартфона умного человека в очках, чтобы поумнеть самому. А еще они меняют иконки и виджеты на фото популярного блогера.

Мем разошелся так широко, что его стали использовать известные компании. В аккаунте Российской премьер-лиги (РПЛ) появилось изображение тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с подписью «умный человек в очках скачать обои».

Сейчас мем добрался до западного интернета: англоязычные пользователи записывают видео с объяснениями, кто такой Ян Лапотков.

Как отреагировал Ян Топлес

Когда видео только начали расходиться по сети, Ян Топлес вышел на связь с подписчиками и рассказал, что друзья отправили ему ролики и посты с фотографией. По словам Яна, он смеялся над мемами до трех часов ночи.

«Чем дальше, тем больше я понимаю, что люди просто уничтожают изначальную идею, переворачивают ее, пережевывают. И все это на какой-то супер-гипер-метаиронии, когда все начинает превращаться в Яна Топлеса», — добавил он.

Блогер присоединился к тренду и опубликовал свое видео, где начал разъяснять смысл мема. Но, как принято, повествование прервала его же фотография.

В сети родилась теория, что Ян Лапотков сам создал и опубликовал несколько видео, чтобы посмотреть, к чему это приведет. По мнению поклонников теории, разошедшееся видео — не более чем социальный эксперимент в рамках нового ролика Топлеса об исследовании феномена вирусного контента.

Лапотков не опровергал теорию прямо, но рассказал, что не ожидал увидеть себя в меме. Предприимчивый блогер уже добавил в описание своих аккаунтов завирусившуюся фразу, а в начале июня изменил все обложки популярных видео на своем YouTube-канале на фотографию в очках. А еще Ян Топлес выпустил мерч: белые футболки с фотографией можно купить за 2990 рублей.

На днях блогер опубликовал скриншот уведомления в приложении Burger King с собственным фото.

Почему мем с Яном Топлесом стал вирусным

У мема с умным человеком в очках есть схожесть с трендовыми видео и картинками 2025 года. Он не несет умственной нагрузки: смысл у картинки отсутствует, иногда она просто прерывает повествование.

Создать мем легко, просто добавив картинку в любое видео. Именно поэтому пользователи берут готовые отрывки аниме или мультфильмов и добавляют картинку с успокаивающей музыкой.

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Генерация контента нейросетями сказалась положительно на всеобщем тренде внедрения искусственного интеллекта. Досматриваемость таких видео очень высока из-за эффекта непредсказуемости, и потому они чаще показываются пользователям.

Узнаваемость блогера сыграла на руку: Ян Топлес ведет канал более пяти лет и появлялся во многих известных интернет-шоу. У него сформировался образ интеллектуала, который глубоко погружается в тему и рассказывает широкой аудитории о сложных вещах. На YouTube-канал Топлеса подписаны 7,5 миллиона человек. Еще больше, по словам Яна, смотрят его видео без подписки. Узнаваемость блогера прибавила мему популярности. Поклонники Топлеса начали наперебой добавлять фотографию в видео, чтобы их кумир оценил творчество и добавил ролик в свои социальные сети.