Где пожарить шашлыки в Москве в 2025 году: площадки, беседки, мангальные зоны

Бесплатные и платные мангальные зоны в Москве: список с адресами

В Московском регионе стартовал сезон шашлыков: из-за теплой погоды он открылся досрочно. Жителям и гостям столицы доступны мангальные зоны и оборудованные беседки для пикников в нескольких парках и ландшафтных заказниках. В какую сумму обойдется отдых на площадках для барбекю, как забронировать место и какие штрафы ожидают тех, кто решит устроить пикник с костром в ближайшем лесочке — в материале «Газеты.Ru».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Бесплатные мангальные зоны в Москве

В Москве обустроены бесплатные площадки для пикника. Некоторые из них оборудованы мангалами, а где-то нужно приносить свои. Существенный минус бесплатных мангальных зон — их большая востребованность. Занимать места, особенно в выходные и праздничные дни, лучше с раннего утра.

ВДНХ

Адрес: проспект Мира, 119, м. «ВДНХ»

Сразу две мангальные зоны расположены на ВДНХ. Находятся они в парке «Останкино». Ориентир — Щелкановская аллея. Большая площадка для пикника оборудована 12 мангалами и 14 столами, за каждым из которых могут уместиться 6 человек.

Вторая площадка меньше по размеру: она включает 4 мангала и столы. Обе зоны бесплатны для посетителей.

close Отдыхающие жарят шашлыки в парке «Останкино» NataliyaR/Shutterstock/FOTODOM

Ландшафтный заказник Химкинский

Адрес: ул. Дыбенко, 5, м. «Ховрино»

На территории Ландшафтного заказника Химкинский вот уже несколько лет действуют бесплатные места для барбекю. Важный нюанс: на них не установлены мангалы. Это оборудование для жарки мяса придется привезти с собой.

Природно-исторический парк «Москворецкий»

Адрес: Крылатская ул., 28, с. 1, м. «Крылатское»

На территории парка расположены около 30 безопасных зон для пикника. Все они оборудованы беседками, столами и лавками, а также мангалами.

Парк «Пойма реки Жужа»

Адрес: ул. Академика Миллионщикова, 7к1, м. «Коломенская»

В 2024 году в пойме реки Жужа появился новый парк. Помимо спортивных зон и детских площадок здесь благоустроили 16 пикниковых точек, в каждой из которых есть столы, лавочки, мангалы для безопасного приготовления еды, а также мусорные баки большой емкости.

close Зона для пикника в пойме реки Жужи Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы/mos.ru

Ознакомиться с актуальным списком площадок для пикника в столице можно на сайте открытых данных правительства Москвы.

Платные городские мангальные зоны в Москве

В апреле 2025 года Департамент культуры города Москвы сообщил об открытии оборудованных мангальных площадок в московских парках. Все они доступны гостям на платной основе. Цены разнятся в зависимости от локации. Забронировать их можно исключительно в электронном сервисе «Мосбилет».

Как забронировать мангальную зону в Москве 1. Зайдите на сайт mos.ru.

2. Перейдите в раздел «Мосбилет» в верхнем меню.

3. В разделе «Еще» выберите «Бронирование беседок».

4. Определитесь с локацией, датой и временем пикника.

5. Введите свои данные и оплатите заказ.

6. На вашу почту придет подтверждение бронирования, которое закрепляет за вами право занять выбранную беседку в указанный период.

7. В день пикника подойдите к администратору на площадке и покажите ему бронирование в распечатанном или электронном виде.



Более 160 пикниковых зон доступны в Москве через сервис «Мосбилет» в 2025 году

Лесопарк «Кусково»

В лесопарковой зоне расположены две площадки для пикников.

Адрес 1: Рассветная аллея, 34, м. «Перово»



Рассветная аллея, 34, м. «Перово» Стоимость: 1000 руб. за 4 часа.

Первая мангальная зона находится в одном из самых живописных уголков парка. Оборудованные беседки открытого типа подойдут для небольших компаний до 4 человек.

Адрес 2: ул. 3-я Музейная, 40с1, м. «Перово».



ул. 3-я Музейная, 40с1, м. «Перово». Стоимость: 20 000 руб. за весь день.

Вторая мангальная зона парка находится на так называемой «Поляне невест». Этот вариант подходит для больших компаний. Здесь представлены крытые павильоны с электричеством, мебелью и индивидуальными мангалами.

Парк «Кузьминки-Люблино»

Адрес: ул. Головачева, владение 7, м. «Люблино»



ул. Головачева, владение 7, м. «Люблино» Стоимость: 750 руб. за 4 часа в будни и 1000 руб. — в выходные и праздничные дни.

Уютные мангальные зоны обустроены в парке «Кузьминки-Люблино». Каждая локация включает беседку без стен, столы и скамейки, мангалы и контейнеры для мусора. Вместимость беседки — 6 человек.

close Беседка с мангальной зоной в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» mos.ru

Парк культуры и отдыха «Сокольники»

Адрес: 5-й Лучевой просек, вл. 16А, м. «Сокольники»



5-й Лучевой просек, вл. 16А, м. «Сокольники» Стоимость: от 8900 до 33 500 руб. за 6 часов.

Парк «Сокольники» тоже открыл мангальный сезон. Беседки для шашлыка доступны в разных форматах: вместимость варьируется от 16 до 54 человек. Также поблизости имеются отличная детская площадка, санитарный модуль, столы для настольного тенниса, площадка для воркаута, бассейн и хаски-парк.

Памятник природы «Серебряный бор»

Адрес: ул. Таманская, стр. 3, к. 5, владение 1, м. «Мневники»



ул. Таманская, стр. 3, к. 5, владение 1, м. «Мневники» Стоимость: 750 руб. в будни и 1000 руб. в выходные и праздничные дни за 4 часа.

На территории памятника природы гостям доступны беседки на 6–8 человек. Мангальные зоны расположены на берегу Москвы-реки и надежно укрыты от непогоды.

Важно! С 12 по 25 мая 2025 года беседки в парке «Серебряный бор» не будут доступны для бронирования в связи с проведением работ по благоустройству территории.

Парк «Борисовские пруды»

Адрес: Каширское шоссе, д. 80, м. «Орехово», «Домодедовская»



Каширское шоссе, д. 80, м. «Орехово», «Домодедовская» Стоимость: 750 руб. в будни и 1000 руб. в выходные и праздничные дни за 4 часа.

Парк у Борисовских прудов — отличное место для встреч с друзьями и близкими, активного досуга на свежем воздухе. Специальные зоны для пикников здесь оборудованы открытыми беседками, мангалами, столами и лавочками. Вместимость каждой беседки — до 10 человек.

Вторая зона отдыха в этом же парке расположена по адресу: Борисовские пруды, вл. 2. Она также оборудована всем необходимым для приготовления шашлыков. При этом здешние беседки — меньшей вместимости, рассчитаны на 6 человек.

close Беседка с мангальной зоной в парке «Борисовские пруды» mos.ru

Ландшафтный заказник «Лианозовский»

Адрес: ул. Череповецкая, 3Б, стр. 2



ул. Череповецкая, 3Б, стр. 2 Стоимость: 750 руб. в будни и 1000 руб. в выходные и праздничные дни за 4 часа.

Площадки для шашлыков расположена в живописной дубраве старинного села Алтуфьево, которое является частью парка «Лианозово». Гости также оценят детские игровые и спортивные площадки, развитую тропиночную сеть. Здесь находятся две площадки для пикников.

Первая мангальная зона состоит из беседки с тремя столами с лавочками. Каждый из столов оборудован мангалом, ящиками для песка и угля, урной и рассчитан на 6 человек. Столики можно бронировать по отдельности. Вторая беседка расположена рядом, по адресу: ул. Череповецкая, д. 4. Условия и стоимость здесь те же.

Комплексный заказник «Алтуфьевский»

Адрес: Алтуфьевское шоссе, д. 102Б, м. «Алтуфьево»



Алтуфьевское шоссе, д. 102Б, м. «Алтуфьево» Стоимость: 750 руб. в будни и 1000 руб. в выходные и праздничные дни за 4 часа.

В густой лесополосе заказника оборудована удобная мангальная точка в виде длинной беседки с пятью столами со скамейками, каждый стол можно забронировать отдельно. Рядом со столом есть мангал, ящик для песка и ящик для угля, урна. За столом помещаются 6 человек.

Прочие мангальные зоны в Москве

Кроме городских мангальных зон, в Москве есть и другие площадки. Забронировать их можно через сайты организаций, которым они принадлежат.

Бирюлевский дендропарк

Адрес: р-н Бирюлево Восточное, Яблоневая аллея, м. Царицыно



р-н Бирюлево Восточное, Яблоневая аллея, м. Царицыно Стоимость: от 3500 руб. за 5 часов.

Беседочный комплекс «Пикник Сити» состоит из домиков закрытого и открытого типа с индивидуальной мангальной зоной. На прилегающей территории расположены столы для настольного тенниса и волейбольная площадка. Комплекс работает круглый год, в прохладное время беседки отапливаются.

close Приготовление шашлыка из курицы в московском парке М. Денисова/mos.ru

Гриль Град

Адрес: Филимонковский р-н, Солнечная ул., 4А, м. «Филатов Луг»



Филимонковский р-н, Солнечная ул., 4А, м. «Филатов Луг» Стоимость: от 2000 руб. за час.

Ресторан в Новомосковском административном округе предлагает в аренду банкетные домики с личной территорией, которые вмещают от 10 до 40 человек. К услугам гостей — детская площадка и кухня с оборудованием.

Яхт-клуб Meduza

Адрес: Туркменский проезд



Туркменский проезд Стоимость: от 8000 руб. за 6 часов.

Современный яхт-клуб в живописной акватории на северо-западе Москвы предлагает не только отдых на воде, но и обустроенные мангальные зоны. Изюминка в том, что беседки установлены на понтонах на воде. К каждой из них прилагаются шезлонги.

Штрафы за приготовление шашлыков в неположенном месте

Если вы решили просто взять складной мангал, шампуры, замаринованное мясо и отправиться в ближайший парк на шашлыки, не торопитесь. За самовольное разведение огня в неположенных местах в Москве предусмотрены штрафы, рассказала «Газете.Ru» юрист Анна Астраханцева.

«Законодательством Российской Федерации установлена обязанность граждан соблюдать правила противопожарной безопасности. Они устанавливают ограничения по разведению огня в лесах, а также в черте города», — сообщила юрист.

По правилам противопожарной безопасности, с момента, когда сошел снег, и до глубокой осени разводить костры и жарить шашлык в лесах запрещено:

в хвойных молодняках,



на гарях,



на участках поврежденного леса,



на торфяниках,



в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины,



и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой,



под кронами деревьев.

close Приготовление шашлыка в лесу Belkin Alexey/Global Look Press

В других местах леса использование открытого огня возможно только на площадках, отделенных полосой противопожарной минерализованной, то есть очищенной до минерального слоя, почвы шириной не менее 0,5 метра.

За нарушение данных правил в лесах граждане могут получить штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб. при условии, что огонь не причинил никому вреда и не стал причиной лесного пожара. Анна Астраханцева юрист

Юрист напомнила, что в городской черте запрещено разводить костры вне специальных зон.

От 5 тыс. до 15 тыс. руб. штрафа грозит за приготовление шашлыков на балконе или в парке у дома

Если особый противопожарный режим уже вступил в силу, размер штрафа повышается и варьируется от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Помимо норм федерального законодательства, административными кодексами субъектов РФ могут быть установлены дополнительные ограничения и меры ответственности. В частности, дополнительный закон действует в столице.

«Так, статьей 3.20 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы установлен запрет на разведение костров, проведение мероприятий с использованием открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для приготовления еды с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы. Проще говоря, КоАП города Москвы прямо регулирует разведения костров и приготовление шашлыков в парках, скверах и других зеленых зонах города», — резюмировала Анна Астраханцева.

За нарушение такого запрета граждане могут получить штраф от 3000 до 4000 руб.

За соблюдением запрета на разжигание костров и установку мангалов в неположенных местах в московских парках следят сотрудники полиции и природоохранные структуры.