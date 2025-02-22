Рецепты блинов на Масленицу: классические с дырочками, с необычными начинками и низкокалорийные

Калорийность блинов и нормы употребления
Масленицав 2025 году она пройдет с 24 февраля по 2 марта — праздничная неделя, когда блины можно смело есть на завтрак, обед или ужин хоть каждый день. Это блюдо может выступать как основным, если фаршировать его мясной или рыбной начинкой, так и в роли десерта. При этом важно сохранить баланс между традициями и здоровьем.
Кому можно есть блины без вреда для здоровья, а кому стоит проявить осторожность, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
Нормы употребления блинов
- Здоровым людям допустимо съедать 2-3 блина в день, сочетая их с белками (творог, курица) и клетчаткой (овощи), чтобы замедлить всасывание углеводов.
- Детям — 1-2 блина, избегая жирных начинок.
- Спортсменам можно увеличить порцию до 3–4 штук, используя цельнозерновую муку для получения «долгой» энергии.
«Главное правило — не превращать блины в основное блюдо на неделю. Чередуйте их с легкими супами и салатами», — рекомендует Зарема Тен.
Кому не подойдут традиционные рецепты блинов
Зарема Тен советует отказаться от классических блинов на молоке с маслом при:
- Диабете. Традиционные блины резко повышают уровень сахара. В качестве альтернативы можно использовать иные, менее калорийные, виды муки, например овсяную или нутовую муку, а также заменители сахара.
- Целиакиинепереносимость глютена. Выбирайте безглютеновые рецепты, например с использованием гречневой муки.
- Ожирении и болезнях ЖКТ. Высокая жирность провоцирует изжогу и тяжесть. При гастрите или панкреатите исключите жареное тесто.
- Аллергии на яйца и молочный белок. Заменяйте ингредиенты растительными аналогами: льняная мука + вода вместо яиц, соевое молоко.
^^^Как снизить калорийность блинов^^
Модифицировать тесто
- Замените молоко на воду или миндальное молоко (экономия 50 ккал/100 мл).
- Используйте цельнозерновую или нутовую муку вместо пшеничной.
- Белки вместо цельных яиц уменьшат жирность.
Использовать для жарки сковороду с антипригарным покрытием
Можно добавить каплю масла или использовать кулинарный спрей растительное масло в баллончике с небольшим добавлением сжатого газа для легкого распыления.
Использовать облегченную начинку
- Для сладких блинов — греческий йогурт и ягоды.
- Для соленых блинов — авокадо, слабосоленая рыба, овощи на пару.
Классические рецепты блинов
Ингредиенты:
- молоко — 500 мл;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 200 г;
- сахар — 2 ст. л;
- соль — щепотка;
- растительное масло — 2 ст. л.
Приготовление.
- Взбейте яйца с сахаром и солью.
- Постепенно введите молоко и муку, избегая комков.
- Добавьте масло, дайте тесту «отдохнуть» 20 минут.
- Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.
Блины на кефире с кипятком
Ингредиенты:
- кефир — 500 мл;
- мука — 320 г;
- кипяток — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 0,5 ч.л.;
- сахар — 2 ст.л.;
- сода — 0,5 ч.л.;
- растительное масло — 2 ст.л.
Приготовление.
- Налейте в емкость кефир, добавьте яйца, соль, сахар и все тщательно взбейте венчиком.
- Муку с содой отправьте в кефирную смесь и тщательно перемешайте. Взбейте до однородности.
- Добавьте 250 мл кипятка и быстро, тщательно перемешайте.
- Влейте в смесь 2 столовых ложки растительного масла, замесите последний раз.
- Выпекайте на сковороде, любуясь ажурной текстурой блина с дырочками.
Блины на дрожжах
Ингредиенты:
- мука — 330 г;
- яйцо куриное — 1 шт;
- сахар — 20 г;
- масло сливочное — 25 г;
- молоко — 550 г;
- дрожжи сухие — 7 г;
- соль — 7 г.
Приготовление.
- Нагрейте около 100 грамм молока, высыпьте в него дрожжи, оставьте на 10 минут.
- Соедините оставшееся молоко с солью, сахаром и молоком с дрожжами. Перемешайте.
- Вбейте в смесь яйцо, добавьте муку, тщательно перемешайте до исчезновения комочков.
- Влейте в тесто растопленное масло, перемешайте еще раз.
- Оставьте тесто в теплом месте на три-четыре часа подойти. Когда тесто будет подниматься, аккуратно перемешивайте его.
- Выпекайте блины, предварительно смазав сковороду маслом.
Такие блины получаются нетонкими, но очень эластичными и крепкими. Идеальный вариант для блинчиков с начинками.
Необычные рецепты блинов
Блинный торт
Своим фирменным рецептом блинного торта из книги «Когда сладко, тогда вкусно!» шеф Константин Ивлев поделился с «Газетой.Ru».
Ингредиенты:
- блины — 15 шт;
- яблоко («Симиренко») — 5 шт;
- изюм белый — 100 г;
- сливочное масло — 120 г;
- Сахар, корица молотая — по вкусу;
- фундук — 30 г;
- творог 9% — 500 г;
- лимон (для воды под яблоки) 1 шт.
Для покрытия торта:
- сметана — 500 г;
- сгущенка — 250 г;
- фундук или арахис в карамели — 250 г.
Тесто для блинов:
- молоко — 1 л;
- мука — 475 г;
- яйца — 10 шт;
- масло растительное — 200 г;
- сахар — 175 г;
- соль — 25 г.
Приготовление.
- Для блинов муку, соль, сахар смешать в глубокой миске, добавить яйца, растительное масло и молоко. Все тщательно перемешать.
- Смазать маслом сковороду. Половником или ложкой налить немного теста на разогретую сковороду и дать ему растечься по всей поверхности.
- Когда поверхность блина покроется дырочками, перевернуть блин и дать ему допечься.
- Готовые блины накрыть пищевой пленкой или завернуть в фольгу. Дать постоять 10-15 минут, чтобы блины дошли.
- Сделать лимонную воду. Опустить в нее мелко нарезанные яблоки, чтобы они не темнели.
- На сковороде растопить сливочное масло и добавить туда яблоки, изюм, полторы столовых ложки сахарного песка. Обжарить 5-7 минут.
- После того как влага вышла и яблоки начали карамелизоваться, добавить корицу по вкусу и прижарить до момента, когда появится запах жженого сахара, а на яблоках начнут появляться «паутинки» из сахара.
- Готовые яблоки выложить в миску.
- Орехи в карамели размельчить скалкой.
- На тарелку выложить блин, сверху положить начинку из яблок, выровнять и накрыть блином, вторым слоем положить чистый творог. Повторить процесс, меняя слои по очереди. На верхний блин выложить сметану и разровнять кулинарной лопаткой по всему блинному торту: сверху и с боков.
- Когда торт будет обмазан со всех сторон, полить его сверху сгущенкой и дать ей стечь вниз по всему торту.
- Сверху посыпать измельченными орехами.
Необычные начинки для блинов
Рецептами необычных начинок для блинчиков поделился бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.
Груша с карамелью и голубым сыром
Ингредиенты:
- груша — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 10 г;
- голубой сыр (дор блю, горгонзола) — 50 г;
- грецкие орехи — 20 г.
Приготовление:
- Нарежьте грушу тонкими ломтиками.
- Растопите масло в сковороде, добавьте сахар и дайте ему слегка карамелизоваться.
- Выложите грушу в масло с сахаром и обжарьте 2–3 минуты до мягкости.
- Разложите груши на блинчике, посыпьте раскрошенным голубым сыром и измельченными орехами.
- Сверните блинчик, подавайте теплым.
Блинчики с жареным баклажаном, томатами и сливочным сыром
Ингредиенты:
- баклажан — 1 шт.;
- помидоры — 1 шт.;
- смесь пряных трав — ⅓ ч. л.;
- сливочный сыр — 100 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- бальзамический уксус — ½ ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте баклажан тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 10 минут, затем промойте и обсушите. Покройте баклажаны смесью пряных трав.
- Обжарьте кусочки баклажана на оливковом масле до золотистой корочки.
- Нарежьте помидоры мелкими кубиками, смешайте с бальзамическим уксусом.
- Намажьте блинчики сливочным сыром, выложите сверху баклажаны и томаты, сверните рулетом.
Низкокалорийные и полезные блинчики
Своими любимыми вариантами рецептом, которые нравятся взрослым и детям поделилась нутрициолог Юлия Попова.
Блины из гречневой и овсяной муки
Ингредиенты:
- 200 г овсяной муки;
- 200 г гречневой муки (можно взять муку из зеленой гречки, но у нее менее выраженный вкус);
- 4 яйца;
- 2 стакана воды;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. соды, погасить уксусом;
- соль на кончике ложки.
Приготовление
- Все смешать с помощью венчика или миксера. Тесто должно получиться однородной консистенции, достаточно жидким, на тонкие блины.
- Выпекать на разогретой сковороде. Первый раз ее можно немного смазать маслом.
- Если блины будут рваться, добавить еще немного овсяной муки, она более клейкая.
«Шикарно сочетаются эти блины с красной рыбой, творогом, авокадо. Эту начинку можно подавать к блинам как отдельно, так и в виде пасты, предварительно перемешав ингредиенты с помощью блендера. Еще один вариант начинки к этим блинам — обжаренные с луком грибы. Подойдут даже шампиньоны или вешенки, которые сейчас есть в магазинах круглый год», — рекомендует нутрициолог.
Нутовые блины с припеком из зелени и бекона
Ингредиенты:
- 300 г нутовой муки;
- 3 ст. л. картофельного крахмала;
- 3 яйца;
- 1,5 стакана воды;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. соды, погашенной уксусом;
- соль на кончике ложки.
Для припека:
- по одному небольшому пучку укропа и петрушки (можно также использовать шпинат, мангольд);
- 100-150 г бекона;
- специи по вкусу (паприка, хмели-сунели, любой микс из сухих трав типа прованских, итальянских, кавказских);
- 1 ст. л. растительного масла.
Приготовить припек:
- На масле обжарить порезанный небольшими кусочками бекон, добавив специи, чтобы они успели раскрыть свой вкус.
- Туда же добавить мелко нарубленную ножом зелень, потушить 2 минуты на маленьком огне. Оставить остывать, пока готовится тесто.
Для теста:
- Смешать все составляющие до однородности. Оно должно получиться, как не очень густая сметана. Если слишком густое – добавить воды. Если жидкое – муки.
- Прямо в тесто добавить начинку, тщательно перемешать.
- Готовить на хорошо разогретой сковороде небольшого диаметра, обжаривая с двух сторон.
В этих блинах много полезной клетчатки.
Сытные амарантовые блины на бульоне
Ингредиенты:
- 300 г амарантовой муки;
- 2 ст. л. картофельного крахмала;
- 3 яйца;
- 1,5 стакана любого мясного или костного бульона;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. соды, погасить уксусом;
- соль на кончике ложки.
Приготовление
- Тщательно смешать все ингредиенты, тесто должно получиться как негустая сметана.
- Печь с двух сторон на горячей сковороде. Блинчики получатся достаточно пышными, не тоненькими. И сытными за счет белка в виде бульона. Отлично подходят тем, кто набирает мышечную массу.
- Можно подавать с рубленым мясом из бульона и сметаной, смешанной с порезанной мелко зеленью.
Кукурузные панкейки с пряной грушей
Ингредиенты:
- 300 г кукурузной муки
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- 3 яйца
- 250 мл миндального молока (можно заменить на любое другое)
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. соды, погасить уксусом
- 3 ст. л. ложки сахара или подсластитель по вкусу
- соль на кончике ложки.
Для соуса:
- 2 твердые груши
- 50 мл воды
- 1 ч. л. яблочного уксуса
- 3 ст. л. сахара или подсластитель по вкусу
- молотые специи: кардамон, мускатный орех, сушеный имбирь, корица.
Приготовление
- Груши очистить от кожуры, порезать небольшими кубиками. В кастрюле с толстым дном смешать с водой, сахаром, уксусом и специями, на медленном огне довести до кипения и сразу выключить. Оставить остужаться и пропитываться на 20-30 минут, пока делаете блинчики.
- Для теста все тщательно смешать до однородности. Выпекать на горячей сухой сковороде блинчики размером примерно с ладонь.
- Подавать на стол, выкладывая сверху готовые груши в сиропе.
Сладкие кокосовые оладьи с йогуртом и ягодным дрессингом
Ингредиенты:
- 150 г кокосовой муки;
- 100 г кокосовой стружки;
- 3 ст. л. с горкой псиллиума;
- 500 мл кефира;
- 1 ч. л. соды, погасить уксусом;
- 2 ст. л. сахара или подсластитель по вкусу.
Для дрессинга:
- любые ягоды, можно использовать свежие или замороженные;
- 3 ст. л. сахара или подсластитель по вкусу. Можно использовать мед или сироп топинамбура;
- ванилин на кончике ложки.
Приготовление
- Ягоды смешать с сахаром или подсластителем, добавить ванилин, дать настояться 15-20 минут.
- Для теста смешать все ингредиенты и дать постоять 5 минут перед выпеканием — псиллиум и кокосовая мука очень густеют и меняют фактуру теста. В норме тесто получается достаточно густое, из него ложкой можно формировать пышные оладьи.
- Обжаривать с двух сторон на кокосовом рафинированном масле, тонко смазывая сковороду.
Блины из цельнозерновой муки
Своими вариантами полезных блинов поделился шеф-повар ресторанов Nouge и Kalabasa Андрей Лысогор.
Ингредиенты:
- 150 г цельнозерновой муки;
- 450 мл газированной или обычной воды или сыворотки;
- 1 яйцо;
- 1-2 ст. л. растительного масла или растопленного кокосового масла.
Приготовление:
- Предварительно нагрейте воду и смешайте с мукой, оставьте на 20-30 минут.
- Яйца взбейте с маслом, влейте в предыдушую смесь, взбейте все вместе.
- Выпекайте на горячей сковороде.
Как сделать блины необычными
Бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов советует взять несколько хитростей на заметку:
- Можно в обычное блинное тесто добавить немного цедры лимона и какао-порошок. Изделия получатся с насыщенным вкусом какао и цвета шоколада. Такие блины идеально сочетаются со сгущенным молоком, взбитым с творожным сыром.
- Сделать необычным блинное тесто можно с помощью любых фруктовых и овощных соков. Например, если добавить малиновое пюре или свекольный сок, у блинчиков получится интересный розовый цвет. Пюре из шпината сделает блины не только яркого зеленого цвета, но и полезней.
- Для приготовления блинного теста можно использовать растительное молоко, кисломолочные продукты. Например, фундучное молоко придает блинчикам легкий ореховый вкус.
Полезные блинные: советы по приготовлению
Чтобы сделать блины полезней, нутрициолог Юлия Попова рекомендует.
- Не используйте белую пшеничную муку — в ней много не только калорий, но и глютена, который может ухудшать состояние ЖКТ и процесс пищеварения. Прекрасная альтернатива — овсяная, нутовая, амарантовая, гречневая мука. С ними выходят прекрасные несладкие блины. А для сладких подойдут кукурузная, кокосовая или миндальная. В такой муке намного больше полезных веществ и, благодаря более выраженному вкусу, блины будут необычными.
- Не лейте на сковородку много масла при жарке. Лучше добавить его прямо в тесто в небольшом количестве. Только не рафинированное подсолнечное, а оливковое, кокосовое, масло авокадо. И используйте для приготовления антипригарную сковороду.
- Откажитесь также от привычки поливать готовую стопку блинчиков растопленным сливочным маслом, это не самая полезная и совсем не обязательная привычка. Если очень сложно от нее отказаться, лучше использовать масло ГХИ и снизить его количество до минимума.
- Делайте блины не на молоке, а на воде. Или на растительном молоке: миндальном, кокосовом, фундучном, например.
- Не добавляйте в тесто много сахара. Лучше добавить сладости на уже готовый блин в виде меда или ягод.
«Чтобы блины не только стали более полезными, а еще и удивили своим вкусом, используйте то, что было в чести у наших предков: припек. Это добавленная в блин прямо в процессе готовки начинка», — советует нутрициолог.
Варианты припека:
- Мясной: любой фарш или просто измельченное мясо, заранее обжаренное с луком, специями.
- Овощной: так же заранее пассированные морковь, капуста, болгарский перец, тыква, батат, томаты, грибы в любых сочетаниях.
- Из зелени: шпината, петрушки, кинзы, мангольда. Сюда уместно добавить бекон.
Эксперт рекомендует всегда класть в такие начинки специи — это хорошо разнообразит вкус и добавит яркости любым блинчикам.
Чтобы безглютеновые блины не рвались
Свои хитрости существуют и при приготовлении безглютеновых блинов.
«Есть нюанс, который часто делает первый блин комом у тех, кто не знаком с особенностями безглютеновой муки: блины рвутся, так как клейкость и рыхлость у альтернативы другая, непривычная. По этой же причине плохо поднимаются оладьи», — подчеркнула Юлия Попова.
Но выход есть:
- в тесто стоит добавить на 1 яйцо больше;
- добавляем кукурузный или картофельный крахмал;
- добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем;
- в оладьи, чтобы были пышными, кладем псиллиум — шелуху семян подорожника, которую легко купить во многих отделах ПП крупных продуктовых магазинов или заказать через маркетплейс.