Рецепты блинов на Масленицу: классические с дырочками, с необычными начинками и низкокалорийные

Как приготовить вкусные блины на Масленицу: пошаговые рецепты от поваров и диетологов

24 февраля начинается одна из самых «вкусных» недель в году — масленичная. Россияне будут провожать зиму нежными, ажурными, тающими во рту блинами. Как приготовить идеальные блины на Масленицу, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья, как их сделать менее калорийными и какие оригинальные рецепты стоить взять на заметку — в материале «Газеты.Ru».

Калорийность блинов и нормы употребления

Масленицав 2025 году она пройдет с 24 февраля по 2 марта — праздничная неделя, когда блины можно смело есть на завтрак, обед или ужин хоть каждый день. Это блюдо может выступать как основным, если фаршировать его мясной или рыбной начинкой, так и в роли десерта. При этом важно сохранить баланс между традициями и здоровьем.

Кому можно есть блины без вреда для здоровья, а кому стоит проявить осторожность, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

100–150 ккал содержит в среднем 1 тонкий блин без добавок и начинок

Нормы употребления блинов

Здоровым людям допустимо съедать 2-3 блина в день, сочетая их с белками (творог, курица) и клетчаткой (овощи), чтобы замедлить всасывание углеводов.



Детям — 1-2 блина, избегая жирных начинок.



Спортсменам можно увеличить порцию до 3–4 штук, используя цельнозерновую муку для получения «долгой» энергии.

«Главное правило — не превращать блины в основное блюдо на неделю. Чередуйте их с легкими супами и салатами», — рекомендует Зарема Тен.

Кому не подойдут традиционные рецепты блинов

Зарема Тен советует отказаться от классических блинов на молоке с маслом при:

Диабете . Традиционные блины резко повышают уровень сахара. В качестве альтернативы можно использовать иные, менее калорийные, виды муки, например овсяную или нутовую муку, а также заменители сахара.



. Традиционные блины резко повышают уровень сахара. В качестве альтернативы можно использовать иные, менее калорийные, виды муки, например овсяную или нутовую муку, а также заменители сахара. Целиакии непереносимость глютена . Выбирайте безглютеновые рецепты, например с использованием гречневой муки.



. Выбирайте безглютеновые рецепты, например с использованием гречневой муки. Ожирении и болезнях ЖКТ . Высокая жирность провоцирует изжогу и тяжесть. При гастрите или панкреатите исключите жареное тесто.



. Высокая жирность провоцирует изжогу и тяжесть. При гастрите или панкреатите исключите жареное тесто. Аллергии на яйца и молочный белок. Заменяйте ингредиенты растительными аналогами: льняная мука + вода вместо яиц, соевое молоко.

^^^Как снизить калорийность блинов^^

Модифицировать тесто

Замените молоко на воду или миндальное молоко (экономия 50 ккал/100 мл).



Используйте цельнозерновую или нутовую муку вместо пшеничной.



Белки вместо цельных яиц уменьшат жирность.

Использовать для жарки сковороду с антипригарным покрытием

Можно добавить каплю масла или использовать кулинарный спрей растительное масло в баллончике с небольшим добавлением сжатого газа для легкого распыления.

Использовать облегченную начинку

Для сладких блинов — греческий йогурт и ягоды.



Для соленых блинов — авокадо, слабосоленая рыба, овощи на пару.

Блины могут быть частью здорового рациона. Главное — умеренность и адаптация рецепта под потребности организма. Даже при хронических заболеваниях можно найти безопасные варианты. Готовьте с удовольствием, ешьте осознанно, и Масленица станет праздником не только для души, но и для тела! Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Классические рецепты блинов

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;



яйца — 3 шт.;



мука — 200 г;



сахар — 2 ст. л;



соль — щепотка;



растительное масло — 2 ст. л.

Приготовление.

Взбейте яйца с сахаром и солью.



Постепенно введите молоко и муку, избегая комков.



Добавьте масло, дайте тесту «отдохнуть» 20 минут.



Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

close FotosDo/Shutterstock/FOTODOM

Блины на кефире с кипятком

Ингредиенты:

кефир — 500 мл;



мука — 320 г;



кипяток — 250 мл;



яйца — 2 шт.;



соль — 0,5 ч.л.;



сахар — 2 ст.л.;



сода — 0,5 ч.л.;



растительное масло — 2 ст.л.

Приготовление.

Налейте в емкость кефир, добавьте яйца, соль, сахар и все тщательно взбейте венчиком.



Муку с содой отправьте в кефирную смесь и тщательно перемешайте. Взбейте до однородности.



Добавьте 250 мл кипятка и быстро, тщательно перемешайте.



Влейте в смесь 2 столовых ложки растительного масла, замесите последний раз.



Выпекайте на сковороде, любуясь ажурной текстурой блина с дырочками.

close Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

Блины на дрожжах

Ингредиенты:

мука — 330 г;



яйцо куриное — 1 шт;



сахар — 20 г;



масло сливочное — 25 г;



молоко — 550 г;



дрожжи сухие — 7 г;



соль — 7 г.

Приготовление.

Нагрейте около 100 грамм молока, высыпьте в него дрожжи, оставьте на 10 минут.



Соедините оставшееся молоко с солью, сахаром и молоком с дрожжами. Перемешайте.



Вбейте в смесь яйцо, добавьте муку, тщательно перемешайте до исчезновения комочков.



Влейте в тесто растопленное масло, перемешайте еще раз.



Оставьте тесто в теплом месте на три-четыре часа подойти. Когда тесто будет подниматься, аккуратно перемешивайте его.



Выпекайте блины, предварительно смазав сковороду маслом.

Такие блины получаются нетонкими, но очень эластичными и крепкими. Идеальный вариант для блинчиков с начинками.

Необычные рецепты блинов

Блинный торт

Своим фирменным рецептом блинного торта из книги «Когда сладко, тогда вкусно!» шеф Константин Ивлев поделился с «Газетой.Ru».

close Из архива Константина Ивлева

Ингредиенты:

блины — 15 шт;



яблоко («Симиренко») — 5 шт;



изюм белый — 100 г;



сливочное масло — 120 г;



Сахар, корица молотая — по вкусу;



фундук — 30 г;



творог 9% — 500 г;



лимон (для воды под яблоки) 1 шт.

Для покрытия торта:

сметана — 500 г;



сгущенка — 250 г;



фундук или арахис в карамели — 250 г.

Тесто для блинов:

молоко — 1 л;



мука — 475 г;



яйца — 10 шт;



масло растительное — 200 г;



сахар — 175 г;



соль — 25 г.

Совет от шефа Чтобы смесь яблок с изюмом не превратилась в кашу, нужно переложить ее в большую форму.

Приготовление.

Для блинов муку, соль, сахар смешать в глубокой миске, добавить яйца, растительное масло и молоко. Все тщательно перемешать.



Смазать маслом сковороду. Половником или ложкой налить немного теста на разогретую сковороду и дать ему растечься по всей поверхности.



Когда поверхность блина покроется дырочками, перевернуть блин и дать ему допечься.



Готовые блины накрыть пищевой пленкой или завернуть в фольгу. Дать постоять 10-15 минут, чтобы блины дошли.



Сделать лимонную воду. Опустить в нее мелко нарезанные яблоки, чтобы они не темнели.



На сковороде растопить сливочное масло и добавить туда яблоки, изюм, полторы столовых ложки сахарного песка. Обжарить 5-7 минут.



После того как влага вышла и яблоки начали карамелизоваться, добавить корицу по вкусу и прижарить до момента, когда появится запах жженого сахара, а на яблоках начнут появляться «паутинки» из сахара.



Готовые яблоки выложить в миску.



Орехи в карамели размельчить скалкой.



На тарелку выложить блин, сверху положить начинку из яблок, выровнять и накрыть блином, вторым слоем положить чистый творог. Повторить процесс, меняя слои по очереди. На верхний блин выложить сметану и разровнять кулинарной лопаткой по всему блинному торту: сверху и с боков.



Когда торт будет обмазан со всех сторон, полить его сверху сгущенкой и дать ей стечь вниз по всему торту.



Сверху посыпать измельченными орехами.

Необычные начинки для блинов

Рецептами необычных начинок для блинчиков поделился бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов.

Груша с карамелью и голубым сыром

Ингредиенты:

груша — 1 шт.;



сахар — 1 ст. л.;



сливочное масло — 10 г;



голубой сыр (дор блю, горгонзола) — 50 г;



грецкие орехи — 20 г.

Приготовление:

Нарежьте грушу тонкими ломтиками.



Растопите масло в сковороде, добавьте сахар и дайте ему слегка карамелизоваться.



Выложите грушу в масло с сахаром и обжарьте 2–3 минуты до мягкости.



Разложите груши на блинчике, посыпьте раскрошенным голубым сыром и измельченными орехами.



Сверните блинчик, подавайте теплым.

close zarzamora/Shutterstock/FOTODOM

Блинчики с жареным баклажаном, томатами и сливочным сыром

Ингредиенты:

баклажан — 1 шт.;



помидоры — 1 шт.;



смесь пряных трав — ⅓ ч. л.;



сливочный сыр — 100 г;



оливковое масло — 1 ст. л.;



бальзамический уксус — ½ ч. л.;



соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Нарежьте баклажан тонкими ломтиками, посолите и оставьте на 10 минут, затем промойте и обсушите. Покройте баклажаны смесью пряных трав.



Обжарьте кусочки баклажана на оливковом масле до золотистой корочки.



Нарежьте помидоры мелкими кубиками, смешайте с бальзамическим уксусом.



Намажьте блинчики сливочным сыром, выложите сверху баклажаны и томаты, сверните рулетом.

Низкокалорийные и полезные блинчики

Своими любимыми вариантами рецептом, которые нравятся взрослым и детям поделилась нутрициолог Юлия Попова.

Блины из гречневой и овсяной муки

Ингредиенты:

200 г овсяной муки;



200 г гречневой муки (можно взять муку из зеленой гречки, но у нее менее выраженный вкус);



4 яйца;



2 стакана воды;



2 ст. л. растительного масла;



1 ч. л. соды, погасить уксусом;



соль на кончике ложки.

Приготовление

Все смешать с помощью венчика или миксера. Тесто должно получиться однородной консистенции, достаточно жидким, на тонкие блины.



Выпекать на разогретой сковороде. Первый раз ее можно немного смазать маслом.



Если блины будут рваться, добавить еще немного овсяной муки, она более клейкая.

«Шикарно сочетаются эти блины с красной рыбой, творогом, авокадо. Эту начинку можно подавать к блинам как отдельно, так и в виде пасты, предварительно перемешав ингредиенты с помощью блендера. Еще один вариант начинки к этим блинам — обжаренные с луком грибы. Подойдут даже шампиньоны или вешенки, которые сейчас есть в магазинах круглый год», — рекомендует нутрициолог.

close Shutterstock

Нутовые блины с припеком из зелени и бекона

Ингредиенты:

300 г нутовой муки;



3 ст. л. картофельного крахмала;



3 яйца;



1,5 стакана воды;



1 ст. л. растительного масла;



1 ч. л. соды, погашенной уксусом;



соль на кончике ложки.

Для припека:

по одному небольшому пучку укропа и петрушки (можно также использовать шпинат, мангольд);



100-150 г бекона;



специи по вкусу (паприка, хмели-сунели, любой микс из сухих трав типа прованских, итальянских, кавказских);



1 ст. л. растительного масла.

Приготовить припек:

На масле обжарить порезанный небольшими кусочками бекон, добавив специи, чтобы они успели раскрыть свой вкус.



Туда же добавить мелко нарубленную ножом зелень, потушить 2 минуты на маленьком огне. Оставить остывать, пока готовится тесто.

Для теста:

Смешать все составляющие до однородности. Оно должно получиться, как не очень густая сметана. Если слишком густое – добавить воды. Если жидкое – муки.



Прямо в тесто добавить начинку, тщательно перемешать.



Готовить на хорошо разогретой сковороде небольшого диаметра, обжаривая с двух сторон.

В этих блинах много полезной клетчатки.

Сытные амарантовые блины на бульоне

Ингредиенты:

300 г амарантовой муки;



2 ст. л. картофельного крахмала;



3 яйца;



1,5 стакана любого мясного или костного бульона;



1 ст. л. растительного масла;



1 ч. л. соды, погасить уксусом;



соль на кончике ложки.

Приготовление

Тщательно смешать все ингредиенты, тесто должно получиться как негустая сметана.



Печь с двух сторон на горячей сковороде. Блинчики получатся достаточно пышными, не тоненькими. И сытными за счет белка в виде бульона. Отлично подходят тем, кто набирает мышечную массу.



Можно подавать с рубленым мясом из бульона и сметаной, смешанной с порезанной мелко зеленью.

close MSPhotographic/Shutterstock/FOTODOM

Кукурузные панкейки с пряной грушей

Ингредиенты:

300 г кукурузной муки



1 ст. л. кукурузного крахмала



3 яйца



250 мл миндального молока (можно заменить на любое другое)



2 ст. л. растительного масла



1 ч. л. соды, погасить уксусом



3 ст. л. ложки сахара или подсластитель по вкусу



соль на кончике ложки.

Для соуса:

2 твердые груши



50 мл воды



1 ч. л. яблочного уксуса



3 ст. л. сахара или подсластитель по вкусу



молотые специи: кардамон, мускатный орех, сушеный имбирь, корица.

Приготовление

Груши очистить от кожуры, порезать небольшими кубиками. В кастрюле с толстым дном смешать с водой, сахаром, уксусом и специями, на медленном огне довести до кипения и сразу выключить. Оставить остужаться и пропитываться на 20-30 минут, пока делаете блинчики.



Для теста все тщательно смешать до однородности. Выпекать на горячей сухой сковороде блинчики размером примерно с ладонь.



Подавать на стол, выкладывая сверху готовые груши в сиропе.

close Jaromir Klein/Shutterstock/FOTODOM

Сладкие кокосовые оладьи с йогуртом и ягодным дрессингом

Ингредиенты:

150 г кокосовой муки;



100 г кокосовой стружки;



3 ст. л. с горкой псиллиума;



500 мл кефира;



1 ч. л. соды, погасить уксусом;



2 ст. л. сахара или подсластитель по вкусу.

Для дрессинга:

любые ягоды, можно использовать свежие или замороженные;



3 ст. л. сахара или подсластитель по вкусу. Можно использовать мед или сироп топинамбура;



ванилин на кончике ложки.

Приготовление

Ягоды смешать с сахаром или подсластителем, добавить ванилин, дать настояться 15-20 минут.



Для теста смешать все ингредиенты и дать постоять 5 минут перед выпеканием — псиллиум и кокосовая мука очень густеют и меняют фактуру теста. В норме тесто получается достаточно густое, из него ложкой можно формировать пышные оладьи.



Обжаривать с двух сторон на кокосовом рафинированном масле, тонко смазывая сковороду.

close Roman Milavin/Shutterstock/FOTODOM

Блины из цельнозерновой муки

Своими вариантами полезных блинов поделился шеф-повар ресторанов Nouge и Kalabasa Андрей Лысогор.

Ингредиенты:

150 г цельнозерновой муки;



450 мл газированной или обычной воды или сыворотки;



1 яйцо;



1-2 ст. л. растительного масла или растопленного кокосового масла.

Приготовление:

Предварительно нагрейте воду и смешайте с мукой, оставьте на 20-30 минут.



Яйца взбейте с маслом, влейте в предыдушую смесь, взбейте все вместе.



Выпекайте на горячей сковороде.

Как сделать блины необычными

Бренд-шеф медиаплатформы о еде Food.ru Сергей Кузнецов советует взять несколько хитростей на заметку:

Можно в обычное блинное тесто добавить немного цедры лимона и какао-порошок. Изделия получатся с насыщенным вкусом какао и цвета шоколада. Такие блины идеально сочетаются со сгущенным молоком, взбитым с творожным сыром.



Сделать необычным блинное тесто можно с помощью любых фруктовых и овощных соков. Например, если добавить малиновое пюре или свекольный сок, у блинчиков получится интересный розовый цвет. Пюре из шпината сделает блины не только яркого зеленого цвета, но и полезней.



Для приготовления блинного теста можно использовать растительное молоко, кисломолочные продукты. Например, фундучное молоко придает блинчикам легкий ореховый вкус.

Чтобы блины не рвались • Важно, чтобы в тесте было достаточно клейковины. Чем ее больше, тем эластичнее будут блины, отмечает Сергей Кузнецов. Также в тесто добавляют крахмал и соль, что позволяет улучшить связку.

• Если тесто проверенное, но все равно не получается перевернуть блин, возможно, следует пересмотреть инструменты для готовки. Например, стоит взять специальную блинную (тонкую и длинную) лопатку. Кстати, профи иногда даже отказываются от лопаток в угоду деревянных длинных шпажек, которые идеально проскакивают подо всей плоскостью блина, не разрывая его.

Полезные блинные: советы по приготовлению

Чтобы сделать блины полезней, нутрициолог Юлия Попова рекомендует.

Не используйте белую пшеничную муку — в ней много не только калорий, но и глютена, который может ухудшать состояние ЖКТ и процесс пищеварения. Прекрасная альтернатива — овсяная, нутовая, амарантовая, гречневая мука. С ними выходят прекрасные несладкие блины. А для сладких подойдут кукурузная, кокосовая или миндальная. В такой муке намного больше полезных веществ и, благодаря более выраженному вкусу, блины будут необычными.



Не лейте на сковородку много масла при жарке. Лучше добавить его прямо в тесто в небольшом количестве. Только не рафинированное подсолнечное, а оливковое, кокосовое, масло авокадо. И используйте для приготовления антипригарную сковороду.



Откажитесь также от привычки поливать готовую стопку блинчиков растопленным сливочным маслом, это не самая полезная и совсем не обязательная привычка. Если очень сложно от нее отказаться, лучше использовать масло ГХИ и снизить его количество до минимума.



Делайте блины не на молоке, а на воде. Или на растительном молоке: миндальном, кокосовом, фундучном, например.



Не добавляйте в тесто много сахара. Лучше добавить сладости на уже готовый блин в виде меда или ягод.

«Чтобы блины не только стали более полезными, а еще и удивили своим вкусом, используйте то, что было в чести у наших предков: припек. Это добавленная в блин прямо в процессе готовки начинка», — советует нутрициолог.

Варианты припека:

Мясной: любой фарш или просто измельченное мясо, заранее обжаренное с луком, специями.



Овощной: так же заранее пассированные морковь, капуста, болгарский перец, тыква, батат, томаты, грибы в любых сочетаниях.



Из зелени: шпината, петрушки, кинзы, мангольда. Сюда уместно добавить бекон.

Эксперт рекомендует всегда класть в такие начинки специи — это хорошо разнообразит вкус и добавит яркости любым блинчикам.

Припек можно как замесить в само блинное тесто, так и выкладывать на сковородку, и уже потом заливать тестом сверху. Такие блины заменяют полноценный прием пищи, сбалансированы по жирам, белкам и углеводам и не требуют другого дополнения. Ну разве что, ложечку сметаны. Юлия Попова нутрициолог

Чтобы безглютеновые блины не рвались

Свои хитрости существуют и при приготовлении безглютеновых блинов.

«Есть нюанс, который часто делает первый блин комом у тех, кто не знаком с особенностями безглютеновой муки: блины рвутся, так как клейкость и рыхлость у альтернативы другая, непривычная. По этой же причине плохо поднимаются оладьи», — подчеркнула Юлия Попова.

Но выход есть: