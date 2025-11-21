Коррупция, наркотики, расизм: почему конкурс «Мисс Вселенная» всех возмутил

В Таиланде состоялся конкурс красоты «Мисс Вселенная». Он проходил в 74 раз — и, наверное, никогда еще не сопровождался таким количеством неприятностей, громких скандалов. Главный из них прогремел уже после финала: бывший член жюри, композитор Омар Арфуш, заявил, что победа 25-летней мексиканки Фатимы Бош Фернандес была подстроена. «Газета.Ru» — об обвинениях и извинениях на конкурсе «Мисс Вселенная».

На прошедшем в Таиланде 74-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная» победу одержала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. Короновала ее триумфатор прошлого года Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. Три последующих места в списке главных красавиц мира заняли соответственно Правинер Сингх из Таиланда, Стефани Абасали из Венесуэлы и филиппинка Ахтиса Манало. Россиянка Анастасия Венза не пробилась в первую 30-ку из 120 участниц.

Главными новостями конкурса могли стать участие представительниц Палестины и — отдельно — испаноязычного населения США, попадание в число соискательниц уроженки Якутии Елены Егоровой от Сербии или костюм лосося на норвежке Леоноре Лисглимт-Редланд во время выхода в национальных нарядах. Однако запомнился он другим — шоу сопровождалось инцидентами и громкими скандалами. Как будто было мало того, что проходило мероприятие на фоне траура из-за кончины бывшей тайской королевы-консорта (она ушла из жизни в возрасте 93 лет 24 октября 2025 года, за день до начала).

Девушек преследовали неприятности. Некоторые участницы «Мисс Вселенная» — из Исландии, Германии, Ирана, — по разным причинам сняли свои кандидатуры. Конкурсантки из Нигера, Северной Македонии, Камеруна, Суринама до Таиланда не добрались. Три девушки — из Венгрии, Индонезии и Эстонии, — жаловались на пищевое отравление во время мероприятия. «Мисс Ямайка» Габриэль Анри во время выхода в вечерних платьях упала со сцены и повредила ногу.

Всего этого «Мисс Вселенная — 2025» было бы достаточно, чтобы войти в историю в качестве самого неудачного конкурса. Но скандалам не было конца.

«Я не хотел, чтобы так получилось»

Имя 25-летней Фатимы Бош запомнилось тем, кто следил за шоу задолго до финала, прошедшего 21 ноября. Именно она стала той самой участницей, которую публично оскорбил директор конкурса «Мисс Таиланд» и ведущий (уже бывший) «Мисс Вселенная» Нават Ицарагрисил. Во время одного из подготовительных этапов 4 ноября он вызвал «Мисс Мексика» на сцену и отчитал ее перед остальными участницами за то, что она не приняла участие в рекламном мероприятии накануне. Ицарагрисил обозвал девушку «тупицей», а когда она попыталась ответить, заявил, что «не разрешал ей говорить». «У меня есть голос, — возразила Фатима Бош. — Вы не уважаете меня как женщину». Ицарагрисил же потребовал от охраны вывести участницу из Мексики, вслед за ней зал покинули еще несколько конкурсанток, после чего ведущий велел сесть на места всем остальным, если они хотят остаться в конкурсе.

close Нават Ицарагрисил nawat.tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Покинуть «Мисс Вселенную», однако, пришлось самому Ицарагрисилу. После его выпада Фатима Бош написала в соцсетях, что «мексиканцы никогда не сдаются» и получила поддержку многих победительниц конкурсов красоты прошлых лет. В частности, Виктория Кьер Тейлвиг заявила в TikTok, что покидает конкурс, и отметила: «Унижать других девушек — это более чем недостойно».

Дело кончилось тем, что президент конкурса Рауль Роша отстранил Навата Ицарагрисила от участия и заявил, что не позволит «нарушать принципы уважения и достоинства женщин». А сам ведущий расплакался и извинился на пресс-конференции на следующий день, 5 ноября. «Я тоже человек, я не хотел, чтобы так получилось», — сказал он.

«Все с раскосыми глазами»

Скандальным высказыванием отличилась и «Мисс Вселенная» 1996 года Алисия Мачадо из Венесуэлы. Обсуждая поведение Навата Ицарагрисила во время прямого эфира в соцсетях 5 ноября, она назвала его китайцем. Когда ее поправили, уточнив, что он таец, она заявила, что для нее китайцы «все с раскосыми глазами», и усилила эффект, растянув на камеру внешние уголки глаз.

close Алисия Мачадо Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

«Сначала я сказала «нет», но он настоял»

Извинения пришлось приносить также участнице из Чили, 28-летней Инне Молл. Она 6 ноября выложила в TikTok видеоролик, иллюстрирующий подготовку к одному из этапов конкурса, — и вызвала волну возмущения. На видео она делала вид, что принимает наркотические вещества, тем самым как бы нанося макияж.

На следующий же день видео пришлось удалить из-за гневных комментариев. Вместо него появились извинения, в которых Инна Молл обвиняла визажиста, заставившего ее так сделать. «Я хочу извиниться перед всеми, кого я оскорбила. Мне сказал это записать визажист, наверное, из-за языкового барьера я не очень поняла, что происходит. Сначала я сказала «нет», но он настоял, и я так сделала. Мне надо было тверже отказываться», — заявила королева красоты из Чили.

close Мария Игнасия Молл из Чили во время финала конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025», 21 ноября 2025 года Chalinee Thirasupa/Reuters

Извинился за видео и сам визажист Таратор Аек. Он сказал, что поступок его был бездумным и больше такого не повторится.

«Мошенничество, злоупотребление властью, коррупция»

Главный скандал ждал конкурс под конец. За три дня до финала об уходе заявил член жюри, французский композитор Омар Арфуш. В соцсетях он заявил, что отказывается от участия в судействе и подумывает о том, чтобы подать жалобу в прокуратуру на действия Miss Universe Organization. Он обвинил организацию в «мошенничестве, злоупотреблении властью, коррупции, обмане, нарушении контракта, конфликте интересов, а также в эмоциональном и репутационном ущербе».

close Омар Арфуш Geert Vanden Wijngaert/AP

Арфуш объяснил, что Miss Universe Organization провела «секретное и нелегитимное голосование», благодаря которому была отобрана первая 30-ка участниц. Он отметил, что люди, которые приняли участие в этом решении, не входят в официальное жюри — и среди них есть «как минимум один человек, лично находящийся в романтических отношениях с участницей».

Композитор заключил, что его дезинформировали и использовали, привлекая к судейству, что принесло ему репутационный ущерб. Кроме того, ему стало жалко времени и сил, потраченных на конкурс, — а ведь он даже специально написал для него музыку.

В ответ на это оргкомитет конкурса заявил, что Омар Арфуш все неправильно понял — и возмутившее его голосование было проведено в рамках совершенно отдельной благотворительной инициативы. Однако вскоре из-за «непредвиденных личных обстоятельств» жюри покинул и французский футболист Клод Макелеле. Он не стал уточнять причин ухода.

close Клод Макелеле Henri Szwarc/Global Look Press

За день до проведения конкурса, 20 ноября, стало известно, что отборочный комитет лишился еще одного судьи — жюри покинула принцесса Камилла Бурбонская Обеих Сицилий (она должна была стать председателем). Аристократка тоже ушла без объяснений.

А вот Омар Арфуш не стал молчать и после ухода. Когда мексиканка Фатима Бош была объявлена новой королевой красоты, он заявил, что победа ее — сфабрикована. «Мисс Мексики» — фальшивая победительница. Я, Омар Арфуш, накануне заявил эксклюзивно для HBO America, за 24 часа до финала конкурса «Мисс Вселенная», что «Мисс Мексика» победит, потому что владелец «Мисс Вселенная» Рауль Роша ведет бизнес с ее отцом», — написал композитор в соцсетях.