Куда поехать на майские праздники? Топ-10 бюджетных направлений в 2025 году

Где недорого отдохнуть в мае в 2025 году в России и за границей

Майские праздники — долгожданное время, когда можно полноценно отдохнуть, не оформляя длинный отпуск. В 2025 году выходные дни распределены на два блока по четыре дня: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая​. Многие россияне предпочитают провести эти мини-каникулы не дома, и возникает вопрос: куда поехать, чтобы интересно провести время и уложиться в разумный бюджет? «Газета.Ru» собрала 10 лучших направлений для поездок на майские, которые подарят яркие эмоции без колоссальных затрат.

Изменение цен на поездки в майские праздники

Майские праздники считаются пиковой порой для путешествий внутри страны. Спрос огромный: многие берут отпуск на несколько дней между праздниками и получают полноценные каникулы, отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева.​ Туроператоры называют этот период «сезоном в несезон», когда желание отдохнуть без длительного отпуска подстегивает цены​.

По данным Ассоциации туроператоров, цены на туры по России к майским выросли в среднем на 10-20% по сравнению с прошлым годом​. Авиабилеты на популярные направления тоже не отстают: например, перелет из Москвы в Сочи на начало мая подорожал на 10-15%, а местами разница с прошлым годом достигла 30%​.

Поэтому неудивительно, что бюджетный отдых в мае требует планирования.

«Основное и любимое направление россиян — Сочи — в пакетном туре в среднем подорожало практически в 1,3 раза. Однако это не повлияло на поток бронирований, все основные популярные объекты на этот период уже распроданы», — обратила внимание Ахвердиева.

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Когда падают цены на туры

Опытные путешественники и эксперты советуют, по возможности, сдвинуть поездку на период после праздников.

Уже начиная с середины мая ажиотаж спадает, и туры обходятся значительно дешевле​.

Особенно выгодно отдыхать сразу после майских праздников — и перелеты, и отели в эти дни стоят заметно меньше. Если же отпуск выпадает именно на начало месяца, снизить расходы поможет раннее бронирование (за 2-3 месяца) или выбор менее раскрученного направления.

После майских праздников и примерно до начала июня туристические путевки как по России, так и в зарубежные страны становятся дешевле. Цены становятся ниже примерно на 15-30% по сравнению с майскими праздниками. Снижение стоимости связано с неполной заполняемостью самолетов и отелей. Большинство туристов ездят отдыхать в майские праздники, а затем активно бронируют летний сезон. Поэтому спрос во второй половине мая заметно падает. Эльмира Ахвердиева директор турагентства «Ассорти путешествий»

Иногда даже на майские праздники за пару недель до вылета появляются горящие туры по сниженной цене, если операторы не распродали все места. В целом же, главный совет — планировать бюджетный майский отпуск заранее и рассматривать нестандартные направления, о которых пойдет речь ниже.

Топ-5 бюджетных направлений на майские по России

Весной природа России расцветает, и поездки по стране особенно приятны. Вместе с Эльмирой Ахвердиевой «Газета.Ru» составила топ бюджетных направлений на майские праздники, которые славятся красотами и доступными ценами.

1. Кавказские Минеральные Воды

Кавказские Минеральные Воды — классическое место для недорогого оздоровительного отдыха. Курорты в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске уже более века принимают гостей, желающих поправить здоровье и насладиться горным воздухом. На майские праздники санатории и пансионаты Минвод особенно популярны​.

Здесь пьют целебную минералку прямо из источников (Славяновский, Смирновский, Лермонтовский — каждый со своим вкусом и пользой), гуляют по курортным паркам, любуясь старинной архитектурой. В Железноводске сохранился причудливый дворец эмира Бухарского, в Ессентуках — знаменитая грязелечебница, в Пятигорске — грот Лермонтова и озеро Провал из романа «12 стульев».

Помимо отдыха на природе, Кавминводы предлагают массу недорогих развлечений. Можно подняться на канатной дороге на гору Машук, откуда открывается панорама пятигорских окрестностей, или съездить на экскурсию в горы Приэльбрусья, Чегемское ущелье с водопадами — такие туры стоят относительно недорого — от 20 тыс. рублей на одного человека~ без учета перелета.

🏠 Проживание тоже радует кошелек: цены на гостевые дома и санатории здесь ниже, чем на черноморских курортах. Неделя проживания для двоих обойдется в ≈ 20-25 тыс. рублей. Еще более бюджетный вариант — снять комнату или квартиру в частном секторе. Перелет до аэропорта Минеральные Воды часто стоит дешевле, чем до Сочи (от 3 500 рублей за человека из Москвы), а при раннем бронировании можно найти билеты по акции.

☀️В мае в Минеральных водах уже тепло (около +15…+20 °C), хотя возможны дожди, поэтому захватите куртку и зонт. Зато нет летней жары — самое комфортное время пить нарзан и гулять по цветущим аллеям.

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2. Дагестан

Дагестан в последние годы совершил туристический прорыв — эта республика стала одним из самых популярных направлений для путешествий по России​. И главное — для поездки пока не нужно много денег. Перелет до Махачкалы часто доступнее, чем в другие южные регионы (от 3 200 рублей за человека из Москвы), а на месте путешественников ждут вполне демократичные цены: обед в кафе обойдется дешевле московского, цены на экскурсии и проживание тоже радуют кошелек​.

А за одну поездку можно искупаться в Каспийском море и насладиться видом заснеженных вершин.

Среди природных достопримечательностей:



Сулакский каньон — один из глубочайших в мире, с бирюзовой рекой внизу;



барханы Сарыкум — настоящая мини-пустыня, где снимали «Белое солнце пустыни»;



водопад Тобот на плато, горное плато Гамсутль с заброшенным аулом — часто называемым «дагестанским Мачу-Пикчу».

Любители истории оценят древний Дербент — самый южный и один из старейших городов России со знаменитой крепостью VI века Нарын-Кала и старинными улочками. Те кто хочет пляжного релакса, может провести день на каспийском побережье — в окрестностях Каспийска или Избербаша есть песчаные пляжи.

💵 Бюджетный формат поездки — собрать компанию и арендовать машину в Махачкале, чтобы объехать основные локации самим. Либо воспользоваться услугами местных гидов: групповые туры на 5-7 дней по Дагестану сейчас предлагают десятки компаний, и цены у них относительно невысокие (от 20 тыс. рублей за человека без учета перелета).

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3. Адыгея

Если вы любите горы и активный отдых, но бюджет ограничен — обратите внимание на Адыгею. Эта небольшая республика на Кавказе (со всех сторон окружена Краснодарским краем) славится потрясающими пейзажами и доступными ценами.

В мае природа Адыгеи особенно хороша: цветут альпийские луга на плато Лаго-Наки, в лесах бушует весенняя зелень, горные реки полноводны от талых вод. В отличие от раскрученных курортов вроде Сочи, здесь пока нет массового турпотока, а значит, и цены вполне умеренные.

Главная жемчужина Адыгеи — Кавказский заповедник и плато Лаго-Наки.

Также Адыгея известна целебными термальными источниками. Горячие источники с минеральной водой обустроены под открытым небом (например, комплексы в селе Тульском и около Майкопа): билет на несколько часов купания стоит недорого, около 500-700 рублей, а удовольствие и польза огромные.

🏡 В плане проживания вариантов много: гостевые дома в горных поселках (Гузерипль, Каменномостский и другие) предлагают уют за разумные деньги, есть базы отдыха и кемпинги. Например, четырехместный номер в гостевом отдельном домике на неделю обойдется в 30 тыс. рублей, недельный отдых на базе — в 32 тыс. рублей, а проживание в двухуровневой квартире в центре Майкопа (столица республики) — 17 тыс. рублей.

Добраться в Адыгею бюджетно можно на поезде или автобусе до Майкопа, либо прилетев в Краснодар и далее пару часов на машине.

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4. Золотое кольцо России

Любителям истории и русского колорита отлично подойдут майские путешествия по Золотому кольцу. Классический маршрут включает восемь древних городов Центральной России, где сохранились уникальные памятники архитектуры и дух старины. Самое приятное, что такой экскурсионный тур можно организовать вполне бюджетно — например, на собственном автомобиле или автобусом с тургруппой (все города на одного человека — от 19 тыс. рублей). Расстояния между городами небольшие, а жилье и питание в провинции дешевле столичных.

Какие города стоит посетить? Обязательные точки:



Сергиев Посад , где находится Троице-Сергиева лавра (главная святыня Русской православной церкви);



, где находится Троице-Сергиева лавра (главная святыня Русской православной церкви); Переславль-Залесский на берегу Плещеева озера, известный как родина российского флота Петра I;



на берегу Плещеева озера, известный как родина российского флота Петра I; Ростов Великий с величественным кремлем у озера Неро;



с величественным кремлем у озера Неро; Ярославль — жемчужина на Волге с прекрасным ансамблем на стрелке рек;



— жемчужина на Волге с прекрасным ансамблем на стрелке рек; Кострома — родина Снегурочки и место, где в Ипатьевском монастыре началась династия Романовых;



— родина Снегурочки и место, где в Ипатьевском монастыре началась династия Романовых; Владимир и Суздаль — города-музеи под открытым небом с белокаменными соборами (Успенский и Дмитриевский собор во Владимире, кремль и старинные церкви в Суздале).

Проехать весь маршрут можно за 4-6 дней, чтобы не торопясь осматривать монастыри, кремли, музеи и уютные старинные улочки.

💵 Стоимость такого путешествия во многом зависит от вашего стиля: экономные туристы останавливаются в недорогих гостиницах или гостевых домах (в малых городах можно найти ночлег за 1000-1500 рублей с человека), питаются в столовых или берут еду с собой. Многие музеи и монастыри входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но входные билеты туда символические (300-500 рублей).

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Кстати Отличная идея — попасть на местные весенние фестивали. В городах Золотого кольца нередко устраивают праздники в начале мая, ярмарки народных промыслов, гастрономические фестивали. Например, во Владимирской области проводят фестиваль огурца и праздник пряника, в Ярославле — День города с костюмированным шествием (конец мая), в Суздале — дегустации медовухи.



5. Калининградская область

Калининградская область — это кусочек Европы на российской территории, который все больше набирает популярность как недорогое направление. В мае здесь еще не сезон пляжного отдыха (Балтийское море прогревается к июлю), зато отличное время для экскурсий и прогулок.

Сам Калининград удивит сочетанием немецкой архитектуры и советского прошлого: Кафедральный собор с могилой Канта, рыбацкая деревня на реке Преголя, форты и бастионы Кенигсберга, Музей янтаря — все это можно осмотреть практически бесплатно (вход в многие музеи 200-300 рублей, а по городу удобно гулять пешком). Любители музеев оценят комплексный Музей Мирового океана с судами на открытой воде, аквариумами и планетарием.

Природные красоты региона тоже в шаговой доступности. Обязательно стоит посетить Куршскую косу — уникальный заповедник с огромными дюнами и «танцующим» лесом. Добраться туда можно на автобусе из Калининграда за час с небольшим, вход в нацпарк недорогой — около 300 рублей. На майские праздники на косе еще не очень многолюдно, можно устроить велопрогулку среди сосен и вдоль песчаного берега Балтики.

Купаться в мае решатся только закаленные (вода +12…+14 °C), зато загорать на пляже в солнечный день уже можно, прикрывшись от ветра.

💵 Что касается бюджета: несмотря на растущую популярность Калининградской области, отдохнуть бюджетно в регионе все еще можно. Посуточная аренда квартиры в Калининграде — от 2 тыс. рублей, койко-место в хостеле — около 700 рублей в сутки. Цены в кафе умеренные, много уличной еды (обязательно попробуйте свежепойманную балтийскую рыбу, копченого угря, местное пиво). Билет из Москвы и Санкт-Петербурга часто можно купить по акции — от 2100 рублей за человека в одну сторону из Москвы.

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Топ-5 недорогих зарубежных направлений

Если хочется сменить обстановку и выехать за пределы России, не обязательно тратить баснословные суммы. Ниже — топ-5 бюджетных зарубежных направлений, куда можно отправиться на майские, не разорившись. Все эти страны славятся гостеприимством и лояльны к российским туристам (простые условия въезда, а где-то и общий язык).

1. Абхазия

Абхазия — одно из самых близких и доступных направлений для майского отпуска на море. Попасть туда можно не только без визы, но и без загранпаспорта: достаточно прибыть в Сочи и перейти границу по внутреннему паспорту — и вы в гостеприимной Абхазии.

💵 Бюджетный отдых тут обеспечен: официальная валюта — российский рубль, цены на продукты и жилье ниже сочинских, много частного сектора с недорогими комнатами. При этом природа Абхазии восхитительна: прозрачное море, субтропическая зелень пальм и кипарисов, горные озера и водопады всего в часе езды от побережья.

Майские праздники — отличное время для поездки в Абхазию. Погода уже теплая (+20…+25 °C днем), все цветет, но в горах еще лежит снег. Море, правда, прохладное (около +17 °C), поэтому купаются немногие, но позагорать на пляжах Гагры и Пицунды очень приятно без летней жары.

Обязательно стоит съездить на Рицу — горное озеро лазурного цвета, дорога к которому пролегает через леса и водопады (Гегский водопад по пути). Посетите Новый Афон: там находятся древний Новоафонский монастырь и огромная карстовая пещера с подземными залами — входной билет вполне бюджетный (около 500 рублей). Столица Сухум очаровывает набережной с пальмами, ботаническим садом и развалинами крепости.

Абхазская кухня сытная и недорогая: вкуснейшие хачапури, мамалыга с сыром, копченая рыба, домашнее вино. Конечно, уровень сервис в Абхазии не слишком высок, инфраструктура местами устарела, но теплая атмосфера и красота природы компенсируют эти нюансы. За небольшие деньги вы получаете море, горы и отдых в «стране души» — так Абхазию называют сами абхазы.

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2. Белоруссия

Если море — не принципиально, а хочется просто сменить обстановку и при этом недорого отдохнуть в мае, рассмотрите Белоруссию. Для россиян эта страна открыта фактически как своя: никаких виз и таможен, можно ехать на своей машине, поездом или автобусом, внутреннего российского паспорта — достаточно.

Белорусы радушны к гостям из России, языкового барьера нет (везде говорят по-русски), а цены приятно радуют. Отдых в Белоруссии обходится примерно как в недорогих регионах РФ, а то и дешевле.

Начните со столицы: Минск — чистый, зеленый город с интересным сочетанием современной архитектуры и советского наследия. Погуляйте по проспекту Независимости, Троицкому предместью, посетите музей Великой Отечественной войны — в мае, ко Дню Победы, это особенно актуально.

К слову 9 Мая в Минске празднуют широко, с парадом и народными гуляньями.

Из Минска удобно путешествовать по стране (автобусом или на машине). В паре часов езды находится легендарная Брестская крепость — символ мужества, сейчас большой мемориальный комплекс. По дороге можно заглянуть в Беловежскую пущу — древний лес, где обитают зубры; весной там очень красиво, работают экологические тропы.

🏰 Любителям истории понравятся средневековые замки Мир и Несвиж (внесены в список ЮНЕСКО): настоящие дворцы, окруженные парками (билеты на одного человека с посещением всех выставочных залов — около 900 рублей).

Белоруссия славится своими санаториями и агроусадьбами. На майские уже открывается сезон в сельских усадьбах: за разумную плату вам предложат пожить в деревенском домике на берегу озера, покататься на лодке, попариться в баньке — отличный вариант для тихого семейного отдыха.

Если хочется города поменьше, съездите в Гродно или Витебск — уютные исторические города с европейским шармом, старинными костелами, мощеными улочками. В Гродно сохранился старый замок и колоритный рынок, а Витебск известен как родина художника Марка Шагала (есть дом-музей). Цены на транспорт в Белоруссии низкие: поездки на междугороднем автобусе или поезде по кошельку точно не ударят.

Национальная кухня сытная и недорогая: драники, колбасы, молочные продукты — объедение за небольшие деньги. В общем, Белоруссия — отличное решение для бюджетного путешествия: близко, просто и познавательно.

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3. Армения

Еще одно направление, куда активно едут российские туристы, — Армения. В последние годы страна стала хитом благодаря доступным ценам и богатейшей культуре.

Май в Армении — прекрасное время: уже тепло (+20…+25 °C), вся долина Арарата в цвету, но еще нет изнуряющей летней жары.

Для россиян въезд безвизовый (граждане РФ могут находиться в стране без визы в общей сложности не больше 180 дней в течение года), можно прилететь даже по внутреннему паспорту РФ, язык общения проблем не вызывает — по-русски понимают многие.

💵 Перелет до Еревана стоит относительно недорого, особенно если брать билеты заранее или лететь лоукостером (от 6200 рублей за человека, из Москвы). А на месте вас ждет действительно бюджетный отдых: Армения славится невысокими ценами на еду, транспорт и проживание. Например, обед с шашлыком и бокалом вина в ресторане Еревана может стоить в переводе около 1 тыс. рублей, проезд на автобусе — копейки, вход в большинство музеев – 300-500 драм (около 100-200 рублей).

Начать знакомство стоит с Еревана — одной из древнейших столиц мира (город старше Рима). За пару дней можно осмотреть центр: площадь Республики с розовым туфом зданий, каскад (многоуровневый парк-музей с видом на город), музей Матенадаран с древними рукописями, колоритный Вернисаж (рынок сувениров) и коньячный завод Арарат с дегустацией легендарного коньяка.

Из Еревана удобно ездить на однодневные экскурсии. Обязательно посетите храм Гарни (языческий храм I века н.э. в живописном ущелье) и монастырь Гегард (высечен в скале, объект ЮНЕСКО) — туры туда стоят недорого или можно доехать самим на маршрутке. Другой день посвятите озеру Севан — крупнейшему высокогорному озеру Кавказа. На берегу Севана расположен древний Севанаванк — монастырь армянского средневекового зодчества с видом на озеро.

🏔️ Для любителей горных видов и истории — путь лежит на юг Армении. Можно взять тур или на машине проехать через Араратскую долину к монастырю Хор Вирап (отсюда открывается лучший вид на библейскую гору Арарат), далее в винодельческий регион Арен и к монастырю Татев. Канатная дорога «Крылья Татева» (самая длинная в мире) доставит вас к этой обители на краю ущелья (стоимость канатной дороги — около 3 тыс. рублей).

За 4-5 дней в Армении можно охватить основные достопримечательности и потратить весьма скромную сумму. Гостеприимство местных жителей делает отдых особенно приятным — вас всегда готовы угостить домашним вином или помочь советом.

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4. Турция

Турция уже много лет держит статус самого массового зарубежного направления для отдыха россиян — во многом благодаря доступным ценам. Майские праздники не исключение.

☀️В мае на Средиземном море устанавливается летняя погода (+25…+28 °C — воздух, +21…+22 °C — море), при этом цены еще ниже, чем в июле-августе.

Турция привлекает прежде всего системой «все включено» — можно заранее оплатить тур (перелет, трансфер, отель, питание шведский стол) и больше ни о чем не думать. Такие пакеты нередко оказываются дешевле самостоятельной поездки по России. Самые недорогие туры обычно в район Антальи — сюда много чартерных рейсов, огромный выбор отелей от простых до роскошных. Если цель — сэкономить, выбирайте 3-4-звездочные отели на второй линии (не у самого моря) в курортах Аланьи, Кемера или Сиде. Недельный тур на двоих в мае в приличный отель может стоить порядка 70-80 тыс. рублей (а горящие путевки встречаются и от 50 тыс. рублей).

Кроме пляжей, Турция интересна и городскими экскурсиями. На майские праздники очень популярны поездки в Стамбул — весной этот мегаполис особенно красив, парки утопают в тюльпанах (символ города). Стамбул предлагает массу впечатлений: прогулки по набережной Босфора, рынок пряностей, осмотр величественной мечети Айя-София, подъем на Галатскую башню и бесконечные колоритные улочки. Перелет в Стамбул можно найти относительно дешевый (от 4,5 тыс. рублей за человека в одну сторону, из Москвы), а проживание — на любой кошелек (есть множество хостелов, бюджетных отелей).

Еще одно недорогое приключение — Каппадокия. Май — хороший месяц для посещения этого края лунных ландшафтов: не жарко, днем +20…+22 °C. Билет на автобус из Антальи или Анкары — около 1,5–2 тыс. рублей, проживание в гестхаусе — от 1 тыс. рублей с человека, а впечатления от скальных долин и полета воздушных шаров бесценны.

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5. Египет

Для тех, кто мечтает о жарком солнце и теплом море, лучшим выбором в начале мая станет Египет. В этой стране гарантирован комфортный пляжный отдых тогда, когда на родине еще прохладно.

☀️ В мае на курортах Красного моря — настоящее лето: температура воздуха +30 °C и выше, вода в Красном море прогревается до +24…+26 °C.

По соотношению цена/качество египетские курорты не уступают турецким: здесь также распространен «all inclusive» с перелетом. Часто путевка на 7 ночей в Хургаду или Шарм-эль-Шейх стоит ощутимо дешевле, чем отдых в Сочи.

На майские праздники в Египте стартует летний сезон, но наплыв не такой большой, как в новогодние каникулы, поэтому можно поймать хорошие скидки. Недельный тур на двоих в 4-х звездочный отель в мае может стоить около 80-90 тыс. рублей (все включено).

Развлечения на месте тоже недорогие: например, поездка на коралловый риф с масками (снорклинг) — порядка $20 (около 1700 рублей), экскурсия в пустыню на квадроциклах — $30-40 (2600-3400 рублей). Обязательно стоит выделить время на историю: из Хургады и Шарма проводят однодневные экскурсии к пирамидам Гизы и в Каир — около $50-70 (4300-6000 рублей с обедом). Или съездить ближе — в Луксор, к храмам фараонов и Долине царей.

Справка Еще один плюс Египта — визовые формальности минимальны. Гражданам РФ ставят визу по прибытии в аэропорт (штамп за $25 — около 2100 руб.), а если вы прилетели прямо в Шарм-эль-Шейх и не собираетесь выезжать за пределы Синайского полуострова, то и эту пошлину платить не нужно (действует бесплатный «Sinai Only» штамп).

В мае в Египте жарко, поэтому соблюдайте меры предосторожности: берите крем от солнца, пейте больше воды, не переусердствуйте с полуденным загаром. Зато теплое море, фрукты, морепродукты и восточная экзотика доступны по весьма приемлемой цене.