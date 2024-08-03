«В Турции иммигрантам не рады». История россиянина, переехавшего жить в Стамбул

Россиянин Искандер Каримов родился в Санкт-Петербурге. После окончания школы он перебрался в Москву, закончил Высшую школу экономики, купил квартиру и строил карьеру в рекламном бизнесе. В октябре 2022 года он переехал жить в Турцию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах он рассказал о переезде, отношении турок к русским и великом турецком рандоме, а также объяснил, почему несмотря на все сложности, возвращаться в Россию не планирует.

В России

Я родился в Санкт-Петербурге, а в 18 лет переехал жить в Москву, где закончил Высшую школу экономики по специальности «Публичная политика и коммерческий PR». Разброс компаний, в которых я работал, в связи с моей специализацией был достаточно большой — от «монстров» уровня Procter & Gamble и Unilever до маленьких бутиковых агентств и настоящих шарашкиных контор, о которых никто на рынке и не слышал никогда.

Многие думают, что работа пиарщика очень похожа на работу журналиста — ты постоянно ходишь по презентациям и коктейльным вечеринкам, но это совсем не так. На самом деле это скорее менеджерская история: ты постоянно ведешь с кем-то переговоры, проводишь встречи, отвечаешь на сотни писем, пишешь тексты и презентации — и при этом еще ведешь всю документацию. Что я только не пиарил: и товары народного потребления, и фармацевтику, и бытовую технику.

Мысли о переезде

Я уехал из России в октябре 2022 года из-за того, что перестал чувствовать себя там безопасно. Релокация не была для меня чем-то новым — я и до этого часто переезжал и жил в разных городах. У меня по жизни было так: съездил куда-то, посмотрел, понравилось — и захотелось там пожить. Первый раз такое было с родным Питером: после десяти лет жизни в Москве мне захотелось вернуться и побыть там, но уже в другом качестве, не с родителями. Потом такая же история была у меня с Минском — пару лет я снимал жилье в Белоруссии. Позже я вернулся в Москву и загорелся Стамбулом. Никогда там не был, но этот город всегда казался мне безумно интересным, поэтому выбрал именно эту локацию.

Подготовка к переезду

Поскольку я работаю в рекламном агентстве и большую часть обязанностей могу выполнять удаленно, релокацию мне одобрили без проблем. Более того, моя компания в перспективе планирует открыть представительство в Турции, поэтому переезд им был даже на руку. Перед отъездом я перевез все вещи к родителям в Питер и сдал свою квартиру в Москве. Я не очень понимал, где и как буду жить в первое время, поэтому взял с собой минимум вещей — все они влезли в один небольшой чемодан.

Самым сложным было организовать переезд в Стамбул моему коту. Как выяснилось, для того, чтобы вывезти за границу животное, необходимо сначала его чипировать, затем сделать все необходимые прививки — и спустя месяц прийти в официальную государственную ветеринарную клинику за справкой, которая в аэропорту меняется на международный проездной документ. Но я об этих правилах не знал, поэтому сначала сделал коту прививки, а потом чипировал. Благо, нашел в сети сообщество любителей животных, где мне дали контакты врача, который помог сделать все как надо и взял за свои услуги всего 100$. Можно сказать, что у моего кота был «фальшивый» паспорт, но это не так важно, ведь вылетели в Стамбул мы с ним без проблем.

close 100% Фото из личного архива Искандера Каримова

Встречавшие меня друзья смеялись, что я лечу «в Тулу со своим самоваром», ведь Стамбул — это город кошек. Но я дико рад, что прилетел со своим родным животным, ведь кот — мой главный антидепрессант. Он за два года, что мы здесь, выслушал от меня столько всего… Психотерапевт так бы не смог, да и денег у меня столько нет. А котяра сидит, терпеливо слушает и не критикует.

Поиск жилья

Времени на осознанный поиск жилья у меня не было — на работе мне удалось взять всего два отгула, один из которых ушел на дорогу. Первые две недели я прожил в хостеле в историческом центре Стамбула, благо, его хозяева оказались cats friendly. Там был небольшой бар с хорошим wi-fi, поэтому я полноценно работал и параллельно искал себе жилье. После хостела я некоторое время жил у своих друзей, а потом взял несколько дней отпуска и начал смотреть квартиры.

В Турции есть несколько сайтов для поиска жилья, самый популярный из них sahibinden (в переводе с турецкого — «от владельца»). Но найти подходящий вариант было очень непросто, ведь в стране принято сдавать жилье пустым — без мебели и техники. Тратиться на все это в мои планы не входило, поэтому я обратился в агентство недвижимости — и мне нашли квартиру с мебелью и техникой в азиатской части Стамбула. Район называется Аташехир, здесь много нового многоэтажного жилья, от центра далековато, но меня это устраивает. Квартира с двумя небольшими спальнями, кухней-гостиной и террасой общей площадью около 70 кв. м два года назад стоила 25 тыс. рублей в месяц. Сегодня из-за курса валют и инфляции я плачу за нее уже 42 тыс. рублей.

Коммунальные услуги в Турции раза в два, а то и в три дороже, чем в России: у меня есть газовое отопление, и за свою квартиру я плачу 6-8 тыс. рублей. Без газификации выходит дороже, так как зимой приходится использовать кондиционеры и обогреватели.

Когда я въехал в эту квартиру, был счастлив и думал, что наконец мои скитания закончились. Но не тут-то было. Когда приехал с вещами, было уже темно, я включил на кухне свет и… на меня из всех щелей поползли тараканы. Их были тысячи, они буквально падали на меня с потолка, которого под ними уже не было видно. Как в фильме ужасов. Я схватил кота, чемодан и пулей вылетел из квартиры. Нашел ближайший хостел, устроился там на ночь, а наутро проснулся из-за того, что меня покусали клопы. Утром я позвонил хозяину квартиры, он начал мне объяснить, что квартира полгода стояла пустая — и тараканы пришли от соседей… Но по моему тону он быстро понял, что ни на какие уступки я не пойду, поэтому сам заказал и оплатил дезинсекцию.

Вид на жительство и счет в турецком банке

Россияне могут находиться в Турции без визы и оформления каких-либо документов до трех месяцев в течение 180 дней. Если планируете жить в стране дольше этого срока, нужно оформлять туристический вид на жительство. Раньше это была довольно простая процедура: от иностранца требовался контракт на аренду жилья в Турции и выписка с банковского счета. Но с осени 2022 года поток россиян, желающих получить ВНЖ в Турции, значительно вырос, и все стало сложнее.

Сегодня даже полный пакет документов не гарантирует положительный исход — в миграционной службе могут просто отказать в виде на жительство без объяснения причин.

Миграционные службы стали просить самые неожиданные документы, например, меня попросили донести справку из российского банка с движением средств за полгода, но обязательно с апостилем и переводом на турецкий. Мне повезло, сначала я получил вид на жительство на год, потом продлил на полгода, а на днях мне выдали новое разрешение еще на год. С продлением тоже все непросто. Чтобы продлить вид на жительство, иностранец должен оформить на себя коммунальные платежи в арендуемом жилье. Но чтобы это сделать, он должен быть зарегистрированным по этому адресу. А чтобы получить регистрацию, на тебя должна быть оформлена коммуналка. Но я нашел лазейку: провел в квартиру домашний телефон, оформил его на себя, с этой бумажкой пришел в миграционную службу и прописался, а потом уже переоформил на себя остальные коммунальные услуги.

Правда, и тут не обошлось без приключений. В миграционном отделении моего района ввели новое правило: для оформления регистрации нужно было приехать в 4 утра, когда у входа была уже приличная очередь. И к началу рабочего дня — в 9:00 — из образовавшейся толпы офицер пропускал внутрь первые 20-30 человек, остальным же приходилось делать повторную попытку следующей ночью. А с прошедшими счастливчиками сотрудники управлялись за пару часов, после чего до вечера сидели, пили чай и больше ни с кем не работали. Мне кажется, это очень наглядная иллюстрация отношения государства и чиновников к людям.

close 100% Фото из личного архива Искандера Каримова

Еще один вариант легализации в Турции — покупка жилья. Я знаю нескольких людей, которые купили тут квартиры и были уверены, что сначала без проблем получат вид на жительство, а через несколько лет смогут получить уже и гражданство. Изначально для получения ВНЖ нужно было купить квартиру за $70-90 тыс., но после притока иммигрантов из России турки подняли эту цифру до $200 тыс. И сегодня в местных русскоязычных чатах сотни объявлений от людей, которые безуспешно пытаются продать купленные ради легализации квартиры на побережье. Они просто жестко попали на деньги.

Еще один квест — открытие счета в турецком банке. Откроют вам счет или не откроют — зависит только от удачи. Или как шутят здесь в мигрантских сообществах — от великого турецкого рандома. Совершенно серьезно: условия для открытия счета в одном и том же банке сильно меняются в зависимости от отделения. Например, вас могут попросить внести депозит на сумму от $5 тыс. или просто отказать без причины.

В Турции, как и в России, все бюрократические процедуры завязаны на человеческом факторе. Когда я пришел открывать счет в банке, взял с собой приятеля, которому до этого уже отказали в нескольких отделениях. Мне повезло, мне открыли счет и выдали дебетовую карту, но я заплатил за нее около 2 тыс. рублей. Моему приятелю повезло еще больше. Сотрудница банка спросила его, почему он такой грустный, он ответил, что очень устал, потому как в предыдущем отделении банка ему отказали. Она сказала: «Я вижу, что вы хороший человек. Я вам помогу». Открыла ему счет и сделала карту совершенно бесплатно.

Недавно я захотел сделать себе еще одну карту в другом банке — и мне отказали. На мой вопрос: «Почему?», сотрудник прямым текстом ответил: «Мы не открываем счета русским».

Отношение к иностранцам

К русским турки относятся с любопытством. Никакого негатива от обычных людей я никогда не встречал. Но есть разница культур. До того, как я открыл счет в местном банке и стал переводить свою зарплату с российской карты на турецкую, выводил ее наличными через сервис платежной системы. Прихожу я как-то в офис этого сервиса, передо мной стоит женщина, вдруг она оборачивается, начинает мне что-то говорить на турецком и жестикулировать, указывая на мои ноги. Разобраться в ситуации помог мужчина, который тоже стоял в очереди за деньгами: он на ломанном английском объяснил мне, что я наступил на кусочек хлеба, который кто-то там уронил. А в Турции на хлебе стоять нельзя — это грех.

Турция и английский язык — вещи плохо совместимые. На английском в Стамбуле более-менее говорит молодежь и те турки, которые хотят тебя на что-то развести (но они и на русском заговорят, если надо). При этом люди хорошие. Еще год назад проезд в общественном транспорте можно было оплатить только через Istanbul Card — аналог нашей карты «Тройка». И если у тебя денег на ней нет, считалось совершенно нормальным подойти к кому-то из пассажиров и попросить за тебя заплатить. Ты взамен отдаешь наличные, но очень часто люди деньги не берут. У меня были такие истории пару раз — и оба раза никто не брал с меня эти деньги.

close 100% Фото из личного архива Искандера Каримова

Но в целом в Турции иммигрантам не рады. Более того, делают все для того, чтобы иностранцы не захотели тут оставаться и как можно скорее уехали из страны. Но объясняется все это очень просто: есть текущий президент, который в какой-то момент стал говорить о том, что все проблемы в стране — и в первую очередь сильная инфляция — связаны с притоком мигрантов, которые разогрели рынок.

Но на самом деле турки и россияне очень похожи. Даже с точки зрения языка: и в турецком, и в русском есть «и» и «ы», «о» и «ё». А еще и те, и другие немного раздолбаи. Я постоянно воюю с владельцем жилья, в котором сейчас живу. Раньше эта квартира была двухуровневая, потом он ее разделил и теперь сдает две квартиры разным людям, но при этом счетчики у этих «двух квартир» общие. Мне приходится оплачивать всю коммуналку, а потом «выбивать» половину суммы у соседей снизу, в противном случае я в какой-то момент останусь без электричества, газа и воды, как это уже не раз случалось, потому что они забыли оплатить. На прошлой неделе они вернули мне половину денег за оплату декабря 2023 года.

Уровень жизни

Сейчас я могу с уверенностью сказать, что финансово в Москве чувствовал себя намного комфортнее, ведь уровень жизни у меня был выше. Недавно я официально попросил у своего руководства разрешить мне взять подработку. Мой второй работодатель — это китайская компания, которая недавно вышла на российский рынок. Моего дохода мне хватает, чтобы закрыть все свои базовые потребности и жить не совсем грустно. Но я бы не назвал это комфортным образом жизни: всегда слежу за своими тратами и по возможности экономлю. И постепенно моя финансовая ситуация только ухудшается. Пока я продолжаю работать в российской компании и мне везет, что у нее нет никаких проектов, которые противоречили бы моим мировоззрениям. Для меня это важно.

На еду для себя и кота у меня уходит около 30 тыс. рублей в месяц. Но поскольку я совсем не требователен к еде, как и мой кот, едим мы скромно: себе я покупаю куриное филе, овощи, фрукты, яйца, йогурт, коту — влажный и сухой корм от известного производителя. Из вкусного иногда позволяю себе свежую выпечку — в Турции она очень классная.

close 100% Фото из личного архива Искандера Каримова

Конечно, за два года я успел попробовать национальные блюда, но не могу сказать, что они меня сильно впечатлили. Хваленого вкусного турецкого донера я тут так и не нашел. Местный донер — это постный тонкий лаваш, в который завернули кусочки мяса. Поинтереснее — уличное блюдо, которое называется дюрюм. Но московская шаурма и питерская шаверма все равно вкуснее. Есть много вкусной выпечки, похожей на грузинские хачапури, у турок это называется пиде. Турки вообще любят хлеб — во всех кафе и ресторанах всегда подают много разной выпечки.

Медицина в Турции

У меня сложился неприятный опыт соприкосновения с турецкой медициной. Но возможно, я сам в этом виноват, ведь купил себе довольно бюджетную страховку (наличие медицинской страховки — обязательное условие для получения вида на жительство). Как-то раз я отравился — и мне пришлось долго объяснять менеджеру на горячей линии, какая у меня проблема и к какому врачу я хотел бы попасть. Меня отправили в «крутую» по местным меркам клинику, где за первичный прием врача-гастроэнтеролога и общий анализ крови я заплатил $110. Я понял, что не потяну такое лечение — и первый раз в жизни занимался самолечением, правда, посоветовавшись со знакомым врачом из Москвы. Сейчас я понимаю, что это было очень рискованно, мне просто повезло, что все закончилось хорошо.

Но есть и плюсы: лекарства в Турции стоят значительно дешевле, чем в России, и купить их можно без рецепта.

Общение

Мои друзья — в основном такие же релоканты, как и я; все разъехались. Кто-то уехал на Бали, кто-то в Грузию, кто-то в Армению. Одним ребятам не дали вид на жительство, другим его не продлили, третьи — просто решили пожить где-то еще. Но я не могу сказать, что страдаю от одиночества. У меня две работы, я начинаю свой рабочий день в 9 утра и заканчиваю в 10 вечера, так что общения мне хватает. В выходные я просто отсыпаюсь. А свободное время появляется только когда ко мне приезжают друзья или родственники из России.

Сразу после переезда я ходил на встречи русских иммигрантов, но это был такой гигантский уровень депрессии и негатива… Для меня это было слишком тяжело. Мне помогла работа — она меня приземлила на 100%.

Близких друзей среди турок у меня нет, и это в основном из-за языкового барьера. Как я уже сказал выше, большая часть рядового населения не знает английский, а даже если и говорят на нем, то часто стесняются. Ну а с работниками туристических локаций, которые говорят и на английском, и русском, и каком угодно, — особой дружбы не получится, у них другие приоритеты. В первую очередь ты для них «ябанджы» (в переводе с турецкого «иностранец»), проще говоря, кошелек.

Планы на будущее

Моей задачей было обеспечить себе относительную стабильность на одном месте. Потому что для меня, даже несмотря на то что люблю новые места и новые впечатления, переезд в Турцию стал ужасным стрессом. И я приложил достаточно много усилий, чтобы обеспечить себе здесь легальный статус, поэтому пока не рассматриваю переезд куда-то еще.

close 100% Фото из личного архива Искандера Каримова

Надеюсь, что в будущем мое рекламное агентство откроет в Турции свое представительство или запустит крупный проект с одним из турецких партнеров, я смогу перейти в турецкий офис и получить рабочую визу вместо туристической. Я как раз подучу к этому моменту турецкий язык. Начал его изучать совсем недавно, потому что первые полтора года, что я жил в Турции, у меня был какой-то внутренний блок на восприятие любой непонятной информации. Более того, я понимаю, отношения между Россией и Турцией будут продолжать развиваться — и рано или поздно здесь будут нужны люди, которые знают русский менталитет и понимают турецкий. И вдобавок имеют актуальную специализацию.

close 100% Фото из личного архива Искандера Каримова

В целом Турция мне нравится, тут хорошо и спокойно. Есть, конечно, ситуации, которые приходится преодолевать, но это все моменты адаптации. Я считаю, что только сейчас, спустя почти два года в стране, начинаю процесс интеграции. Те вещи, которые мне сначала казались невыполнимыми, сегодня я воспринимаю как задачи, которые нужно сделать. А по России я не скучаю. Наверное, потому что это не первый мой опыт релокации. Мне нравится жить в новых местах.