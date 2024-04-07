«Не сказала бы, что отношение к русским изменилось». История россиянки, живущей в Таллине

31-летняя Полина Кныр живет в Эстонии уже более пяти лет. Сначала она работала в найме, во время карантина освоила массаж лица, открыла студию в центре Таллина, закрыла ее и продолжила свое дело онлайн. Девушка рассказала «Газете.Ru» о тонкостях бизнеса в Таллине, рынке жилья, вождении автомобиля, изучении языка и других особенностях жизни в Эстонии. Рассказ Полины открывает цикл материалов о россиянах, которые живут и работают за границей.

Переезд

Я из Геленджика, моим последним местом работы была удаленная служба поддержки. Потом меня пригласили в Таллин работать в другой отдел, это было 5-6 лет назад. К сожалению, я не могу разглашать информацию о компании.

Наверное, было рискованно переезжать одной, но я тогда не думала, что это будет страшно или одиноко. Тем более несколько ребят, которых я знала, переезжали тоже. Раньше мы вместе работали онлайн, а после переезда — в офисе. Поэтому мне было не так страшно. Но сейчас я не одна — вчера вышла замуж. Мой муж из Озерска Челябинской области. Мы работали в одной компании, там и познакомились.

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Вид на жительство

У нас гражданство России и вид на жительство, который дает право на проживание и работу. Мы приняли решение, что не хотим менять гражданство. С ВНЖ не нужна виза для поездок по Европе, а все остальные визы оформляются, как с российским паспортом. Но мы здесь не получали никаких виз в другие страны, потому что ездим либо по Европе, либо туда, где россиянам не нужна виза.

Жилье

Когда я переехала, компания предоставила мне жилье, пока я не найду свое. Здесь безопасно и несложно снять жилье, никто никого не обманывает в плане аренды. Примерно за неделю я нашла квартиру и переехала.

В Эстонии существует всего пара сайтов с объявлениями об аренде. Это официально, ты никому не платишь заранее. Во время аренды и покупки квартиры вообще не переживаешь по поводу каких-то мошенников.

Впечатления от Таллина

Я живу в самом центре недалеко от Старого города. Мне всегда нравилось, что Таллин — маленький комфортный город и при этом столица. С одной стороны, тут есть Старый город с каменными зданиями, с другой — в Таллин очень круто встроена современная архитектура. Тут уже попахивает Скандинавией. В город хорошо вкладываются, и он развивается достаточно быстро.

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Работа в найме

Я проработала в найме, наверное, года три. Когда наступил ковид, мы работали онлайн на удаленке. Из-за того, что нельзя было никуда ходить, освободилось много времени — и я начала учиться массажу лица. Мне так понравилось! Я проходила курсы онлайн и офлайн, получила диплом гособразца профподготовки косметика-эстетиста и непрерывно продолжала обучаться. Когда пандемия закончилась, я начала брать клиентов, и постепенно у меня это все пошло-поехало. Я решила, что хочу уйти с работы и заниматься новым делом.

Открытие своего бизнеса

Полтора года назад я открыла очень красивую студию массажа лица в центре Таллина. Открывать бизнес здесь несложно: все можно делать онлайн, есть электронные подписи и другие фишки. Бюрократии нет. Легко вести бизнес, заниматься бухгалтерией. Я открыла студию, какое-то время работала, наняла сотрудника. Аренда помещения стоила примерно €960, коммунальные услуги — в районе €180.

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В целом у меня получалось зарабатывать — это несложно, если ты можешь и хочешь работать. Я просто не совсем правильно к этому подошла. У меня было желание «ой, я хочу красивую студию с большими окнами». Я не сильно вникала в бизнес-план, примерно посчитала на салфетке, что расходы закрывать могу. Сначала действовала на энтузиазме, а потом поняла, что надо было все-таки поучиться вести бизнес. В итоге процесс оказался настолько запущен, что было невозможно сделать паузу для обучения и понимания, как правильно масштабироваться. Студия просуществовала около года. И вот я встала в такой тупик, что решила ее закрыть. Прежде всего для моего личного состояния, чтобы было меньше стресса. Но я не исключаю, что в какой-то момент решу опять что-то открыть.

Сейчас я продолжаю заниматься массажем лица, у меня есть официальная фирма, но теперь я работаю онлайн. В закрытом клубе в Telegram я показываю, как поддерживать красоту и молодость через заботу о себе, как делать себе массажи. Я также веду блог в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где рассказываю, как заботиться о себе, о важности ухода за собой, что можно все это делать через любовь, а не через погоню за насаженными идеалами и уколами «красоты». А естественные методы и здоровье — наше все. Через здоровье приходит красота.

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Я благодарна работе в студии за полученный опыт. Она просуществовала год и была очень крутой, у меня огромное количество довольных клиентов, все пятерки на Google Review, куча положительных отзывов. Люди до сих пор пишут, что хотят прийти в студию.

О русских и эстонцах

Тут много русскоязычных, «русских эстонцев» — многие родились в Эстонии и говорят на русском, но не все знают эстонский. По моим ощущениям, местные русские отличаются от людей из России, но и на эстонцев они совсем не похожи. А эстонцы сами по себе намного тише, спокойнее.

Вообще мне понравилась идея переезда в Эстонию, потому что здесь легко интегрироваться. Многие эстонцы знают русский либо говорят на английском. В сфере обслуживания и даже в госструктурах сотрудники говорят на русском — например, в полиции, больницах или когда делаешь какие-то документы. Вот вчера мы заключали брак на русском языке. То есть русский язык здесь всегда был практически наравне с эстонским, в городах ближе к границе даже вывески на зданиях и реклама дублируются на русский язык.

Сейчас, к сожалению, в Эстонии закрывают русскоязычные школы. Но все же во всех госучреждениях всегда можно получить консультацию на русском языке, когда звонишь или приходишь. Я бы не сказала, что отношение к русским заметно изменилось за последние годы. Может, чуть реже в магазинах разговаривают на русском.

Мысли о возвращении в Россию у нас, конечно, были. Но у нас тут квартира, машина, работа — веских причин переезжать обратно нет.

Изучение языка

Я учила эстонский в несколько подходов: начинала, бросала. В итоге выучила за год активной работы, получила сертификат. Он необходим для получения здесь документов и оформления постоянного вида на жительство.

Досуг

Мы не планировали куда-то ехать в медовый месяц — шутим, что у нас был медовый день. Мы съездили в классный дом в лесу. В Эстонии много таких мест — можно выехать за полчаса-час от города и отдохнуть в доме на природе. Мы практикуем такие выезды, любим гулять в лесу. В городе мы ходим играть в бадминтон, тут это популярно. Еще я занимаюсь йогой, просто гуляю, посещаю кафе и приятные места, кино. Стандартный досуг — мне кажется, как у всех.

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Вождение автомобиля

У меня были российские права, я поменяла их на эстонские — с ними можно ездить по всей Европе. Размеры штрафов здесь точно отличаются. И в принципе штрафы достаточно легко получить, если просто оставить машину на парковке, не отметившись в приложении. Потому что тут (по крайней мере — в центре) везде платная парковка, машины нужно парковать онлайн.

Если ты поставил машину, выбежал в магазин и вернулся, то у тебя, скорее всего, будет штраф в размере €20-40. Или если забыл поставить часики во время парковки (там 15 минут бесплатные) и отошел на пять минут, могут легко прислать штраф, придется платить. Тут нет такого, как в России, — если штраф платишь сразу или в течение какого-то времени, дают скидку 50%. Мне кажется, на штрафах государство достаточно много зарабатывает. Хотя это даже не только государство — есть частные парковки, они тоже любят штрафовать. Очень активно за этим следят.