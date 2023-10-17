Эскапизм и дешевое молоко: что удивило вернувшихся в Россию релокантов

После начала СВО Россию покинули по разным причинам десятки тысяч россиян. Многие уехали навсегда, кто-то не возвращается по личным или политическим причинам. Однако многие релоканты уже вернулись. Как изменилась в их глазах страна, чего не хватало на чужбине в быту и почему русские возвращаются из-за границы на родину – в материале «Газеты.Ru».

Что там с деньгами

Николай, 48, инженер

Я уехал в сентябре 2022 года. В Абхазии я очень долго искал жилье, там сразу же подняли цены. Первое время жил у друзей, нашел в конце концов посредственную квартиру и начал искать работу. Инженером устроиться не удалось, но я смог работать электриком на древнем заводе «Сухумприбор».

Там зарплата у инженера не превышает 30 тыс. рублей. Выгоднее работать частным мастером.

В Абхазии цены всегда отличались от российских — на молочную продукцию, например. В Москве мы пачку молока за 70 рублей можем взять, а там она стоит минимум 110 рублей. Но зато на рынке все очень дешево можно купить.

Дмитрий, 28, продакт-менеджер в IT

В целом, после возвращения я заметил, что многие вещи стали заметно дороже. Продукты, одежда — простые бытовые штуки подорожали. Не беру в расчет автомобили, но повседневные товары заметно подросли в цене.

Василий, 31, проектный менеджер

Я получаю рублевую зарплату. В Индии при хорошем уровне жизни я тратил в два раза меньше, чем обычно в России. В Таиланде чувствовал, что трачу больше, чем в России. Узбекистан – где-то между Индией и Таиландом по расходам.

Ева, 29, сотрудница IT-компании

Я уехала в апреле 2022 года. У меня был выбор оставаться в России или уехать, я выбрала отъезд. Мне помогала переезжать компания, у нее был офис и в России, и в Армении. Вернулась тоже в апреле, но уже 2023.

Цены на жилье в Армении были просто – трындец. За те деньги, на которые я снимала квартиру в центре Питера в элитном ЖК, я могла снять в Ереване только какое-то «г».

Еда при этом была дешевле. Вся привычная еда в Армении была «санкционочкой», что было очень приятно. Итальянские сыры, испанский хамон — вот это все. Я до сих пор не могу привыкнуть к новому уровню цен в России.

Илья, 31, предприниматель

Уехал в конце сентября 2022 года — почему, вопрос сложный. Начали давить родственники и говорить — надо тебе уехать, надо. Были товарищи, кто был уже в Ташкенте, и они позвали потусоваться какое-то время. Потом в Индии зимовал.

Курс тогда был другой, в Узбекистане я деньги не считал. Цены из разряда — 40 минут езды на такси стоили 300-400 рублей. Еда в кафе тоже недорогая.

В Индии овощи-фрукты ну очень дешевые — я мог три гигантских пакета набрать рублей за 450-500. С арбузами. На полнедели еды — именно фруктов. В целом, все траты выходили тысяч в 50 рублей в месяц.

Марина, 25, журналист

Из-за курса доллара сейчас в Грузии при рублевой зарплате молоко, сыр и мясо стоят в полтора-два раза дороже, чем в России. То же самое касается техники и одежды. Зато фрукты и овощи дешевле и лучше по качеству. И намного выгоднее передвигаться на такси.

Расходы в основном шли на еду, в ресторане Тбилиси перекусить стоит примерно как в Москве.

Чем россияне сейчас отличаются от иностранцев

Дмитрий, 28

Люди в России стараются отвлечься на бытовую часть жизни, чтобы не замечать, что происходит. Когда я приехал – удивился, что летняя Москва еще более ресторанно-тусовочная. Люди пытаются максимально заняться эскапизмом.

Василий, 31

Не сказать, чтобы что-то за полгода отсутствия сильно поменялось. Люди за полгода разве что поспокойнее стали — если сравнивать с концом сентября. Поутихла общая истерия. Я то же самое видел в 2022 году, в июле-августе люди стали поспокойнее после стресса.

Ева, 29

Когда я уезжала, все были напуганы и на нервах. Никто не понимал, что происходит. А сейчас все приняли и смирились и такие — ну ладно, окей! Это очень сильно ощущается. Человек ко всему привыкает.

Я жила в Петербурге, где относительно чопорная публика, уважающая личные границы. В Армении и Шри-Ланке это вообще не так.

Люди в России стали выглядеть более уставшими и потерянными, мне кажется.

Илья, 31

Я вообще не переключился из своего круга общения и не был связан с тусовкой релокантов, которые хотели строить что-то новое за границей. Вернувшись, я изменений каких-то я не увидел. Побольше плакатов стало, тогда еще ЧВК «Вагнер» рекламировали.

Игорь, 24

В Грузии в первую очередь бросались в глаза доброжелательность и гостеприимство по отношению к релокантам из России.

В России же чувствуется то, что общество очень сильно напряжено. Лично я заметил, как буквально за год количество вербального и невербального насилия даже лично в моей жизни кратно выросло.

Марина, 25

Люди везде разные. В основном, в Тбилиси люди адекватные, вежливые и гостеприимные. Они более открытые и разговорчивые в сравнении с русскими. Всегда готовы помочь, что-то подсказать.

В России люди стали более скрытными, сдержанными и осторожными в суждениях. Чувствуется настороженность, особенно у малознакомых людей.

Почему вы решили вернуться?

Николай, 48

Я вернулся, потому что мне не хватало общения со своей женой.

Василий, 31

Я не собирался уезжать навсегда. Я из этих, из патриотов. Я родился в Прибалтике и там лет 10 прожил. Что такое жизнь среди чужих, я понимаю более-менее и особого желания жить за границей у меня никогда не было.

Ева, 29

Я вернулась временно. Скоро я опять уеду. Дело в том, что меня сократили на старой работе, и я в какой-то момент решила пожить у родителей. Я уже нашла новую работу и собираюсь уезжать.

У меня тут началась самоцензура — мне страшно, некомфортно, и это одна из причин.

Есть вероятность, что я решу вернуться. Но когда ты уезжаешь за границу и обрастаешь новой жизнью, очень сложно все бросить снова.

Игорь, 24

Мало кому из юристов удается продолжать заниматься тем, чем они хотят, и как-либо закрепиться в другой юрисдикции. Я не готов уходить в SMM или снова идти работать официантом в кафе или как-то еще менять профессию для зарплаты в валюте.

Вторым пунктом, конечно же, шла невыносимая тоска по родному городу, родителям и друзьям, которые остались в России. Пересекая границу, ты не чувствуешь счастья, и об этом нужно говорить всем, кто уезжает.

Марина, 25

Я думаю о том, чтобы снова уехать из России, поехать в другую страну, более развитую, где будет больше возможностей для реализации. Вернуться всегда можно.

Чего вам не хватало во время релокации?

Николай, 48

В Абхазии очень мало культурных мероприятий. Единственное развлечение — театр. Нет кинотеатров, нет концертов почти — чаще всего местные абхазские коллективы.

Дмитрий, 28

В Турции не хватало печатных книг на русском языке — тяжело их купить. Там довольно много русских релокантов, они создавали активности (в городе Каш). Привычной культурной среды не хватало.

Сервис в Москве на три головы выше, чем где-либо — цифровые сервисы, банки, доставки. Заметно, что Россия на два корпуса впереди. Даже в странах первого мира я бы это ощущал.

Василий, 31

Если Amazon в США работает так же, как в Индии, то наши доставки гораздо удобнее и лучше. Ребятам далеко до российского уровня. Но ключевое — это общение с русскими, его не хватало сильно.

Ева, 29

Не хватало «ВкусВилла», «Самоката» и «Озона» избалованной столичной девчонке. Ни в Армении, ни в Шри-Ланке таких сервисов доставки не было. В Шри-Ланке мы договаривались с водителями тук-туков, чтобы они привозили нам еду из ресторанов. В Ереване я вернулась в 2000-е, ходила на рынок покупать постельное белье.

Игорь, 24

В Грузии очень не хватало языкового поля, ведь всегда гораздо приятнее находится в языковом пространстве, которое ты понимаешь, и среди тех людей, чье поведение тебе хотя бы немного понятно.

Не хватало русскоязычной академической литературы в книжных магазинах, даже тех, что открыли релоканты.

В России же в первую очередь банально тяжело пользоваться VPN, устаешь от этого.

Илья, 31

Не хватало всего — приезжаешь, плюешься от качества сервиса. По сравнению с крупными российскими городами. Хотя в Узбекистане сфера услуг онлайн развита по сравнению со многими европейскими странами – пиво нам доставляли через Telegram.

Но качество других услуг оставляет желать лучшего. В Ташкенте кофе можно попить в трех местах на весь город. Может там в принципе такой культуры нет, все пьют чай.

В гостях хорошо, а дома лучше?

Николай, 48

Я думаю, у многих кто едет в Армению, Казахстан — у них нет социализации, им тяжело общаться с местными. У меня в Абхазии много знакомых, я там жил раньше. Единственное — не хватало семьи.

Дмитрий, 28

Лучше всего из заграницы было в Турции — климат, качество сервиса выше все равно, чем в СНГ. Очень много русских. Дома лучше всего — если только не обращать внимания на новости и на долгую зиму. Я когда приехал, свободное время не проводил дома, выезжал с кем-то, гулял, исходил весь центр Москвы вдоль и поперек.

Ева, 29

Когда я только уехала — я наконец начала нормально спать. Это было супер. Я не боялась полицейских — первые две-три недели я шугалась, когда их видела. Но в конце-концов расслабилась.

Игорь, 24

В России, несмотря ни на что, намного лучше, потому что это мой дом и мое Отечество. Здесь я могу быть юристом и делать то, что считаю действительно важным для общества, здесь мои друзья и семья.

Марина, 25

Лучше всегда дома. В эмиграции воспринимаешь Россию искаженно, как будто вспоминаешь детство или приятный сон: все солнечное, радужное, все близкие рядом, ты на подъеме и полон сил. Хочется вернуться в благополучную и легкую жизнь, но в действительности ее не будет уже нигде.