Ирина Шейк, возможно, снова встречается с суперзвездой футбола. Вспоминаем другие ее громкие романы

Российская модель Ирина Шейк спровоцировала слухи о новом бойфренде — ее заподозрили в отношениях с суперзвездой американского футбола Томом Брэди. До этого она встречалась с актером Брэдли Купером, футболистом Криштиану Роналду и многими другими знаменитостями. Подробнее о бывших бойфрендах россиянки и их романах, серьезных и мимолетных, — в материале «Газеты.Ru».

Том Брэди

close 100% Ирина Шейк и Том Брэди Keystone Press Agency/AdMedia/Global Look Press

Первые слухи о романе Ирины Шейк и легенды американского футбола Тома Брэди появились еще в июне 2023 года. 37-летнюю супермодель и 45-летнего спортсмена заметили вместе на свадьбе сына арт-дилера Дэвида Нахмада Джо и манекенщицы Мэдисон Хедрик. Мероприятие состоялось в отеле Hotel Cala di Volpe на Сардинии в конце мая.

«Шейк ходила за Брэди по пятам все выходные. Она кидалась на него», — утверждал инсайдер Page Six.

Месяц спустя информация подтвердилась. В распоряжении таблоида Daily Mail оказался видеоролик, на котором Шейк и Брэди сидят на передних креслах его Rolls-Royce, при этом он нежно гладит ее рукой по щеке. Также папарацци засняли супермодель и спортсмена, когда те направлялись к нему домой: утром следующего дня он отвез ее в отель, на девушке была та же одежда, что и вечером. Однако инсайдеры утверждают, что на данный момент у знаменитостей несерьезный роман без каких-либо обязательств.

До Шейк спортсмен состоял в длительных отношениях с бразильской супермоделью и бывшим «ангелом» Victoria's Secret Жизель Бюндхен, с которой развелся в октябре 2022 года после 12 лет брака. У них есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.

close 100% Ирина Шейк и Леонардо ДиКаприо Keystone Press Agency/Rocco Spaziani/Global Look Press

В апреле 2023 года Ирину Шейк заметили в компании 48-летнего актера Леонардо ДиКаприо на закрытой вечеринке музыкального фестиваля «Коачелла». На снимках с мероприятия было видно, как он положил руку ей на плечо во время танца.

close 100% Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо Getty Images/Tequila Don Julio

В следующем месяце звезды встретились во время 76-го Каннского кинофестиваля.

«ДиКаприо кружил вокруг Шейк в Каннах в перерывах между тем, как купался в аплодисментах за роль в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», — писали репортеры Daily Mail, добавляя, что супермодель гораздо старше тех, на кого актер обычно обращает внимание (бытует мнение, что он не встречается с девушками старше 25 лет).

В возрасте дело или нет, но продолжения история не получила.

close 100% Ирина Шейк и Канье Уэст Image Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

В июне 2021 года издание TMZ сообщило, что рэпер Канье Уэст отметил свой 44-й день рождения в компании Ирины Шейк. Вскоре в прессе появились совместные фотографии пары с отдыха в Провансе, а также данные инсайдеров о том, что те начали встречаться еще в марте, через месяц после расставания Йе с Ким Кардашьян. Однако уже в августе звезды разошлись.

«Их отношения никогда не были серьезными. Канье занят работой и детьми. На этом он делает основной фокус. У него нет времени на свидания. Но он считает Ирину потрясающей. Они решили остаться друзьями», — поделился источник в беседе с журналом People.

Вито Шнабель

close 100% Ирина Шейк и Вито Шнабель Keystone Press Agency/ZUMAPRESS/Global Look Press

Во время пандемии коронавируса Ирине Шейк приписывали роман с арт-дилером Вито Шнабелем. В марте 2020 года папарацци засняли пару на входе в его апартаменты на Манхэттене, а в сентябре того же года — на детской площадке вместе с ее дочерью Леей от актера Брэдли Купера.

Впрочем, по данным издания E! News, в серьезные романтические отношения их многолетняя дружба не переросла.

«Ирина и Вито знакомы уже много лет, и все это время они были друзьями. Они устраивали двойные свидания, когда он был с Хайди [Клум], а она — с Брэдли [Купером]. Сейчас они оба свободны и проводят карантин в Нью-Йорке. Вито — большой любитель флирта, да и Ирина в его вкусе. Ей нравится внимание. Они живут по соседству и коротают вместе дни и вечера», — объясняли журналисты.

close 100% Ирина Шейк и Джастин Теру Keystone Press Agency/ZUMAPRESS/Global Look Press

В 2019 году Ирину Шейк заподозрили в связи с актером Джастином Теру. Издание Gossip Cop сообщило, что супермодель и бывший муж Дженнифер Энистон несколько раз сходили на свидания и между ними «пробежала искра». Однако к серьезным отношениям их встречи так и не привели.





Брэдли Купер

close 100% Ирина Шейк и Брэдли Купер ZUMAPRESS/Global Look Press

На протяжении четырех лет Ирина Шейк состояла в отношениях с актером Брэдли Купером. В 2015 году он ушел к ней от Сьюки Уотерхаус — нынешней девушки Роберта Паттинсона. Два года спустя у пары родилась дочь, которую они назвали Леей.

Отношения знаменитостей ухудшились, когда на экраны вышел его режиссерский дебют «Звезда родилась». В фильме снялась Леди Гага — именно ее впоследствии обвинили в разладе между супермоделью и актером. По другой версии — на разрыве настояла его мать Глория Кампано, не принявшая выбор сына.

Шейк и Купер расстались в 2019 году — вопреки слухам об измене последнего, на дружеской ноте. Папарацци регулярно застают бывших возлюбленных вместе во время прогулок с дочерью.

close 100% bradleycooper__original/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Более того, в ноябре 2022 года Page Six сообщило о том, что они якобы планируют завести второго ребенка, но узаконивать отношения не собираются.

close 100% Ирина Шейк и Криштиану Роналду ZUMAPRESS/Global Look Press

Еще дольше — около пяти лет — Ирина Шейк встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Пара познакомилась во время съемок в рекламе Armani Exchange в 2010 году, и вскоре между ними завязался роман. Четыре года спустя они спровоцировали слухи о свадьбе: супермодель и капитан сборной Португалии снялись для обложки журнала Vogue España: она позировала в белом платье, а он — обнаженным.

close 100% Ирина Шейк и Криштиану Роналду на обложке Vogue Vogue España

В 2015 году Шейк и Роналду разошлись. В качестве предполагаемых причин расставания назывались конфликт супермодели с матерью спортсмена Марией Долорес Авейру, бесчисленные измены с его стороны и ее возможное увлечение актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном, с которым она снималась в фильме «Геракл».

close 100% Ирина Шейк и Дуэйн Джонсон ZUMAPRESS/Global Look Press

Роб Бурдон

close 100% Ирина Шейк и Роб Бурдон ZUMAPRESS/Global Look Press

С 2007-го по 2009 год Ирина Шейк была вместе с барабанщиком рок-группы Linkin Park Робом Бурдоном, однако об их отношениях практически ничего неизвестно. Супермодель этот роман не комментирует. Хранит молчание и музыкант — предположительно, потому что ради россиянки он бросил свою предыдущую возлюбленную Ванессу Ли Эвиган.

Валерио Морабито

close 100% Ирина Шейк и Валерио Морабито Face to face/Global Look Press/Alexander Tamargo/Getty Images

Одним из первых известных журналистам бойфрендов Ирины Шейк был бизнесмен Валерио Морабито, которому принадлежит строительная компания Morabito Projects. В прессе сообщалось, что миллионер был готов жениться на тогда еще малоизвестной манекенщице из Челябинской области, однако свадьба так и не состоялась. Морабито якобы чересчур ревновал Шейк, что и послужило причиной для разрыва помолвки.

В 2017 году итальянец женился на другой российской модели — Вите Сидоркиной, известной участием в шоу Victoria's Secret.