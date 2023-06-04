Отпуск в Европе: как получить визу, каким маршрутом лететь и чем платить

Несмотря на усложненную процедуру получения шенгенской визы, отсутствие прямых перелетов и невозможность оплатить жилье картами российских банков, интерес к европейскому отдыху у россиян по-прежнему есть. «Газета.Ru» поговорила с трэвел-экспертами и узнала, какие страны сегодня лучше всего дают шенгенские визы, как добираться до Европы и во сколько обойдется отпуск на популярных курортах Средиземноморья и Адриатики.

Как получить Шенгенскую визу

«Открыто ли окно в Европу? Да, но только для самых целеустремленных», — рассуждает путешественник и автор блога «Глеба и зрелищ» Глеб Степанский. Сложнее всего, по его словам, получить шенгенскую визу, особенно долгосрочную.

«Лучше всего дают шенгенские мультивизы Франция, Италия и Испания. Греция, насколько я знаю, тоже дает, но чаще именно под даты поездки. Поэтому чтобы получить визу у греков на более длительный срок, прикладывайте более длительные брони. В теории до 90 дней можно, хотя на практике я слышал только про два месяца. Лучше всего дают французы — в последнее время выходили даже пятилетние, но нечасто. А так при наличии хорошей визовой истории можно рассчитывать на визу на срок от 3-х до 12 месяцев», — рассказывает блогер.

Он уточняет, что главная сложность в получении шенгенской визы заключается в самой возможности записаться на ее подачу: из-за сокращения числа консульских отделов европейских стран количество слотов резко упало и поймать запись довольно непросто.

«Знаю, что агентства прибегают к помощи ботов для вылавливания слотов, а индивидуальные визовые консультанты обновляют ночами странички визовых центров, чтобы поймать заветную запись», — уточняет он.

Руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко подтверждает — получить сегодня шенгенскую визу, а тем более долгосрочную, сложно. По ее словам, Италия, Испания, Греция и Кипр, в большинстве случаев ставят визы под даты поездки.

«С момента подачи документов ждать в очереди в среднем две недели. Выдают визу, как правило, под даты поездки. В редких случаях, если паспорт уставлен «шенгенами», могут выдать визу на полгода», — уточняет она.

В случае, если вы покупаете «пакетный» тур в Европу, оформлением визы будет заниматься представитель турагентства. Однако рассчитывать на то, что через оператора вам дадут более долгосрочную визу, не стоит — скорее всего она также будет ограничена датами поездки. Трэвел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom's Travel Людмила Чернавская предупреждает, что время ожидания визы в страны Шенгенской зоны сильно увеличилось — документы могут находиться в визовом или офисном центре до 45 дней.

«Визы сегодня выдают не так много консульств. Италия, Испания и Греция – более-менее хорошо, Хорватия – со скрипом, а с Кипром все усложнилось: электронной провизы нет, выдается кипрская виза. Также в страну можно въехать по открытому «шенгену». Тем не менее, лояльные страны есть, а значит, возможности для европейского отдыха – тоже», — объясняет она.

Как добраться

Долететь из России до Европы без пересадок сегодня не получится. Диля Демиденко считает самыми удобными маршруты через Армению, Турцию и Грузию.

«Также много недорогих рейсов летает в Европу из аэропорта в Кутаиси. Рассчитывайте на то, что в среднем билет туда-обратно из России до европейского города обойдется вам в 37 тысяч рублей», — объясняет она.

Глеб Степанский советует смотреть билеты через Армению — в Ереван летает множество рейсов со всей России, а оттуда в Италию или на Кипр можно улететь лоукостером Wizz Air, билет на который, по его словам, можно купить за 2-3 тысячи рублей в одну сторону.

«Единственное, когда будете искать билеты на агрегаторах (рейсы из России индексирует только «Авиасейлс», а уже дальше можно глянуть и Skyscanner), лучше ищите билеты по отдельности. То есть сначала Россия — Армения/Грузия, а потом Армения/Грузия — Европа. И учтите, что в Грузию из России рейсы в основном до Тбилиси, а лоукостеры в Европу летают в основном из Кутаиси», — рассказывает блогер.

Проще всего, по его мнению, взять билеты в Европу через Турцию, в частности, у турецкого лоукостера fly Pegasus. Еще один вариант — транзит через Финляндию, но он работает только в третью страну, не входящую в Шенгенскую зону.

«Для этого у вас должны быть билеты в течение суток из финского аэропорта в страну за пределы ЕС. Например, Сербию или Черногорию. Тогда вас туда пустят. С шенгенскими странами вроде Италии, Испании и Франции такой трюк не прокатит, вас просто развернут на границе, а может, даже и аннулируют действующий шенген. Такие случаи были», — предупреждает он.

Людмила Чернавская добавляет, что, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Европой, туроператоры пытаются найти наиболее оптимальные варианты перелета.

«Для тех, кто хочет побывать на материковой Греции, предлагаются стыковки в Стамбуле, Абу-Даби и Белграде. Также много ежедневных перелетов из Стамбула совершается в Испанию и Италию. Чтобы попасть на Кипр, придется сделать приличный крюк через Эль-Кувейт, зато не самые ближние города помогут снизить стоимость готового турпродукта», — объясняет она.

Как забронировать жилье

Самый главный вопрос, который волнует самостоятельных путешественников — как быть с отелями и где их бронировать при условии, что популярные сервисы аренды жилья перестали принимать российские карты? По мнению Глеба Степанского, эту проблему легко решить, оформив карту заграничного банка.

«Сейчас эта услуга поставлена на поток — за сумму в 10 тысяч рублей вам дистанционно оформят казахскую карту и доставят ее курьером по месту вашего проживания в РФ. А переводы на эти карты не задействуют западную финансовую инфраструктуру, так что отключение большинства российских банков от Swift не помешают вам закинуть деньги на эту карту со своего счета и спокойно пользоваться ей в Европе», — объясняет он.

Тем, кто не хочет делать карту другой страны, блогер предлагает везти с собой наличные, а в процессе бронирования жилья на условном Booking.com выбирать фильтр «оплата на месте».

«Чаще всего апартаменты и гостевые дома принимают именно такую форму оплаты. Но таких объектов размещения немного, и это значительно сужает области поиска. Так что лично я советую сделать карту», — уточняет он.

По словам Дили Демиденко, проблем с бронированием отелей за границей по рублевым картам из России сейчас нет.

«У нас можно забронировать отель без перелета в ту же Грецию на двоих от 9500 рублей на неделю напрямую от туроператора», — приводит пример она.

На какой бюджет рассчитывать

Этим летом рассчитывать на бюджетный отдых в Европе не стоит — такое мнение высказывают все эксперты индустрии. По мнению Людмилы Чернавской, поездка обойдется дешевле, если брать пакетный тур. Она приводит в пример и цены тура на 10 дней: Греция (отель 3 звезды, завтраки) – 126-130 тысяч рублей; Хорватия (отель 3 звезды, завтраки) – около 230 тысяч рублей; Италия (отель 3 звезды, завтраки) – от 300 тысяч рублей; Кипр (отель 3 звезды, завтраки) – от 134 тысяч рублей.

«Три-четыре года назад людей, которые самостоятельно планировали свой отдых было значительно больше. Сегодня таких смельчаков гораздо меньше — туристы предпочитают готовый турпродукт. А туроператоры, в свою очередь, ищут различные варианты, чтобы скомпоновать тур, снизить стоимость за счет не самых удобных рейсов. Конечно, можно выбрать более удобные стыковки, регулярные рейсы, но при этом понимать, что отдых увеличится в цене», — говорит она.

Диля Демиденко советует рассчитывать на то, что неделя в Европе обойдется в среднем в 400-500 евро на человека.

«Есть люди, которые могут неделю прожить на 150 евро, и это вместе с проживанием, очень активно передвигаясь по местности и умудряясь попробовать все блюда местной кухни в придачу. Тут все зависит от уровня комфорта, к которому человек привык», — полагает она.

Глеб Степанский отмечает, что рост цен на отдых в Европе по сравнению с предыдущими годами действительно есть, но, по его мнению, он не сильно превышает инфляцию в Еврозоне.

«Для меня показатель — чашка эспрессо в любой итальянской кофейне: если раньше практически везде эспрессо стоил в пределах 1 евро, то сейчас цена колеблется в пределах 1,3 - 1,5 евро, а в центральных кофейнях Милана, Венеции и Флоренции стоимость может быть выше в 2 раза. Ну и надо учитывать курс рубля к евро, который сейчас находится в диапазоне 85-90 рублей за евро, что тоже не придает радости. Это не 55 рублей за евро в мае прошлого года», — рассуждает он.

Подытоживая вышесказанное, блогер отмечает, что сегодня в Европе можно найти размещение на любой вкус и кошелек, начиная от дешевых хостелов от 20 евро за койко-место, заканчивая фешенебельными отелями за несколько тысяч евро за ночь.