От яиц «Фаберже» до театральных костюмов: как Валентина Юдашкина полюбил Париж

Модельер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет после тяжелой и продолжительной болезни. В историю российской и мировой моды он ворвался в 1991 году со своей коллекцией «Фаберже», показанной в Париже. С тех пор на протяжении многих лет именно Валентин Юдашкин представлял Россию на Неделях высокой моды. Вплоть до последнего времени Валентин Юдашкин создавал коллекции и театральные костюмы. «Газета.Ru» — о творческом пути мастера.

В возрасте 59 лет ушел из жизни модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщила «Первому каналу» его супруга Марина Юдашкина. Причиной смерти мастера стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с 2016 года.

Несмотря на болезнь, Валентин Юдашкин работал над созданием коллекций для своего дома Valentin Yudashkin до последнего времени. Как рассказывала в январе 2022 года «Газете.Ru» его дочь Галина, именно он отрисовывал эскизы для коллекций: по словам Юдашкиной, отец не планировал отходить от дел, хотя когда-то и говорил, что в 60 лет уйдет на пенсию. «Мне кажется, любой человек говорит, что к 60 хочет уйти. Но если этот человек трудоголик, а Валентин является таким, не думаю, что он к 60 он куда-то уйдет. Зная его, могу сказать, что работа ему дает жизнь, силы, интерес, он очень любит этим заниматься», — говорила Галина Юдашкина.

Увы, модельеру не суждено было дожить до 60-летия.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в подмосковном поселке Баковка. В 1986-м — окончил с отличием Московский индустриальный техникум, где защитил сразу два диплома, «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». Уже на следующий год он создал свою первую коллекцию.

Международный успех пришел к Юдашкину уже в 1991 году — молодому модельеру предложили показать свою коллекцию «Фаберже», вдохновленную яйцами знаменитой ювелирной фирмы, на Неделе высокой моды в Париже.

Показ проходил в здании посольства России во Франции, а среди 600 гостей оказались модельеры Пьер Карден и Пако Рабанн. Позже коллекцию показали в Италии, Израиле и США, а наряды в виде яиц Фаберже оказались в Лувре и Калифорнийском музее моды.

В 1993 году Валентин Юдашкин, уже будучи основателем и владельцем фирмы Vali-Moda, основал собственный именной бренд Valentin Yudashkin. В 1996-м он официально обрел статус кутюрье — Юдашкина приняли в качестве члена-корреспондента в Парижский синдикат высокой моды. Это дало ему право регулярно, два раза в год, проводить показы коллекций на Неделях высокой моды во французской столице. Правда, с небольшим перерывом — как член Синдиката, он был обязан иметь модный дом в Париже. Некоторое время Юдашкин демонстрировал свои коллекции в Милане, но все же вернулся в столицу Франции благодаря покровительству тогдашнего главреда Vogue Карин Ройтфельд.

На Неделях высокой моды в Париже Юдашкин был вплоть до 2022 года, когда он не стал заявлять об осуждении российской военной спецоперации — тогда ему запретили демонстрировать новую коллекцию. Он показал ее на Московской неделе моды — шоу Valentin Yudashkin на Парящем мосту в парке «Зарядье» стало завершающим.

Свои коллекции конца 90-х Валентин Юдашкин посвящал русской культуре — они получали названия «Русский модерн», «Анна Каренина», «Екатерина Великая».

close Валентин Юдашкин, художник по макияжу Центрального проектного конструкторского и технологического бюро Министерства бытового обслуживания населения РСФСР во время работы в экспериментальной студии рекламы, моды и декоративной косметики, 1986 год Валентин Юдашкин с моделями, 1998 год Валентин Юдашкин за работой, 1986 год Модельер Валентин Юдашкин и Алла Пугачева во время показа моделей из коллекции «Шутка мастера», 1994 год Художник-модельер Валентин Юдашкин (справа) во время интервью на открытии собственного магазина в Петровском пассаже, 1992 год Полную галерею можно посмореть

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Первый бутик Valentin Yudashkin открылся в России в 1997 году. Однако созданием одежды pret-a-porter и haute couture модельер не ограничивался. Он, например, разрабатывал форму для военнослужащих — в 2008 году мужскую парадную (правда, позже оказалось, что она вышла слишком холодной, но не по его вине), а в 2013-м женскую, парадную и повседневную. Вел программу «Модный приговор», был главным редактором телеканала «Стиль и мода».

А еще Валентин Юдашкин создавал костюмы для театра — первым опытом для него была работа с Музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, после чего он сотрудничал с Большим театром и Московским театром Олега Табакова.

Как рассказывала его дочь Галина «Газете.Ru», в последнее время кутюрье увлеченно работал с театрами, — она назвала создание костюмов для сцены его «любимым делом».

Сам же он о театральных костюмах говорил, что они способны определять моду. «Театральный костюм оказывал влияние на создание костюма для модных коллекций в разные годы. Мы прекрасно знаем, как костюмы из дягилевских «Русских сезонов» произвели огромное впечатление на французскую публику, и дома мод стали работать с этим впечатлением, оно частично определило моду двадцатого века», — рассказывал Юдашкин в 2020 году изданию «Эксперт».

Театральность, обилие деталей и любовь к русской культуре сближали Валентина Юдашкина с другим российским модельером, Вячеславом Зайцевым. Буквально два дня назад в официальном Telegram-канале от лица Юдашкина было опубликовано заявление в связи с кончиной старшего товарища.

«Я помню, как пришел к нему учиться в Дом моды на Проспекте мира. Это было просто незабываемо, каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним. Была совместная работа, я посещал его мастер-классы, фотосессии. Я мог наблюдать как он творил искусство и историю, это дорогого стоит», — говорилось в заявлении от лица кутюрье.

Сегодня российская мода потеряла еще одного мастера.