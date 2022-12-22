«Орут, но терпят»: какие части тела эпилируют мужчины и зачем

Современные мужчины все чаще обращаются в клиники и салоны красоты за исконно женской процедурой – удалением волос на теле. По словам косметологов, начало бума на мужскую эпиляцию положил тренд на подбривание волос в области шеи. Затем с воском для депиляции и лазером подружились завсегдатаи спортзалов, а вслед за ними подтянулись и самые обычные мужчины. Какие зоны эпилируют представители сильного пола и какие способы избавления от нежелательных волос они выбирают – в материале «Газеты.Ru».

Какие мужчины приходят на эпиляцию

Как рассказала «Газете.Ru» Ирина Шапиро, бьюти-эксперт, основатель сети клиник эстетической медицины OMNY Beauty Clinic, примерно половина мужчин, обращающихся в салоны красоты для проведения эпиляции, – это актеры, танцоры, спортсмены и повара.

«Мужчин, которым важен именно эстетический фактор, тоже немало. Как правило, это молодые люди, которые занимаются фитнесом и «строят» свою фигуру. Они приходят с запросом на гладкую кожу на животе, спине и в интимных зонах», — сообщила она.

Руководитель Института красоты «Сенсави» Юлия Карасева в свою очередь отметила, что в последние годы мужская эпиляция перестала быть чем-то «постыдным» и что за услугой обращаются все больше молодых людей самых разных возрастов и профессий.

«До мужчин дошло, что эпиляция – это гигиеническая процедура, а не показатель сексуальных предпочтений. Стереотип о том, что, если мужчина делает эпиляцию, значит он гей, давно в прошлом», — заявила она.

По ее словам, есть среди клиентов и такие мужчины, которые приходят на процедуру по просьбе жены или девушки. Как правило, это молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет.

«Многие женщины считают повышенную волосатость своих партнеров неэстетичной. И даже тот факт, что большое количество волос на теле говорит о повышенном тестостероне, не спасает. И женщины отправляют мужчин на эпиляцию. Мужчины орут, но терпят», — объяснила она.

Бум на мужскую эпиляцию, по ее мнению, положил тренд на подбривание волос в области шеи.

«Затем с бритвами тесно подружились завсегдатаи спортзалов, ведь чем меньше волос, тем меньше запаха при потении. Да и накачанная грудная клетка без растительности выглядит более привлекательно», — добавила она.

Что эпилируют мужчины

По словам Карасевой, самой распространенной зоной эпиляции у мужчин является область шеи, так как из-за регулярного бритья там часто врастают волосы, что приводит к воспалениям.

«Эпиляция этой зоны – это, как правило, работа аппаратами, не воском. Воск – это болезненно, и после него часто появляется раздражение. А с помощью курса световых аппаратных процедур можно выровнять линию роста волос и навсегда избавить от нежелательной растительности», — объяснила она.

Ирина Шапиро согласилась, что эпиляция шеи остается самым популярным запросом у мужчин. На втором месте – эпиляция подмышек, на третьем – межбровная зона.

«Но есть и те, кто обращается за эпиляцией всего тела. Мужчины удаляют волосы на руках, ногах, груди, спине и животе. Все чаще приходят клиенты, которые хотят навсегда избавиться от волос в интимных зонах», — отметила она.

Дома или в салоне

По словам Шапиро, несмотря на растущую популярность процедуры, многие мужчины стесняются обращаться за ней в специализированные центры красоты. Эксперт заявила, что ей и ее коллегам не раз приходилось «спасать» таких людей от раздражения, вросших волос и воспаления после того, как они экспериментировали с домашними средствами для депиляции.

«Был клиент, который решил удалить волосы эпилятором жены. Другой – купил восковые полоски для удаления волос. Я бы запретила продажу этого продукта мужчинам! Приклеить полоску на воск сможет каждый, а вот дернуть так, чтобы удалить волосы, не причинив вреда коже – редкий индивидуум. Несколько раз мы экстренно принимали мужчин в клиниках с приклеенными полосками на спинах, животах и даже ягодицах», — рассказала она.

Юлия Карасева добавила, что подобные манипуляции при отсутствии навыка могут грозить серьезными травмами, и гематома на коже – меньшая из них.

«Если вы все-таки хотите сделать процедуру дома, воспользуйтесь бритвой или кремом для депиляции. Но имейте в виду, что волосы отрастут очень быстро и эта щетина, особенно в интимных зонах, принесет вам массу дискомфорта», — предупредила эксперт.

Какой метод выбрать

В этом вопросе эксперты солидарны: перед выбором способа эпиляции кожу и степень густоты волос должен оценить врач-дерматолог. Сегодня есть два самых распространенных метода удаления нежелательных волос — шугаринг и депиляция воском. В первом случае волосы удаляют сахарным сиропом, во втором – специальным воском для депиляции.

«Это быстро и сравнительно не больно, но результат будет держаться всего 2-3 недели. После процедуры сначала вырастут маленькие и тоненькие волоски, затем они станут плотнее и длиннее, и все вернется на круги своя», — объяснила Ирина Шапиро.

В середине нулевых популярной стала электроэпиляция, но из-за высокой болезненности процедуры и появившихся альтернативных способов борьбы с нежелательными волосами сегодня этот метод практически не используется.

«Сколько женщин рыдали от боли на этих процедурах! Электрическим разрядом разрушают волосяную луковицу, процедуру нужно было повторять 6-8 раз. Хорошо, что таких аппаратов практически не осталось в России, на смену пришел более эффективный и безболезненный лазер», — сказала Шапиро.

Юлия Карасева уточнила, что лазерная методика основана на разрушении фолликулов, то есть корней волос. Во время процедуры энергия лазера воздействует на меланин — пигмент волоса, который сосредоточен в стержне и волосяном фолликуле, — и проводится вниз по волосу, нагревая фолликул, в результате чего он разрушается и волос перестает расти.

«В целом мужчины спокойно переносят лазерное удаление волос, а вот воск явно недолюбливают. Процедура занимает 10-20 минут в зависимости от зоны, и через 5-8 сеансов волосы перестают расти навсегда. А главное, это практически безболезненно, что особенно важно для мужчин», — отметила она.