«Не должно быть стеснения или стыда». Интервью с косметологом Дарьей Пермяковой

Клиники эстетической медицины широко рекламируются в интернете, врачи-косметологи приглашают на консультации в соцсетях, а процедуры, которые они предлагают, становятся все доступнее. Однако стоит ли доверяться специалисту, опираясь на впечатления от его аккаунта, и не опасно ли отдаваться в руки врача, не способного подтвердить свое образование? О том, как выбрать косметолога и не пострадать, «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, косметолог клиники КБ «РЖД – Медицина» из Санкт-Петербурга Дарья Пермякова.

— Косметологи и клиники активно рекламируются в интернете и социальных сетях. Как разобраться, какой специалист подходит лично вам?

— Я советую опираться на сарафанное радио. Рекомендация человека, который уже побывал у доктора, окажется наиболее достоверной.

— А если таких знакомых нет?

— Можно ознакомиться с отзывами в интернете. Здесь помогут специализированные сайты, где риск наткнуться на фейковую информацию сильно ниже, чем в личном блоге косметолога. Например, аккаунт на сайте «ПроДокторов» говорит о наличии у специалиста медицинского образования: там можно зарегистрироваться только после предъявления диплома и прочих сертификатов. Отзывы на этом сайте публикуются после подтверждения факта приема.

— Можно ли верить врачам, которые рекламируют свои услуги в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)?

— Тут нет однозначного ответа. Есть прекрасные специалисты, которые ведут свои странички и публикуют честные отзывы пациентов. Бывает наоборот. Я склоняюсь к тому, что через Instagram сложно найти достойного специалиста, так как у большинства профессиональных косметологов просто нет времени на продвижение в соцсетях.

— То есть у врача не должно быть аккаунта?

— Почему же? У меня есть Instagram. Я говорю о том, что, скорее всего, вы придете на страничку косметолога уже после того, как познакомитесь с ним лично или услышите о нем от друзей. Но активно рекламировать свою страницу доктору, у которого прием расписан на месяцы вперед, просто нет нужды. И это касается абсолютно любых отраслей.

— Какие еще есть «пути» выбора косметолога?

— Самый простой – записаться к нему на первичную консультацию. При личном общении можно будет понять подходит ли этот врач лично вам. Также на приеме Вы можете поговорить о современных трендах в косметологии, узнать, какими методиками владеет врач: как правило, это ботулинотерапия, биоревитализация, биореволюметрия, их сочетание с аппаратными методами. Грамотный специалист всегда в курсе того, что происходит в бьюти-сфере. Даже если сам косметолог не применяет какие либо методики, понимать их общие принципы он должен обязательно.

И, конечно, раз уж вы пришли на прием, нужно узнать об образовании специалиста. У него должно быть высшее базовое медицинское образование, также может быть ординатура по косметологии или удостоверение о повышении квалификации. Можно уточнить, как часто доктор посещает специальные курсы, какие дополнительные дипломы и сертификаты у него имеются. Если вы заинтересованы в конкретной процедуре, к примеру, хотите увеличить губы филлерами на основе гиалуроновой кислоты, стоит запросить сертификат об обучении соответствующей методике.

— Нужно искать специалиста только с большим стажем работы?

— Скорее, с большой практикой. У косметолога, который получил диплом пять лет назад, может быть большая практика и, следовательно, опыт. Если косметолог ведет обучающие семинары, это тоже говорит о его высокой квалификации и является большим плюсом. Специалист без должной квалификации никогда не сможет стать преподавателем для других.

— Чем опасна работа с косметологом без медицинского образования?

— Тут нужно сначала ответить на вопрос, что именно имеют право делать различные специалисты в области косметологии. Например, врач-косметолог проводит диагностику, занимается лечением кожи и имеет разрешение на оказание услуг, включающих в себя косметологические инъекции. Делать уколы красоты, но не назначать их, также имеет право медицинская сестра.

close 100% Косметолог Дарья Пермякова Из личного архива

А есть косметолог-эстетист, который оказывает различные косметологические процедуры, не предполагающие медицинского вмешательства, например, гигиеническая чистка лица, массаж и депиляция. Для работы такого специалиста высшее медицинское образование не обязательно. Так вот: если такой косметолог без медицинского образования включает в свой прайс-лист косметологические уколы, то это противозаконно. Проведение подобных услуг без надлежащей подготовки косметолога может усугубить состояние кожи и нанести вред организму в целом, так как инъекции требуют профессиональных знаний о структуре кожных покровов, их свойствах, о составе лекарственного препарата, о возможных реакциях на вещество и побочных эффектах.

— На что нужно обращать внимание на первой консультации?

— В первую очередь на свои ощущения во время общения. Вам должно быть комфортно говорить с человеком, не должно быть стеснения или стыда. Косметолог — это на 80% психотерапевт. Если вы не можете ему довериться, каким бы профессионалом он ни был, вряд ли вы останетесь довольны. Иногда пациента беспокоят вопросы интимного характера, и доверие необходимо.

— Место работы косметолога имеет значение?

— Конечно. Вы выбираете не только врача, но и клинику. В одном месте проводят эпиляцию на александритовом лазере, а в другом — на диодном. У одной клиники есть дорогостоящие аппараты для фототерапии, а у другой — нет. Поэтому внимание нужно уделить не только специалисту, но и месту оказания услуги, а также вопросу, есть ли лицензия на осуществление медицинской деятельности от городского департамента здравоохранения.

— При первичном обращении в клинику по телефону возможно понять, что что-то не так?

— Стоить насторожиться, если вам сразу предлагают прийти на какую-то процедуру. Рекомендовать конкретное вмешательство специалист может после очной консультации, которая должна длиться не менее 30–40 минут. Доктор собирает анамнез, заполняет карточку, проводит полный осмотр.

— А если во время личной консультации косметолог настаивает на конкретной процедуре, это нормально?

— Ни в коем случае. Доктор может только рекомендовать. Кроме того, речь идет про эстетическую область, где одного и того же результата можно добиться разными методиками и за разное количество сеансов. Например, можно удалять постакне постепенно с помощью пилингов, а можно сделать неаблятивный фракционный лазер. Стоимость будет разительно отличаться. Хороший специалист всегда предложит альтернативные схемы лечения.

— Важно, какие препараты и методики использует косметолог?

— Важно, чтобы это были препараты, сертифицированные на территории России. Каждый уважающий себя доктор работает с несколькими брендами. Но все они должны быть хорошо изучены, косметология — не место для экспериментов. Я отдаю предпочтение препаратам из линейки «зеленых инъекций». Эти препараты производятся в Европе, в Италии, из гиалуроновой кислоты без примесей (даже в минимально допустимых объемах). В них я могу быть уверена.

— Почему нужно запрашивать документы на препарат?

— Потому что в обратном случае есть риск нарваться на контрафакт. Ни для кого ни секрет, что в России есть черный рынок бьюти-препаратов. В течение недели я получаю около 50 странных предложений, как правило, по ценам ниже рыночных. Это могут быть откровенные подделки или препараты, которые не прошли процедуру сертификации. Риск осложнений после введения в кожу таких субстанций очень велик. Если клиника покупает филлеры или ботулотоксин у официального дистрибьютора, с документами сложностей не возникнет. А лицензированная клиника попросту не может купить продукцию в непонятном месте, потому что она отчитывается о закупках перед контролерами.

— Какими могут быть последствия применения контрафактных препаратов?

— Бьюти-контрафакт можно поделить на две категории. Первая — нелегально ввезенные средства, условия хранения которых никто не обеспечивает должным образом, вторая — поддельные препараты с некачественным составом.

Последствия инъекций с применением сомнительных средств не изучены до конца. Результатом процедур с применением контрафактных препаратов могут быть как минимум аллергические реакции, например отечность или образование подкожных шариков, удалить которые можно только хирургическим путем, а как максимум — летальные исходы. Чтобы не стать жертвой непроверенных средств важно не только проверять врача и его лицензии, но и клинику — работать с контрафактом не сможет медучреждение с подтвержденным лицензированным статусом, так как необходимо отчитываться о закупках.