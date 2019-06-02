Едва не сломала шею: как короновали Елизавету II

Ровно 66 лет назад, 2 июня 1953 года Вестминстерское аббатство в Лондоне открылось раньше обычного: уже в 6 утра ворота распахнулись, чтобы впустить внутрь более 8 тыс. гостей, прибывших, чтобы принять участие в событии, ознаменовавшем новую эру в истории Британского содружества. В аббатстве все было готово к торжественной коронации принцессы Елизаветы, унаследовавшей трон за 14 месяцев до этого: 26-летняя дочь короля Георга VI, скончавшегося 6 февраля 1952 года, была готова воссесть на королевский трон.

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Событию предшествовали месяцы подготовки и репетиций, во время которых фрейлины, выбранные для участия в церемонии, несли за будущей королевой простыню вместо 5,5-метрового шлейфа мантии из пурпурной парчи, а в качестве «кареты» использовалось нагромождение стульев. Будущая королева тренировалась носить корону, которую наденет один раз — в день коронации: за рабочим столом, за чтением газет, за вечерним чаем они привыкала к ее весу, составлявшему около двух килограммов.

Фоторепортаж: 66 лет на троне: годовщина коронации Елизаветы II __is_photorep_included8188343: 1

Позже, в документальном фильме «Коронация», вышедшем в 2018 году к 65-летию со дня этого торжественного события, Елизавета II расскажет: «Ты не можешь опустить голову, чтобы посмотреть в текст речи, тебе приходится держать ее повыше. Потому что если ты сделаешь это [опустишь голову], твоя шея сломается и она [корона] упадет».

Украшенную 444 драгоценными камнями корону британская королева надела всего раз в жизни — после этого она стала выбирать для торжественных случаев головной убор полегче, который весит всего около 1,3 кг.

Поездка в карете едва ли была намного комфортнее, чем репетиция с конструкцией из стульев: в 2018 году Елизавета II рассказала, что ехать в ней было ужасно, поскольку в дороге жутко трясло. И неудивительно: будущая королева и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп, прибыли в Вестминстерское аббатство из Букингемского дворца в резной позолоченной карете, созданной еще в 1760 году — она используется для церемоний коронации британских монархов. Запряжена была карета восемью серыми скакунами.

Елизавета II вступала на трон в начале новой эпохи: Британская империя умерла, настала эра Британского содружества, в котором она оказывалась главой, пусть и символическим, независимых государств. Эта идея была отображена на наряде, созданном для коронации модельером Норманом Хартнеллом: по простому платью из белого шелка серебром и золотом были вышиты цветы стран, входящих в содружество. Тюдорская роза из Англии, шотландский чертополох, лист клевера из Северной Ирландии и лук-порей из Уэльса соседствовали на подоле и рукавах с австралийской акацией, канадским кленовым листом, новозеландским папоротником, южноафриканской протеей, двумя цветками лотоса из Индии и с Цейлона и пакистанскими пшеницей, хлопком и джутом.

Части Великобритании символизировал и букет белых цветов в руках Елизаветы: ландыши были из Англии, стефанотисы из Шотландии, орхидеи из Уэльса и гвоздики из Северной Ирландии.

Ход самой церемонии был отработан веками — британских монархов коронуют в Вестминстерском аббатстве вот уже 900 лет. Только в XX веке аббатство пережило четыре коронации, причем Елизавета была на двух из них: в 1937 году, когда короновали ее отца Георга VI, и в 1953, на своей собственной.

В 11.00 Елизавета II в платье и мантии появилась в Больших западных дверях аббатства, где обнаружила, что тяжелое одеяние не позволяет ей двигаться по ковру – ей пришлось попросить архиепископа кентерберийского Джоффри Фишера немного себя подтолкнуть. Процессия, в которой были знать, духовенство и высшие военные чины Великобритании, двинулась вглубь зала, где Елизавета II заняла свое место в государственном кресле к югу от алтаря, а епископы внесли религиозные символы — Библию, блюдо и чашу, которые были водружены на алтарь.

После того, как Елизавета была формально представлена церемониальным чиновникам как новая королева, монархиня получила от архиепископа Кентерберийского клятву. Она поклялась управлять государствами в соответствии с их законами и править милосердно. Далее она проследовала к алтарю: «Все, что я пообещала, я буду выполнять и поддерживать, — заключила королева. — Да поможет мне Бог». После этого настала пора целовать Библию.

Молитвы, песнопения — и вот уже символически опрысканная ароматическими маслами юная королева занимает свое место на троне Святого Эдуарда: без украшений, без мантии, в простом белом одеянии, сшитом для того, чтобы его легко можно было надеть поверх платья для коронации.

Здесь Джоффри Фишер совершил помазание: он нанес крест-накрест елей на лоб королевы.

Декан аббатства передал лорду великому камергеру жезлы, которые были представлены королеве, а затем водружены на алтарь. Она также получила государственный меч, который, помолившись, вернула туда же. После этого ей передали другие символы королевской власти, в том числе державу, скипетры и королевскую мантию. С золотыми браслетами в правой руке и со скипетром в левой она стояла, пока архиепископ Кентерберийский водружал на нее двухкилограммовую корону, а хор пел: «Боже, храни королеву!» Закончилась церемония поздравлениями: британская знать, выстроившись по старшинству — первыми были супруг королевы и члены ее семьи — подходили засвидетельствовать свое почтение.

Когда последний барон откланялся, все присутствовавшие прокричали: «Боже, храни королеву Елизавету! Да живет королева вечно!» Сняв королевские регалии, Елизавета II преклонила колени в молитве вместе со всеми присутствующими.

Покинула Вестминстерское аббатство Елизавета II уже в королевской мантии, с державой и скипетром в руках.

Церемония коронации Елизаветы II отличалась от всех предыдущих одной деталью — но весьма существенной: на нее впервые были допущены журналисты с телекамерами. На этом настояла сама Елизавета, хотя премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был категорически против. В итоге коронацию посмотрели в прямой трансляции по телевизору 27 млн британцев. Не увидели они только акт помазания — его королева попросила не снимать.