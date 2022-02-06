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«Чарльз станет королем». Елизавета II отмечает 70-летие правления

6 февраля в Великобритании празднуют 70-летний юбилей правления королевы Елизаветы II. По этому случаю монарх обратилась к подданным.

«Знаю, что когда подойдет срок и мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня», — сказала она. Елизавета II пожелала, чтобы супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, как это планировалось ранее.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. На тот момент она стала главой Содружества и царствующей королевой семи стран: Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона.

95-летняя королева является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

О жизни и правлении Елизаветы II – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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