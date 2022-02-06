06 февраля 2022, 13:55
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«Чарльз станет королем». Елизавета II отмечает 70-летие правления
6 февраля в Великобритании празднуют 70-летний юбилей правления королевы Елизаветы II. По этому случаю монарх обратилась к подданным.
«Знаю, что когда подойдет срок и мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня», — сказала она. Елизавета II пожелала, чтобы супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, как это планировалось ранее.
Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. На тот момент она стала главой Содружества и царствующей королевой семи стран: Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Пакистана и Цейлона.
95-летняя королева является самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.
О жизни и правлении Елизаветы II – в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Королева Великобритании Елизавета II в разные годы своего правления, 1966 и 2006 гг.
Когда принцесса Елизавета в 1926 году появилась на свет, никто не ожидал, что ей суждено занять британский трон, поскольку он должен был перейти к ее дяде принцу Эдварду, который должен был жениться и обзавестись наследниками. Однако в 1936 году тот, пробыв после смерти своего отца Георга V королем меньше года, отрекся от престола ради любви к разведенной американке. На фото принцесса Елизавета во время прогулки по территории Виндзорского замка в 1927 году
Король Великобритании Георг VI (в центре) с женой королевой Елизаветой (справа в центре), дочерьми — принцессой Елизаветой (на переднем плане в центре) и Маргарет, и другими членами королевской семьи после его коронации, Лондон, 15 мая 1937 года
Принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет, родившаяся в 1930 году, учились частным образом. Домашнее обучение фокусировалось на истории, английском языке, литературе и музыке. На фото королева Великобритании Елизавета со своей предшественницей, королевой Марией Текской, и дочерьми, принцессами Елизаветой и Маргарет, в 1937 году
Одним из увлечений Елизаветы II всегда был конный спорт. Еще в прошлом году во время карантина 94-летняя королева была сфотографирована во время прогулки по Виндзорскому парку — она ехала верхом на 14-летнем уэльском пони по имени Балморалский папоротник. На фото 13-летняя принцесса после конной прогулки по Большому Виндзорскому парку в 1939 году
В начале 1947 года принцесса Елизавета вместе с родителями и сестрой Маргарет отправилась в путешествие в Южную Африку — в туре она отметила 21 день рождения. По возвращении ее ждало больше событие: в июле 1947 года была объявлена ее официальная помолвка с Филиппом Маунтбеттеном, ее дальним родственником, с которым она начала переписываться еще в 1939-м, в возрасте 13 лет. Венчание состоялось 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. На фото принцесса Елизавета и принц Филипп Маунтбеттен во время свадьбы в Букингемском дворце
Первенец пары Чарльз родился 14 ноября 1948 года, а 15 августа 1950-го на свет появилась дочь, принцесса Анна. На фото принцесса Елизавета и ее супруг принц Филипп Маунтбеттен с детьми в 1951 году
Известие о смерти своего отца короля Георга VI принцесса Елизавета получила в феврале 1952 года, находясь с супругом в Кении. С этого момента начался процесс подготовки к коронации. Она состоялась 2 июня 1953 года, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого, в марте, скончалась бабушка королевы, Мария Текская. На фото Елизавета II во время церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве в 1953 году
Архиепископ Кентерберийский на переднем плане произносит благословение королеве Елизавете II во время церемонии ее коронации в Лондоне, 2 июня 1953 года
Любовь Елизаветы II к собакам породы корги сейчас общеизвестна. Она влюбилась в этих животных еще в 1933 — корги по имени Дуки был у ее отца. Собственную собаку по имени Сьюзан она получила в подарок на 18-летие в 1944-м — и с тех пор у нее сменялись поколения потомков той самой корги. Недавно после смерти последних корги Елизавете II вновь подарили щенков — правда, они уже не связаны со Сьюзан родственными узами. Теперь у нее есть Фергюс и Мик. На фото Елизавета II с матерью во время прогулки с корги в 1956 году
За время своего правления Елизавета II посетила 120 стран. В одной только Канаде, которой она официально правит, королева побывала 22 раза. На фото Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп в машине во время визита на Карибы в 1966 году
Старший сын королевы принц Чарльз и леди Диана Спенсер вступили в брак в 1981 году. На фото Елизавета II, принц Чарльз и принцесса Диана на спортивных соревнованиях в 1982-м
В 1994 году состоялся исторический визит королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Чарльза в Россию — они провели в нашей стране четыре дня. Королева открыла мемориальный камень на стройплощадке нового здания британского посольства в Москве, посетила Большой театр в компании Бориса Ельцина, побывала в одной из элитных школ, приняла участие в открытии музея «Старый английский двор» на Варварке неподалеку от Кремля. Последние два дня путешествия в Россию Елизавета II и принц Филипп провели в Санкт-Петербурге — сходили Мариинский театр и Эрмитаж, побывали на экскурсии в Петропавловской крепости. Прощальный банкет Елизавета II и герцог Эдинбургский устроили на яхте «Британия», пришвартованной в порту Петербурга. На фото Елизавета II, российский президент Борис Ельцин и мэр Москвы Юрий Лужков на Красной площади во время визита королевы в Россию в 1994 году
День рождения Елизаветы II ежегодно отмечается дважды — в апреле и в июне, когда в Букингемском дворце проходит парад под названием Trooping the Colour. В 2017 с балкона Букингемского дворца за авиашоу в рамках торжественного мероприятия в последний раз наблюдал принц Филипп — в августе того года он ушел на пенсию. Тогда же на параде впервые появились правнуки Елизаветы II принц Джордж и принцесса Шарлотта. На фото королевская семья на балконе Букингемского дворца
С 45-м президентом США Дональдом Трампом Елизавета II встречалась трижды. Она принимала его в Букингемском дворце 2018-м и 2019-м годах (во второй раз он прибыл с государственным визитом вместе со всей семьей, включая дочь Иванку и ее мужа Джареда Кушнера). В конце 2019-го Трамп прилетал в Лондон на саммит НАТО — тогда для глав государств тоже был устроен прием в резиденции королевы. На фото Елизавета II и президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Виндзорском замке в 2018 году
Американская телевизионная актриса Меган Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года — тогда в часовне Святого Георгия состоялась ее свадьба с принцем Гарри. На фото Елизавета II с внуком, принцем Гарри, и его супругой, герцогиней Сассекской Меган, в 2018 году
17 апреля 2021 года Елизавета II похоронила мужа, принца Филиппа. На фото она в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке