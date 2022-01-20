«Просто кусок углерода»: продажу «космического бриллианта» назвали аферой

Британский аукционный дом Sotheby's в следующем месяце планирует продать черный бриллиант «Энигма» с рекордным весом 555,55 карата. По мнению геммологов аукционного дома, он упал на Землю из космоса миллионы лет назад, и сегодня является крупнейшим из известных камней. Предполагается, что «Энигма» уйдет за $7 млн. Однако специалисты подвергают ценность камня сомнению. Геммологи и ювелиры рассказали «Газете.Ru», чем черные бриллианты отличаются от традиционных и стоит ли в них инвестировать.

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу черный бриллиант «Энигма» — предполагается, что в следующем месяце камень весом 555,55 карат может быть продан на торгах за $7 млн. Как заявляют специалисты дома, он попал на Землю из космоса миллионы лет назад.

Черные бриллианты, или карбонадо, образуются в результате падения метеорита, выковываются из взрывной волны или происходят из самого астероида, говорится в заявлении Sotheby's. Швейцарская лаборатория Gübelin и Геммологический институт Америки (GIA) назвали «Энигму» крупнейшим из известных камней, а в Книгу рекордов Гиннеса бриллиант попал еще в 2006 году. Однако на торгах он появится впервые — до этого камень хранился в частной коллекции и ни разу не участвовал в выставках.

Как рассказала изданию New York Post специалист по ювелирным изделиям и глава отдела продаж лондонского Sotheby's Никита Бинани, ранее бриллиант принадлежал анонимному владельцу и точно не известно, где и как он появился.

«Грядущий аукцион – это уникальная возможность приобрести одно из самых редких космических чудес, возраст которого составляет миллиард лет», — завила она.

После первой публичной презентации на Дубайской алмазной бирже «Энигма» отправится в Лос-Анджелес, а затем поступит в лондонский аукционный дом. По оценкам представителей Sotheby's, бриллиант будет стоит не менее 6,8 млн долларов, а заплатить за него можно будет не только обычными деньгами, но и криптовалютой.

Бриллиант весом 555,55 карат был огранен 55 гранями, что, по словам представителей Sotheby's, является техническим достижением для одного из самых твердых бриллиантов в мире.

«Дизайн огранки вдохновлен ближневосточным символом «хамсой», который означает силу и защиту. «Хамса» в переводе с арабского – «пять», что перекликается с весом и огранкой камня», — рассказала агентству Associated Press Софи Стивенс, специалист по ювелирным изделиям в Sotheby's Dubai.

Новость о предстоящем аукционе разошлась по российским телеграмм-каналам, где «Энигму» подвергли критике. Ювелирный редактор и автор телеграмм-канала «Наножемчуг» Надя Менделевич высказала мнение, что

«Энигма» не может стоить заявленных организаторами аукциона денег, а сами по себе черные бриллианты не идут ни в какое сравнение с традиционными камнями даже очень среднего качества.

«Кайф! Паршивого качества алмаз отполировали до права называть его бриллиантом, зафиксировали как самый большой — и вперед. Обожаю этот жанр терминологических лазеек, открывающий простор для финансовых махинаций. Не существует для таких камней рынка, даже если сравнивать с кривенькими грязными каратниками красного бриллианта по миллиону евро за камень. Надеюсь, что популяризаторов этого качества алмазов под именем #черныебриллианты после смерти ожидает место, где сон, вода, еда, секс, воздух и свет качественно отличаются от хороших ровно на столько же, насколько «бриллиантовость» этих рекордсменов отличается от среднего даже качества цвета L и чистоты SI1», — написала она.

Позицию Менделевич поддержали авторы телеграмм-канала «Антиглянец».

«Согласны с @nanopearl всей душой: вещь из вишлиста идиота. Sotheby's выставляет на продажу 555-каратный черный бульник, называя его гордым словом «Бриллиант Enigma». Энигма тут одна – найдется ли персонаж, готовый заплатить за это ожидаемые 7 миллионов долларов. Не ведитесь на черные бриллианты. Ни фига они не сверкают, а без сверкания что такое бриллиант? Просто кусок углерода», — высказали свое мнение авторы канала.

Как рассказал «Газете.Ru» независимый ювелир Антон Шестаков, черные бриллианты не пользуются популярностью у его клиентов. Кроме того, он не советует рассматривать эти камни в качестве предмета инвестиций. По мнению ювелира — громкая продажа камня с аукциона уважаемого дома похожа на аферу.

«Вообще, вся эта история напоминает аферу, сопоставимую по размерам с самой «Энигмой», — считает Шестаков. — Создается впечатление, что красивая история про «космические чудеса», «технические достижения» в плане огранки, PR-сопровождение, Книга рекордов Гиннеса, – все это попытка «впарить» нечто, лишь формально считающееся бриллиантом», — считает Шестаков.

Как полагает эксперт по драгоценным камням и ювелирным изделиям, основатель компании Larion Kantor, Ларион Кантор, «Энигма» – уникальный камень, и сомневаться в этом не стоит. Он напоминает, что Геммологический институт Америки (GIA) и швейцарская лаборатория Gübelin идентифицировали камень как природный фантазийный черный бриллиант. «Так что официально он действительно называется бриллиантом», — подтверждает Кантор. Однако, по его словам,

геммологи до сих пор расходятся во мнении, можно ли такие черные камни в полной мере называть бриллиантами.

«Хотя черные бриллианты также состоят из углерода, примеси делают их непрозрачными, и они теряют знаменитую бриллиантовую игру света. Они могут блестеть лишь за счет отражения света поверхностью», — поясняет эксперт.

Он уточняет, что несмотря на то, что черные бриллианты более редки, чем прозрачные, их стоимость ниже. Рассматривать такие камни с точки зрения инвестиций, по мнению Кантора, не стоит.

«Считается, что инвестировать стоит только в первые четыре группы цвета и первые пять групп чистоты бриллиантов. Бриллианты черного цвета получают категорию чистоты гораздо ниже. Поэтому, если для коллекционеров они могут представлять интерес, то с точки зрения инвестиций такие камни — не лучшее решение», — объясняет он.

Ажиотаж вокруг черных бриллиантов Кантор тоже считает «удачной пиар-кампанией».

«Людей привлекает все необычное. А тот факт, что черные бриллианты считаются камнями внеземного происхождения, увеличивает число их поклонников. Кому не хочется иметь у себя дома «гостя из космоса»!», — говорит он.

Это же мнение, по его словам, разделяет и Юрий Шелеметьев, директор геммологического центра МГУ, президент Национальной геммологической ассоциации.



«На днях мне удалось поговорить с ним на эту тему, и он сказал, что «если человек купит за большие деньги черный алмаз, думая, что камень этот упал с неба, он может быть всю жизнь счастлив, но большинство людей все-таки ценят бриллианты не за это», — приводит цитату из личного разговора с Шелеметьевым Ларион Кантор.