Эксперты оценили бриллианты с точки зрения инвестиционной привлекательности

Бриллианты все чаще рассматриваются состоятельными гражданами в качестве долгосрочного инвестиционного инструмента. В октябре спрос на алмазы и бриллианты резко увеличился, следует из отчетности группы компаний «Алроса». Стоимость их будет расти по мере сокращения добычи на рудниках, прогнозируют эксперты.

Рынок алмазов и бриллиантов восстанавливается после провального 2020 года. Одним из драйверов роста стал спрос на драгоценные камни, как объект инвестиций, свидетельствуют данные горнорудной компании «Алроса» за октябрь.

В сентябре-октябре «Алроса» — крупнейший производитель алмазов в России -— провела уже пятый в этом году бриллиантовый аукцион. Было выставлено, в том числе 49 «исключительных бриллиантов массой до 28 карат с высоким ювелирным и инвестиционным потенциалом, 284 бриллианта массой до 17 карат — бесцветных, фантазийных желтых и редких розовых цветов различных форм огранки».

В итоге было реализовано 98% выставленных на торги бриллиантов. Их общая масса составила 1,4 тыс. карат — почти на $13 млн.

«Высококачественные бриллианты инвестиционной категории становятся все более привлекательным альтернативным активом в нынешних условиях неопределенности. Среди их преимуществ — потенциал опережающего инфляцию роста цен и высочайшая степень концентрации стоимости на единицу веса», — говорит руководитель программы ALROSA Diamond Exclusive Елена Суховеева.

В аукционе приняли участие более 150 компаний — из США, Израиля, ОАЭ, Индии, Бельгии, Гонконга, Японии и, конечно, из России. При этом несколько лотов приобрели физические лица. Это клиенты ALROSA Diamond Exclusive — так называется программа, ориентированная на приобретение бриллиантов инвестиционного класса не только компаниями, но и частными лицами, пояснила представитель компании.

Для обратной продажи инвестор может выставить купленные в рамках этой программы бриллианты на международные аукционы, которые компания проводит прежде всего для профессиональных участников рынка — дилеров и ювелиров, уточняет Суховеева. Кстати, закон не требует регистрацию права собственности на инвестиционные бриллианты, что делает их еще более привлекательным способом сохранения доходов и, например, передачи по наследству части семейного состояния, заключает представитель компании.

Бриллиантам добавили оптимизма

В «Алросе» говорят, что сохраняют «оптимистичный взгляд на рынок ювелирных украшений с бриллиантами».

Оптимизм строится на том, что уровень запасов в гранильном секторе почти исчерпан, добыча алмазов в последующие годы будет снижаться, что «создает предпосылки для сохранения высокого уровня цен на алмазное сырье в долгосрочной перспективе».

В октябре «Алроса» продала своей продукции на $308 млн. «В том числе алмазного сырья — $293 млн, бриллиантов (обработанных алмазов) — $15 млн, следует из отчета компании.

Относительно октября допандемийного 2019 года рост продаж составил 16,4%. Всего за десять месяцев этого года продажи алмазно-бриллиантовой продукции «Алросы» составили $3,5 млрд, в том числе алмазного сырья — $3,4 млрд, бриллиантов — $155 млн.

Раньше сильный спрос на ювелирные украшения, в том числе с бриллиантами, удовлетворялся за счет запасов алмазного сырья, которые были накоплены добывающими компаниями в 2019-2020 годах. «Но уже к началу третьего квартала этого года запасы у добывающих компаний полностью истощились, поставки алмазов осуществляются «с колес», прямо с производства», — комментирует замгендиректора «Алросы» Алексей Филипповский.

Дорого и красиво, но хлопотно

«На драгоценные камни с высокими характеристиками спрос есть всегда. Природные бриллианты с инвестиционным потенциалом рассматриваются состоятельными людьми, как хорошее вложение», — говорит основательница проекта о ювелирных украшениях Jewelry Report Ирина Слесарева.

Эксперт поясняет, что драгоценные камни как объект инвестиций можно купить и не распечатывая капсулу, в которую они помещены, хранить, например, в банковской ячейке. А можно заказать под красивый бриллиант дизайнерскую оправу и подарить любимому человеку. Или себе, любимому, иронизирует Слесарева.

«Большинство обеспеченных людей отлично разбираются в камнях. Это считается хорошим тоном. Скажу больше, носить узнаваемые ювелирные бренды уже немного моветон. А вот эксклюзивный дизайн и камень с историей (средняя стоимость лота в России — $15-20 тыс.) порадует дважды. Как украшение и как защитный актив, не хуже того же золота в слитках или валюты», — говорит Слесарева.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев говорит, что драгоценные камни, наряду с золотом, серебром и твердой валютой могут быть привлекательным инвестиционным инструментом в средней (от одного года) и долгосрочной перспективе.

Но в периоды рыночной турбулентности цены на алмазы падают, предупреждает эксперт. То есть, время для продажи актива нужно выбирать тщательно.

«Но сейчас наблюдается дефицит предложения алмазов, так как действующие месторождения и в России, и в мире постепенно вырабатываются, а замещать их особо не чем. Это должно привести к тому, что цены на алмазы будут расти», — говорит Пучкарев.

Инвестиционный смысл имеют особо крупные или необычные камни, украшения с историей или произведения ювелирного искусства, уточняет Алексей Калачев из «Финам». «Если у вас таких нет, и вы не можете выставить свои сокровища на аукционе, то ваше колечко с бриллиантом будет иметь особую ценность только для вас. Это нужно понимать. В сложные времена вам вряд ли удастся выручить за него столько, сколько оно стоит», — говорит эксперт.

Он считает, что ликвидность ювелирных украшений все-таки не сравнима с валютой или финансовыми инструментами, которые «можно покупать или продавать одним кликом компьютерной мышки по монитору».

Кроме того, относительно перспектив спроса на ювелирном рынке эксперты высказываются скептически. Сейчас динамика продаж сырья и готовой продукции действительно приходит в норму относительно провального 2020 года, отмечает аналитик «Финам» Калачев. «Алроса» восстановила добычу, удовлетворила накопленный отложенный спрос и распродала запасы. В том числе камни, приобретенные у Гохрана. Но невозможно долго продавать больше, чем производишь. Чтобы значительно увеличить объемы добычи, нужно время», — говорит Калачев, намекая на возможное снижение уровня производства и продаж в ближайшие месяцы.

Пучкарев из БКС считает, что сейчас покупатели стали увереннее относительно своего благосостояния, меньше опасаются снижения своих доходов. «Поэтому и спрос появился, и цены высокие. Но спрос на алмазы и бриллианты выглядит повышенным только относительно острого периода пандемии 2020 года», — скептичен эксперт.