Почему россияне не готовы покупать синтетические бриллианты

В США входят в моду синтетические бриллианты — кристаллы алмаза, полученные в лабораторных условиях и ограненные соответствующим образом. Производители утверждают, они дешевле, чем настоящие, а по внешнему виду и своим качествам ничуть им не уступают, они обладают той же твердостью, плотностью и спайностью, что и природные. К тому же, их производство — более этично, чем добыча алмазов: в мире, где активно продвигается идея осознанного потребления, это становится основной причиной для покупки бриллиантов, выращенных в лаборатории.
Согласно исследованию ювелирного журнала Instore, изделия из синтетических бриллиантов продают две трети независимых американских ювелирных компаний — всего в опросе издания приняли участие 600 ритейлеров. Из них 56% утверждают, что выращенные в лаборатории кристаллы не уступают по качествам тем, что добыты на алмазных месторождениях. Между тем, еще пять лет назад число компаний, торгующих искусственно выращенными драгоценными камнями, составляло 10% от их общего числа в США.
Причин роста популярности, как утверждают авторы исследования, две — во-первых, можно купить «больше камней за ту же цену», во-вторых, конечный потребитель обеспокоен защитой окружающей среды, страдающей, в том числе, от разработки месторождений алмазов.
Как рассказала «Газете.Ru» Виктория Стрижак, дизайнер и основатель ювелирной лаборатории VERTIGO, родоначальниками моды на синтетические камни была компания DeBeers: она плавно подошла к продаже лабораторных бриллиантов, запустив в 2018 году кампанию lightbox. Вслед за ювелирным гигантом, задавшим тренд, подтянулись и другие бренды, озабоченные вопросами этичности и экологичности материалов, используемых ими в производстве.
«Натуральные камни продолжают расти в цене по шкале Рапапорта (прайс-лист Rapaport Group представляет считается стандартом алмазной промышленности для ценообразования бриллиантов — «Газета.Ru»). Но у синтетических бриллиантов есть главное преимущество, и это даже не цена. В случае с натуральными камнями никогда нельзя быть на 100 % уверенными в их этичной добыче, а значит, устойчивое производство, о котором так громко заявляют многие бренды, зиждется исключительно на честном слове поставщика», — объясняет Виктория Стрижак.
Она подтверждает, что сегодня в ювелирной индустрии таких брендов немало. Переходя на лабораторно выращенные бриллианты, они заявляют о своей позиции в отношении добычи камней. «Они не хотят использовать в своем производстве камни, добыча которых финансирует вспышки насилия в ряде западно-африканских стран, либо же талибов (организация, запрещенная ООН)*, если речь идет о цветных камнях, добываемых в Афганистане», — говорит ювелир.
По мнению независимого ювелира Антона Шестакова, это, скорее, PR-ход, связанный с модной темой защиты экологии, отказа от «конфликтных» материалов, озабоченностью использования детского труда в странах-производителях и т.д. «При этом отказываться от использования золота и серебра спешат немногие», — замечает эксперт.
Первые синтетические бриллианты были выращены 60 лет назад, но качество минералов было слишком низким, чтобы они могли использоваться в ювелирных целях.
Со временем технологии совершенствовались, и в 1970 году ученые из компании General Electric смогли вырастить алмаз ювелирного качества весом в один карат. Однако, тогда себестоимость производства оказалась слишком высокой, и синтетические камни не смогли составить конкуренцию натуральным.
«До 2000 года производство было очень дорогостоящим. Цена синтетических камней незначительно отличалась от натуральных аналогов. Активное развитие в нише синтетических алмазов началось недавно. В 2005-2008 годах стоимость искусственного бриллианта в один карат была в диапазоне 4 тысяч долларов США, сегодня цена снизилась до 300-500 долларов США», — рассказывает Ларион Кантор, эксперт по драгоценным камням и ювелирным изделиям, основатель компании Larion Kantor.
Ювелиры признаются, что отличить синтетический бриллиант от натурального, порой, не под силу даже опытным геммологам. Как объяснила «Газете.Ru» основатель и креативный директор британского ювелирного бренда LAV'Z Любовь Вассилевская, синтетический камень обладает такими же отражающими свет свойствами, как и бриллиант, поэтому человек, не работающий в индустрии и не имеющий специального оборудования, вряд ли заметит разницу.
«Конечно, синтетические алмазы имеют некоторые специфические особенности. Например, примеси в них распределены четко по секторам и образуют крестообразный рисунок, также в них встречаются включения металлических сплавов», — добавляет Антон Шестаков. Однако и это заметить могут только специалисты.
Но готовы ли люди отказаться от натуральных камней в пользу «синтетики»? В США это уже происходит — особой популярностью пользуются помолвочные кольца с синтетическими бриллиантами, что легко объясняется разницей в цене.
«По прайсу Раппапорт кольцо с натуральным бриллиантом в один карат будет стоит от одной до двадцати тысяч долларов. В то время, как такое же кольцо с синтетическим аналогом будет стоить в три раза дешевле», — говорит Ларион Кантор.
А вот российские покупатели к «ненастоящим» бриллиантам пока не готовы.
Непопулярность синтетических камней Виктория Стрижак объясняет тем, что у россиян есть «некий изначальный снобизм» в отношении лабораторных камней. «Многие предпочитают купить камень худших характеристик, но натуральный. Есть в нашем сознании ассоциации с фианитами из СССР», — считает она. По этой причине, крупные массовые заводы скромно умалчивают о лабораторном происхождении ювелирных вставок в своих изделиях.
Однако дизайнер дает российским покупателям время: она полагает, что рано или поздно вслед за молодыми прогрессивными брендами, которые уже сегодня используют синтетические камни из этических соображений, подтянутся и остальные.
По словам Антона Шестакова, ему и сейчас довольно часто поступают заказы на украшения с синтетическими бриллиантами. Но несмотря на повышение спроса, он уверен, что искусственные камни никогда не вытеснят натуральные бриллианты.
«Натуральные бриллианты будут дорожать, синтетические — дешеветь. Но пока есть люди, готовые платить большие и даже неприлично большие деньги за обладание эксклюзивными предметами роскоши, рынку природных алмазов ничего не грозит», — заключает ювелир.