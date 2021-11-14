Почему россияне не готовы покупать синтетические бриллианты

В США растет популярность украшений с синтетическими бриллиантами. По словам ювелиров, отличить искусственный камень от натурального, порой, не под силу даже опытным геммологам. Но несмотря на это, россияне пока не готовы променять натуральные камни на «синтетику». «Газета.Ru» о том, как «выращивают» синтетические бриллианты и почему за ними будущее ювелирной индустрии.

В США входят в моду синтетические бриллианты — кристаллы алмаза, полученные в лабораторных условиях и ограненные соответствующим образом. Производители утверждают, они дешевле, чем настоящие, а по внешнему виду и своим качествам ничуть им не уступают, они обладают той же твердостью, плотностью и спайностью, что и природные. К тому же, их производство — более этично, чем добыча алмазов: в мире, где активно продвигается идея осознанного потребления, это становится основной причиной для покупки бриллиантов, выращенных в лаборатории.

Согласно исследованию ювелирного журнала Instore, изделия из синтетических бриллиантов продают две трети независимых американских ювелирных компаний — всего в опросе издания приняли участие 600 ритейлеров. Из них 56% утверждают, что выращенные в лаборатории кристаллы не уступают по качествам тем, что добыты на алмазных месторождениях. Между тем, еще пять лет назад число компаний, торгующих искусственно выращенными драгоценными камнями, составляло 10% от их общего числа в США.

Причин роста популярности, как утверждают авторы исследования, две — во-первых, можно купить «больше камней за ту же цену», во-вторых, конечный потребитель обеспокоен защитой окружающей среды, страдающей, в том числе, от разработки месторождений алмазов.

Как рассказала «Газете.Ru» Виктория Стрижак, дизайнер и основатель ювелирной лаборатории VERTIGO, родоначальниками моды на синтетические камни была компания DeBeers: она плавно подошла к продаже лабораторных бриллиантов, запустив в 2018 году кампанию lightbox. Вслед за ювелирным гигантом, задавшим тренд, подтянулись и другие бренды, озабоченные вопросами этичности и экологичности материалов, используемых ими в производстве.

«Натуральные камни продолжают расти в цене по шкале Рапапорта (прайс-лист Rapaport Group представляет считается стандартом алмазной промышленности для ценообразования бриллиантов — «Газета.Ru»). Но у синтетических бриллиантов есть главное преимущество, и это даже не цена. В случае с натуральными камнями никогда нельзя быть на 100 % уверенными в их этичной добыче, а значит, устойчивое производство, о котором так громко заявляют многие бренды, зиждется исключительно на честном слове поставщика», — объясняет Виктория Стрижак.

Она подтверждает, что сегодня в ювелирной индустрии таких брендов немало. Переходя на лабораторно выращенные бриллианты, они заявляют о своей позиции в отношении добычи камней. «Они не хотят использовать в своем производстве камни, добыча которых финансирует вспышки насилия в ряде западно-африканских стран, либо же талибов (организация, запрещенная ООН)*, если речь идет о цветных камнях, добываемых в Афганистане», — говорит ювелир.

По мнению независимого ювелира Антона Шестакова, это, скорее, PR-ход, связанный с модной темой защиты экологии, отказа от «конфликтных» материалов, озабоченностью использования детского труда в странах-производителях и т.д. «При этом отказываться от использования золота и серебра спешат немногие», — замечает эксперт.

Первые синтетические бриллианты были выращены 60 лет назад, но качество минералов было слишком низким, чтобы они могли использоваться в ювелирных целях.

Со временем технологии совершенствовались, и в 1970 году ученые из компании General Electric смогли вырастить алмаз ювелирного качества весом в один карат. Однако, тогда себестоимость производства оказалась слишком высокой, и синтетические камни не смогли составить конкуренцию натуральным.

«До 2000 года производство было очень дорогостоящим. Цена синтетических камней незначительно отличалась от натуральных аналогов. Активное развитие в нише синтетических алмазов началось недавно. В 2005-2008 годах стоимость искусственного бриллианта в один карат была в диапазоне 4 тысяч долларов США, сегодня цена снизилась до 300-500 долларов США», — рассказывает Ларион Кантор, эксперт по драгоценным камням и ювелирным изделиям, основатель компании Larion Kantor.

Ювелиры признаются, что отличить синтетический бриллиант от натурального, порой, не под силу даже опытным геммологам. Как объяснила «Газете.Ru» основатель и креативный директор британского ювелирного бренда LAV'Z Любовь Вассилевская, синтетический камень обладает такими же отражающими свет свойствами, как и бриллиант, поэтому человек, не работающий в индустрии и не имеющий специального оборудования, вряд ли заметит разницу.

«Конечно, синтетические алмазы имеют некоторые специфические особенности. Например, примеси в них распределены четко по секторам и образуют крестообразный рисунок, также в них встречаются включения металлических сплавов», — добавляет Антон Шестаков. Однако и это заметить могут только специалисты.

Но готовы ли люди отказаться от натуральных камней в пользу «синтетики»? В США это уже происходит — особой популярностью пользуются помолвочные кольца с синтетическими бриллиантами, что легко объясняется разницей в цене.

«По прайсу Раппапорт кольцо с натуральным бриллиантом в один карат будет стоит от одной до двадцати тысяч долларов. В то время, как такое же кольцо с синтетическим аналогом будет стоить в три раза дешевле», — говорит Ларион Кантор.

А вот российские покупатели к «ненастоящим» бриллиантам пока не готовы.

Непопулярность синтетических камней Виктория Стрижак объясняет тем, что у россиян есть «некий изначальный снобизм» в отношении лабораторных камней. «Многие предпочитают купить камень худших характеристик, но натуральный. Есть в нашем сознании ассоциации с фианитами из СССР», — считает она. По этой причине, крупные массовые заводы скромно умалчивают о лабораторном происхождении ювелирных вставок в своих изделиях.

Однако дизайнер дает российским покупателям время: она полагает, что рано или поздно вслед за молодыми прогрессивными брендами, которые уже сегодня используют синтетические камни из этических соображений, подтянутся и остальные.

По словам Антона Шестакова, ему и сейчас довольно часто поступают заказы на украшения с синтетическими бриллиантами. Но несмотря на повышение спроса, он уверен, что искусственные камни никогда не вытеснят натуральные бриллианты.

«Натуральные бриллианты будут дорожать, синтетические — дешеветь. Но пока есть люди, готовые платить большие и даже неприлично большие деньги за обладание эксклюзивными предметами роскоши, рынку природных алмазов ничего не грозит», — заключает ювелир.