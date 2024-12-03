Письмо Деду Морозу: как отправить, чтобы оно точно дошло? Шаблон, советы и адреса Куда отправить письмо Деду Морозу и как его правильно написать

Новый год — это время чудес и волшебства, когда каждый, будь то взрослый или ребенок, готов поверить в сказку. Одной из самых трогательных праздничных традиций стало написание писем Деду Морозу. С открытием резиденции в Великом Устюге стал известен точный адрес волшебника, и теперь вполне можно рассчитывать на получение ответа. В преддверии Нового года «Газета.Ru» разобралась, как написать письмо Деду Морозу и куда его отправить, чтобы он его точно получил.

Зачем писать письмо Деду Морозу?

Письмо Деду Морозу — предпраздничный ритуал, который помогает проникнуться новогодним настроением. Написать такое письмо вместе с ребенком стоит по целому ряду причин:

Письмо помогает четко сформулировать свои мечты и пожелания. Это отличный способ учить детей ставить цели и мечтать.

Ожидание ответа от Деда Мороза создает праздничное настроение и атмосферу волшебства, что особенно важно для детей.

Написание письма — это возможность проявить креативность. Можно использовать яркую бумагу, наклейки, рисунки и даже сделать собственные поделки и отправить не просто письмо, а целую посылку.

В письме можно не только говорить о желаемых подарках, но и делиться своими успехами или переживаниями. Такая практика помогает детям выражать свои чувства и мысли.

Наилучшее время для написания письма — ноябрь и декабрь. Чем раньше вы его отправите, тем больше шансов, что ваши пожелания дойдут до Деда Мороза вовремя. Многие семьи начинают писать письма в день памяти святителя Николая Чудотворца 19 декабря (в западной культуре именно этот святой стал прообразом Санта-Клауса).

Как появилась традиция писать письма Деду Морозу

Когда и как именно появилась традиция писать письма Деду Морозу, сказать довольно сложно. В рунете можно найти упоминания о некоем «старинном славянском обычае» записывать в рождественский сочельник свои желания на бумажках, а после этого сжигать — так они должны были быстрее сбыться. Якобы так и был заложен обычай отправки посланий новогоднему волшебнику. Однако, учитывая, что в старину не так много славян были грамотными и умели писать, версия выглядит не слишком убедительной.

Вторая версия предполагает, что традиция пришла к нам из США, где принято писать письма Санта-Клаусу с просьбами о подарках на Рождество. На одной из известных картин художника Томаса Наста, созданной в 1881 году, изображен седоволосый старик с бородой, который читает письма от детей. Эта картина стала одним из символов зимнего праздника и укрепила традицию отправки писем Санта-Клаусу.

Как написать письмо Деду Морозу

1. Определите форму письма

Вы можете отправить письмо как в бумажном, так и в электронном виде. Традиционный вариант более интересен, ведь вы можете использовать красивую бумагу, добавить рисунки и проявить больше креативности в оформлении.

2. Начните с приветствия

Приветствие задает тон письму. Можно начать с фразы:

«Дорогой Дедушка Мороз!»

«Уважаемый Дед Мороз!»

Также можете поздравить главного волшебника с наступающим Новым годом.

close Яков Андреев/РИА Новости

3. Представьтесь

Не забудьте представиться! Укажите свое имя, возраст и место проживания. Это поможет Деду Морозу лучше запомнить вас.

4. Напишите о своих пожеланиях

Опишите, что бы вы хотели получить на Новый год. Это может быть как игрушка, так и что-то более серьезное, например, помощь в учебе или здоровье для близких. Старайтесь быть конкретными:

«Я мечтаю о новом наборе LEGO».

«Я очень хочу, чтобы моя мама была здорова».

5. Добавьте что-то личное

Расскажите, чем вы занимались в уходящем году, какие у вас достижения и за что вы благодарны. Это сделает письмо более душевным.

6. Заключение и прощание

Завершите письмо положительными словами. Например:

«С нетерпением жду ответа!»

«Спасибо, Дедушка!»

7. Не забудьте подписаться

Закончите письмо своей подписью, чтобы добавить личный штрих.

close Евгений Биятов/РИА Новости

Образец письма Деду Морозу

Письмо от ребенка Дорогой Дедушка Мороз!



Меня зовут Василиса, мне 7 лет. Я живу в Москве.



В этом году я много училась и помогала маме по дому. В школе мои любимые предметы — ИЗО, литература и окружающий мир. Я очень люблю читать сказки и рисовать животных. Мое любимое животное — кошка. А когда я помогаю маме по дому, то мое любимое занятие — вытирать пыль! Мама говорит, что я ей очень помогаю.



На Новый год я мечтаю о кукле, которая умеет разговаривать, и о фиолетовом рюкзаке с единорогом. Я также хочу, чтобы моя кошка Точка была здорова и всегда была рядом.



Спасибо, Дедушка! Я надеюсь, что ты получишь это письмо и ответишь мне.



С любовью,

Василиса.

Письмо от взрослого Уважаемый Дед Мороз!



Меня зовут Сергей, мне 30 лет и я живу в Санкт-Петербурге. Работаю менеджером в сфере управления. Люблю свою работу, хотя иногда она бывает достаточно сложной.



Этот год был непростым, но я старался оставаться оптимистом и, главное, помогать своим родным и близким. Много времени я проводил в командировках, скучал по семье.



На Новый год я хотел бы попросить здоровья для своей семьи и успехов в работе. Мне нужно больше времени, чтобы проводить его с моими близкими и заниматься любимым делом.



С уважением,

Сергей.

Как не стоит писать письмо Деду Морозу

Хотя писать письмо Деду Морозу — это веселое и несколько шутливое занятие, не стоит пренебрегать уважением. Если взять пример с автора ниже, то на ответ вряд ли можно рассчитывать.

Неудачное письмо Привет, дед!



В прошлом году ты мне так и не принес подарок и даже не ответил на письмо. Это было обидно. Неужели ты так занят? Теперь на этот Новый год я хочу новый iPhone последней модели, побольше вкусных конфет и, может, пару миллионов, чтобы не бегать за зарплатой.



Спасибо заранее, с нетерпением жду твой подарок на почте!



ПС: Как с погодой? Не замерзай там!

Как красиво оформить письмо

Оформление письма — это отдельное искусство. Чтобы ваше послание точно не осталось незамеченным, воспользуйтесь этими несложными приемами:

Напишите письмо вручную. Несмотря на то, что сейчас можно отправить письмо Деду Морозу по электронной почте, постарайтесь написать его от руки. Это придаст письму теплоты и индивидуальности.

Используйте цветную бумагу. Это сделает письмо более ярким и праздничным.

Добавьте рисунки. Нарисуйте снежинки, елки или самого Деда Мороза — это сделает письмо уникальным и неповторимым. Можно также использовать покупные новогодние наклейки.

Задекорируйте конверт. Не забудьте украсить конверт, в который положите письмо. Можете приклеить к нему небольшие самодельные снежинки, нарисовать новогоднюю елку, гирлянды, конфетки и другие символы праздника.

close Виталий Белоусов/РИА Новости

Куда отправить письмо Деду Морозу: список адресов

По всей России насчитывается более десяти усадеб Деда Мороза. В некоторые из них дети могут отправить письмо и обязательно получат ответ от главного зимнего старца-волшебника.

Великий Устюг

Самая крупная усадьба Деда Мороза находится в Великом Устюге. По информации представителей этой резиденции, каждый год они получают более 200 тыс. писем от детей как из России, так и из зарубежья.

Отправить письма можно двумя способами:

• через отделение «Почты России» по адресу: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1а.

• на электронную почту: postcard@ao-dedmoroz.ru или ao_dm_pochta@mail.ru

Москва

close Евгений Биятов/РИА Новости

Ежегодно в столице организовывают почтовые ящики для детских писем Деду Морозу. Одни из самых популярных новогодних почтовых ящиков находятся в парке ВДНХ и в Центральном детском магазине на Лубянке. Новогодние почтовые ящики можно легко узнать по специальной надписи и новогоднему оформлению. Письма из этих ящиков отправляются в московскую усадьбу Дедушки Мороза.

Также письмо можно отправить:

обычной почтой по адресу: 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Необходимо указать имя отправителя и обратный адрес для получения ответа.

через электронную форму на сайте московского Деда Мороза. К письму можно приложить файл с рисунком или фотографией. Ответ придет в течение двух-трех дней с электронного адреса pochta@dedmorozmos.ru. Чтобы письмо не оказалось в спаме, лучше заранее добавить этот адрес в список контактов.

Нижегородская область

В нижегородской резиденции Деда Мороза также принимают письма и обещают ответить на каждое из них.

Вы можете отправить письмо по адресу: Нижегородская область, деревня Утечино, 171а.

Кстати В крупных российских городах в отделениях «Почты России» размещены новогодние ящики для писем Деду Морозу. Письмо можно опустить в ящик или отправить по почте обычным способом.

Алтай

В алтайской усадьбе на письма детей отвечает как сам Дедушка Мороз, так и его помощники.

Отправлять письма можно обычной или электронной почтой по адресам:

физическое письмо: г. Белокуриха, ул. Славского, 17.

электронное письмо: altaydedmoroz@ded22.ru

Карелия

close Сергей Пятаков/РИА Новости

Вы также можете написать карельскому Дедушке Морозу — Паккайне. В отличие от традиционного образа зимнего доброго старца, Паккайне выглядит моложе, не имеет бороды и волшебного посоха.

Отправить ему письмо можно по адресу: Республика Карелия, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, 8.

Татарстан

Здесь находится резиденция местного Деда Мороза — Кыш Бабая — и его дочери — Кар Кызы.

Написать им можно по адресу: Республика Татарстан, Арский район, с. Яна Кырлай.

Кстати Письма принимаются как на русском, так и на татарском языках. На конверте должно быть указано: для Кыш Бабая и Кар Кызы.

Другие волшебные персонажи тоже с нетерпением ждут писем от детей и взрослых со всей России. Так, вы можете написать:

Архангельскому Снеговику. Адрес: 163020, Архангельск, проспект Никольский, д. 29, КЦ «Соломбала-Арт», Почта Снеговика;

Костромской Снегурочке. Адрес: 15600, Кострома, улица Симановского, д. 11;

Девице Метелице. Адрес: 612961, Кировская область, город Вятские Поляны, улица Ленина, д. 31;