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Письмо Деду Морозу: как отправить, чтобы оно точно дошло? Шаблон, советы и адреса

Куда отправить письмо Деду Морозу и как его правильно написать

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Илья Наймушин/РИА Новости
Новый год — это время чудес и волшебства, когда каждый, будь то взрослый или ребенок, готов поверить в сказку. Одной из самых трогательных праздничных традиций стало написание писем Деду Морозу. С открытием резиденции в Великом Устюге стал известен точный адрес волшебника, и теперь вполне можно рассчитывать на получение ответа. В преддверии Нового года «Газета.Ru» разобралась, как написать письмо Деду Морозу и куда его отправить, чтобы он его точно получил.

Зачем писать письмо Деду Морозу? Как появилась традиция писать письма Деду Морозу Как написать письмо Деду Морозу Образец письма Деду Морозу Как красиво оформить письмо Куда отправить письмо Деду Морозу: список адресов

Зачем писать письмо Деду Морозу?

Письмо Деду Морозу — предпраздничный ритуал, который помогает проникнуться новогодним настроением. Написать такое письмо вместе с ребенком стоит по целому ряду причин:

  • Письмо помогает четко сформулировать свои мечты и пожелания. Это отличный способ учить детей ставить цели и мечтать.

  • Ожидание ответа от Деда Мороза создает праздничное настроение и атмосферу волшебства, что особенно важно для детей.

  • Написание письма — это возможность проявить креативность. Можно использовать яркую бумагу, наклейки, рисунки и даже сделать собственные поделки и отправить не просто письмо, а целую посылку.

  • В письме можно не только говорить о желаемых подарках, но и делиться своими успехами или переживаниями. Такая практика помогает детям выражать свои чувства и мысли.

Наилучшее время для написания письма — ноябрь и декабрь. Чем раньше вы его отправите, тем больше шансов, что ваши пожелания дойдут до Деда Мороза вовремя. Многие семьи начинают писать письма в день памяти святителя Николая Чудотворца 19 декабря (в западной культуре именно этот святой стал прообразом Санта-Клауса).

Как появилась традиция писать письма Деду Морозу

Когда и как именно появилась традиция писать письма Деду Морозу, сказать довольно сложно. В рунете можно найти упоминания о некоем «старинном славянском обычае» записывать в рождественский сочельник свои желания на бумажках, а после этого сжигать — так они должны были быстрее сбыться. Якобы так и был заложен обычай отправки посланий новогоднему волшебнику. Однако, учитывая, что в старину не так много славян были грамотными и умели писать, версия выглядит не слишком убедительной.

Вторая версия предполагает, что традиция пришла к нам из США, где принято писать письма Санта-Клаусу с просьбами о подарках на Рождество. На одной из известных картин художника Томаса Наста, созданной в 1881 году, изображен седоволосый старик с бородой, который читает письма от детей. Эта картина стала одним из символов зимнего праздника и укрепила традицию отправки писем Санта-Клаусу.

Как написать письмо Деду Морозу

1. Определите форму письма

Вы можете отправить письмо как в бумажном, так и в электронном виде. Традиционный вариант более интересен, ведь вы можете использовать красивую бумагу, добавить рисунки и проявить больше креативности в оформлении.

2. Начните с приветствия

Приветствие задает тон письму. Можно начать с фразы:

  • «Дорогой Дедушка Мороз!»

  • «Уважаемый Дед Мороз!»

Также можете поздравить главного волшебника с наступающим Новым годом.

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Яков Андреев/РИА Новости

3. Представьтесь

Не забудьте представиться! Укажите свое имя, возраст и место проживания. Это поможет Деду Морозу лучше запомнить вас.

4. Напишите о своих пожеланиях

Опишите, что бы вы хотели получить на Новый год. Это может быть как игрушка, так и что-то более серьезное, например, помощь в учебе или здоровье для близких. Старайтесь быть конкретными:

  • «Я мечтаю о новом наборе LEGO».

  • «Я очень хочу, чтобы моя мама была здорова».

5. Добавьте что-то личное

Расскажите, чем вы занимались в уходящем году, какие у вас достижения и за что вы благодарны. Это сделает письмо более душевным.

6. Заключение и прощание

Завершите письмо положительными словами. Например:

  • «С нетерпением жду ответа!»

  • «Спасибо, Дедушка!»

7. Не забудьте подписаться

Закончите письмо своей подписью, чтобы добавить личный штрих.

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Евгений Биятов/РИА Новости

Образец письма Деду Морозу

Как не стоит писать письмо Деду Морозу

Хотя писать письмо Деду Морозу — это веселое и несколько шутливое занятие, не стоит пренебрегать уважением. Если взять пример с автора ниже, то на ответ вряд ли можно рассчитывать.

Как красиво оформить письмо

Оформление письма — это отдельное искусство. Чтобы ваше послание точно не осталось незамеченным, воспользуйтесь этими несложными приемами:

  • Напишите письмо вручную. Несмотря на то, что сейчас можно отправить письмо Деду Морозу по электронной почте, постарайтесь написать его от руки. Это придаст письму теплоты и индивидуальности.

  • Используйте цветную бумагу. Это сделает письмо более ярким и праздничным.

  • Добавьте рисунки. Нарисуйте снежинки, елки или самого Деда Мороза — это сделает письмо уникальным и неповторимым. Можно также использовать покупные новогодние наклейки.

  • Задекорируйте конверт. Не забудьте украсить конверт, в который положите письмо. Можете приклеить к нему небольшие самодельные снежинки, нарисовать новогоднюю елку, гирлянды, конфетки и другие символы праздника.

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Куда отправить письмо Деду Морозу: список адресов

По всей России насчитывается более десяти усадеб Деда Мороза. В некоторые из них дети могут отправить письмо и обязательно получат ответ от главного зимнего старца-волшебника.

Великий Устюг

Самая крупная усадьба Деда Мороза находится в Великом Устюге. По информации представителей этой резиденции, каждый год они получают более 200 тыс. писем от детей как из России, так и из зарубежья.

Отправить письма можно двумя способами:

через отделение «Почты России» по адресу: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, 1а.

на электронную почту: postcard@ao-dedmoroz.ru или ao_dm_pochta@mail.ru

Москва

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Евгений Биятов/РИА Новости

Ежегодно в столице организовывают почтовые ящики для детских писем Деду Морозу. Одни из самых популярных новогодних почтовых ящиков находятся в парке ВДНХ и в Центральном детском магазине на Лубянке. Новогодние почтовые ящики можно легко узнать по специальной надписи и новогоднему оформлению. Письма из этих ящиков отправляются в московскую усадьбу Дедушки Мороза.

Также письмо можно отправить:

  • обычной почтой по адресу: 109472, г. Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Необходимо указать имя отправителя и обратный адрес для получения ответа.

  • через электронную форму на сайте московского Деда Мороза. К письму можно приложить файл с рисунком или фотографией. Ответ придет в течение двух-трех дней с электронного адреса pochta@dedmorozmos.ru. Чтобы письмо не оказалось в спаме, лучше заранее добавить этот адрес в список контактов.

Нижегородская область

В нижегородской резиденции Деда Мороза также принимают письма и обещают ответить на каждое из них.

  • Вы можете отправить письмо по адресу: Нижегородская область, деревня Утечино, 171а.

Алтай

В алтайской усадьбе на письма детей отвечает как сам Дедушка Мороз, так и его помощники.

Отправлять письма можно обычной или электронной почтой по адресам:

  • физическое письмо: г. Белокуриха, ул. Славского, 17.

  • электронное письмо: altaydedmoroz@ded22.ru

Карелия

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Вы также можете написать карельскому Дедушке Морозу — Паккайне. В отличие от традиционного образа зимнего доброго старца, Паккайне выглядит моложе, не имеет бороды и волшебного посоха.

  • Отправить ему письмо можно по адресу: Республика Карелия, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, 8.

Татарстан

Здесь находится резиденция местного Деда Мороза — Кыш Бабая — и его дочери — Кар Кызы.

  • Написать им можно по адресу: Республика Татарстан, Арский район, с. Яна Кырлай.

Другие волшебные персонажи тоже с нетерпением ждут писем от детей и взрослых со всей России. Так, вы можете написать:

  • Архангельскому Снеговику. Адрес: 163020, Архангельск, проспект Никольский, д. 29, КЦ «Соломбала-Арт», Почта Снеговика;

  • Костромской Снегурочке. Адрес: 15600, Кострома, улица Симановского, д. 11;

  • Девице Метелице. Адрес: 612961, Кировская область, город Вятские Поляны, улица Ленина, д. 31;

  • Матушке Зиме. Адрес: 165780, Архангельская область, Ленский район, город Яренск, улица В. Дубинина, д. 1.

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