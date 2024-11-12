Что посмотреть в Великом Устюге: резиденция Деда Мороза и другие достопримечательности Гид для туристов по Великому Устюгу: памятники, музеи, развлечения, проживание

Великий Устюг известен как родина Деда Мороза. В новогодние праздники город становится местом притяжения для путешественников с детьми. Кроме вотчины Деда Мороза здесь немало других знаковых достопримечательностей. Что посмотреть в Великом Устюге, какие музеи, исторические и природные объекты обязательно стоит посетить — в материале «Газеты.Ru».

Что это за город — Великий Устюг?

Великий Устюг расположен в Вологодской области, в месте слияния рек Сухона и Юг. Это один из древнейших городов Русского Севера, сохранивший богатое культурное наследие.

Необычное название Устюг по одной из версий связанно с сочетанием слов «устье реки Юг». Именно на этом месте много веков назад обосновались переселенцы.

Прозвище «Великий» город получил в награду за свою репутацию: в XVI веке Устюг был не только северным форпостом, но и крупным торговым центром. Сюда стекались купцы за пушниной и северной чернью — серебром, расписанным особым способом.

Вотчиной Деда Мороза Великий Устюг стал в 1999 году. По инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалева в регионе был запущен туристический проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза». В городе торжественно открылся дом зимнего волшебника.

Сегодня Великий Устюг привлекает туристов из разных уголков нашей страны. Помимо новогоднего направления, здесь представлено множество архитектурных и культурных достопримечательностей, широко развит деревенский и гастрономический туризм, проводятся экскурсии к природным жемчужинам края.

Новогодний туризм

Главная фишка современного Великого Устюга — это, конечно же, его новогоднее очарование. С Дедом Морозом здесь связано множество достопримечательностей и культурных объектов. Экскурсовод из Великого Устюга Алексей Козулин рассказал «Газете.Ru», какие объекты обязательны для посещения.

Резиденция Деда Мороза

Живет Дед Мороз в 12 километрах от Великого Устюга, в огромном тематическом парке. К его терему ведет тропа сказок, а само здание состоит из 12 комнат — по числу месяцев в году. Есть в резиденции Деда Мороза самая настоящая кузница и ледник, где круглый год — минус 11 градусов. Рядом с ледником расположен зоопарк и большой зимний сад, где растут мандарины, лимоны, ананасы и еще более 150 видов тропических растений.

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Дом моды Деда Мороза

Это необычное швейное производство, где разрабатывают и создают наряды для зимнего модника. Находится оно в центре Великого Устюга.

В ходе экскурсии дети посещают зал, где работают мастерицы, которые шьют парадные наряды для Деда Мороза и его свиты. Здесь можно измерить свой и сравнить с ростом сказочного персонажа — он составляет два с лишним метра. Дети очень любят выяснять, сколько кому еще нужно дорасти до параметров дедушки.



В доме моды можно примерить варежку Деда Мороза и сравнить свою руку с рукой волшебника.



В следующем зале дети знакомятся с многообразием костюмов из коллекции Деда Мороза, примеряют их и дефилируют по подиуму.



В завершение экскурсии юные гости могут сделать своим руками «морозный» оберег.

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Музей новогодней и рождественской игрушки

Обязательно загляните в Музей новогодней и рождественской игрушки. В трех больших залах хранится несколько тысяч елочных игрушек самого разного возраста. Здесь можно полюбоваться на воплощенные в стекле образы дореволюционных деятелей, советских полярников, спортсменов и космонавтов. Есть в музее елочные украшения в форме китайских фонариков и дворцовых люстр. Кстати, игрушки здесь многонациональные — представлены экземпляры из США, Японии, Финляндии, Китая и других стран мира.

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Музей новогодней поздравительной открытки

Музей открылся а 2014 году и успешно влился в семью достопримечательностей Великого Устюга. Здесь можно полюбоваться как старинными, так и современными открытками. Зимой тут проходят тематические выставки.

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Почта Деда Мороза

Это самая настоящая почтовая служба, занимающаяся личной корреспонденцией Деда Мороза. Сюда стекаются письма от детей из разных уголков нашей страны. Во время экскурсии можно посмотреть, как работают почтальоны, ведь они не только получают письма, но и пишут ответы на них.

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Храмы и монастыри Великого Устюга

В Великом Устюге широко развит и паломнический туризм, отмечает Алексей Козулин. В городе можно приобрести специальные туры по местным монастырям и храмам либо ознакомиться со святынями самостоятельно.

Собор Прокопия Праведного. Прокопий Праведный прибыл в Устюг из католической Германии, принял православие и остался здесь на всю жизнь. Он избрал для себя один из труднейших и великих подвигов христианского благочестия — юродство. Прокопий Праведный признан первым Христа ради юродивым на Руси. Он прославился многими чудесами, в частности спасением Устюга от уничтожения каменной тучей. В 1547 году был причислен к лику святых, его мощи хранятся одноименном Соборе.

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Троице-Гледенский монастырь. Основан в конце XII века около города Гледен — прародителя Великого Устюга, на месте слияния рек Сухоны и Юга. Ансамбль монастыря доступен для внешнего осмотра круглый год, Троицкий собор открыт для посетителей только в летний период. Обязательно полюбуйтесь редкостным по красоте иконостасом, возрожденным реставраторами.

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Храм Вознесения Господня. Это одна из древнейших церквей Великого Устюга. Построен храм по заказу устюжского купца Никифора Ревякина в 1648–1649 годах.

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Храмовый комплекс Дымковской слободы. Включает в себя Церковь Димитрия Солунского и Церковь Сергия Радонежского. Оба храма датируются первой третью XVIII века.

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Музеи и исторические здания Великого Устюга

Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Это крупный многопрофильный музейный комплекс, объединяющий 27 памятников архитектуры федерального значения. Как отмечает Алексей Козулин, помимо традиционных экскурсий заповедник проводит интереснейшие интерактивные мероприятия для детей и для взрослых на тему истории Великого Устюга и всего Вологодского края. Обязательно посетите с детьми:

Мероприятия по палеонтологии. Здесь дети смогут почувствовать себя настоящими учеными и самостоятельно выкопать из песка «кости» древних животных.



Здесь дети смогут почувствовать себя настоящими учеными и самостоятельно выкопать из песка «кости» древних животных. Город купцов и мастеров. Здесь дети знакомятся с промыслами, которые зародились на местных фабриках. Особенно интересно мероприятие «Лен ты, мой лен», во время которого можно посидеть за прялкой и ткацким станком, взять в руки старославянский утюг.



Здесь дети знакомятся с промыслами, которые зародились на местных фабриках. Особенно интересно мероприятие «Лен ты, мой лен», во время которого можно посидеть за прялкой и ткацким станком, взять в руки старославянский утюг. Иконопись. В жанре иконописи могут попробовать свои силы и дети, и взрослые.

close Shevchenko Andrey/Shutterstock/FOTODOM

Памятник Хабарову

В центре улицы Красной расположен памятник знаменитому устюжанину Ерофею Хабарову. Руководитель отряда землепроходцев в XVII веке присоединил к России новые земли по реке Амур. Именно в его честь назван дальневосточный Хабаровский край.

close Irina Papoyan/Shutterstock/FOTODOM

Соборное дворище

Уникальный храмовый комплекс Великого Устюга. Представляет собой систему зданий, включающую несколько церквей, монастырей и дворцов.

Набережная

Одна из древнейших улиц Великого Устюга, появившаяся в XII веке. Обязательно пройдитесь по ней и полюбуйтесь великолепным архитектурным ансамблем: старинными храмами и купеческими домами.

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Деревенский туризм

Всем гостям Великого Устюга Алексей Козулин советует обратить внимание на деревенский туризм.

«Рекомендую заглянуть в деревню Благовещение. Здесь можно снять дом с настоящей русской печью и полатями, на которых так приятно поспать. Из активностей можно сходить в хлев, подоить корову, убрать за ней навоз. Обязательно покатайтесь с горки вместе с детьми на самых древних санях — набитом сеном мешке», — советует экскурсовод.

Природные красоты

Много туристов приезжает в Великий Устюг полюбоваться природными явлениями. Алексей Козулин советует обязательно посетить ряд знаковых мест:

Опоки. Это высокие скалы, расположенные на берегу реки Сухоны в 70 км от Великого Устюга. Высота этого геологического образования превышает 60 метров. Считается, что Опоки появились около двухсот шестидесяти миллионов лет назад, на закате Пермского периода. Сегодня они по праву считаются одной из красивейших природных жемчужин Вологодчины. В 1940–1947 годах в одноименной деревне, расположенной здесь же, была зона ГУЛАГа. Сюда ссылались заключенные со всей России, в основном, представители культурных профессий — писатели, поэты, музыканты. Они строили дамбу для обращения вспять реки Сухоны, но у них ничего не вышло, отмечает Козулин. Три года просуществовал этот лагерь и был закрыт. Сегодня на его месте установлен поклонный крест.



Это высокие скалы, расположенные на берегу реки Сухоны в 70 км от Великого Устюга. Высота этого геологического образования превышает 60 метров. Считается, что Опоки появились около двухсот шестидесяти миллионов лет назад, на закате Пермского периода. Сегодня они по праву считаются одной из красивейших природных жемчужин Вологодчины. В 1940–1947 годах в одноименной деревне, расположенной здесь же, была зона ГУЛАГа. Сюда ссылались заключенные со всей России, в основном, представители культурных профессий — писатели, поэты, музыканты. Они строили дамбу для обращения вспять реки Сухоны, но у них ничего не вышло, отмечает Козулин. Три года просуществовал этот лагерь и был закрыт. Сегодня на его месте установлен поклонный крест. Васькин ключ. Этот водопад находится на обрыве крутого берега реки Сухоны, в месте, где она изгибается на 180 градусов и делает петлю. Сюда круглый год приезжают туристы, чтобы полюбоваться водопадом и сделать яркую фотосессию. Здесь устюжане празднуют свадьбы, юбилеи и просто отдыхают на природе.



Этот водопад находится на обрыве крутого берега реки Сухоны, в месте, где она изгибается на 180 градусов и делает петлю. Сюда круглый год приезжают туристы, чтобы полюбоваться водопадом и сделать яркую фотосессию. Здесь устюжане празднуют свадьбы, юбилеи и просто отдыхают на природе. Фонтанирующий источник. Настоящим дивом Вологодчины называют единственный в области фонтанирующий источник в Опоках. Фонтан представляет собой самоизливающуюся скважину, которая была пробурена в 1941 году во время инженерно-геологических изысканий. Как отмечает Алексей Козулин, зимой источник превращается в высокий ледяной купол голубого цвета, в который можно зайти и посмотреть, как плещется вода.

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Промышленный туризм

С давних времен Устюг славился своими художественными промыслами. Самый знаменитый из них — северная чернь. В XIX веке по заказу императрицы Марии Александровны мастер Кошков изготовил набор серебряных ложек с уникальным рисунком. За это изделие на всемирной выставке в Лондоне в 1851 году он получил медаль и похвальный лист.

Старинные традиции чернения по серебру бережно сохранил Устюжский завод «Северная чернь». В рамках экскурсий здесь можно познакомиться со старинными технологиями изготовления шедевров из серебра и увезти с собой драгоценные сувениры.

Что попробовать из местных блюд

Алексей Козулин советует попробовать в Великом Устюге несколько блюд:

Шаньга. Это открытый пирог из бездрожжевого теста. Похож на ватрушку или калитку, круглый. Внутри у шаньги — начинка разных видов: с картофельным пюре, северными ягодами, пшеном и творогом.



Это открытый пирог из бездрожжевого теста. Похож на ватрушку или калитку, круглый. Внутри у шаньги — начинка разных видов: с картофельным пюре, северными ягодами, пшеном и творогом. Козуля. Великий Устюг граничит с Архангельской областью, поэтому здесь издревле распространены особые пряники — козули. Это изделия из ржаной муки, очень твердые. Раньше, чтобы попробовать, их надо было вымачивать в чае. Украшались козули сахарной глазурью.



Великий Устюг граничит с Архангельской областью, поэтому здесь издревле распространены особые пряники — козули. Это изделия из ржаной муки, очень твердые. Раньше, чтобы попробовать, их надо было вымачивать в чае. Украшались козули сахарной глазурью. Рыбник. Это необычный, прямоугольный, закрытый и очень сочный пирог с очищенной, но не разделанной рыбой. В Великом Устюге его традиционно готовят с палтусом. Чтобы съесть пирог, по словам Козулина, вначале надо открыть его как шкатулку. Дальше вспомнить поговорку: «Все что плавает и летает, в Великом Устюге едят руками!» и приступить к пиршеству. Из рыбника вылавливают кусочки рыбы, очищают от костей и едят. А хлебными краями пирога закусывают.

Где остановиться в Великом Устюге

Цены на жилье в Великом Устюге демократичные. Осенью и в начале зимы они варьируются в среднем в районе 2-7 тыс. рублей за ночь за однокомнатную квартиру. В Великом Устюге можно забронировать номер в гостиницах или гостевых домах. Стоимость проживания — от 2 тыс. рублей за сутки. Однако ситуация резко меняется в новогодние праздники.

«С 20 декабря по 10 января приезжайте в Великий Устюг, только если заранее забронировали жилье. Иначе можно остаться не у дел. А у нас, на минуточку, в это время минус 30–40 градусов бывает. Туристический поток в это время настолько высок, что можно или не снять квартиру, или снять, но за огромные деньги», — отмечает экскурсовод.