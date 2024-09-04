Массаж гуаша для лица и тела: как его делают, польза и противопоказания Основные техники, приемы и эффективность массажа гуаша

Гуаша — это техника массажа лица и тела при помощи специального скребка. Эта практика пришла к нам из древнекитайской медицины и пользуется сейчас большим спросом. Как правильно делать массаж, какая от него польза и какие противопоказания у этой процедуры – в материале «Газеты.Ru».

Что такое массаж гуаша

Массаж гуаша — это традиционная китайская техника массажа, которая предполагает использование специального инструмента (скребка) для интенсивного воздействия на кожу и мышцы. Название «гуаша» переводится с китайского как «скрести». Дословно это процедура «выскребания болезней». Ее цель — стимулировать микроциркуляцию мягких тканей, улучшать кровообращение и лимфоток, а также способствовать снятию мышечного напряжения и боли.

Этот массаж является частью традиционной китайской медицины. Считается, что гуаша помогает выводить токсины и улучшать циркуляцию энергии «ци» («жизненная энергия») в организме и способствует восстановлению баланса и гармонии духа. Китайские специалисты убеждены, что техника гуаша воздействует на энергетическую схему меридианов каналы, по которым движется энергия и является отличным средством для профилактики патологических процессов, уточнила в интервью с «Газетой.Ru» врач-косметолог Мария Гершберг.

Массаж восстанавливает и укрепляет защитные функции организма, активизирует выработку интерферонов и усиливает клеточный иммунитет. Эта техника применяется для омоложения, улучшения цвета кожи, устранения отеков и темных кругов под глазами, за счет в том числе и лимфодренажного эффекта. Мария Гершберг Врач-косметолог

Какой эффект дает массаж гуаша

Скребковое воздействие на кожу и мышцы способствует улучшению притока крови к массируемым участкам, что помогает в питании тканей и ускорении процесса восстановления.

Техника гуаша позволяет расслабить зажатые мышцы, снять напряжение и уменьшить болевые ощущения.

Массаж улучшает отток лимфы, способствуя очищению организма от токсинов и уменьшению отечности.

Гуаша часто используется в косметологии для улучшения состояния кожи лица, повышения ее упругости, уменьшения морщин и стимуляции регенерации клеток.

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Инструменты и материалы для проведения массажа гуаша

Для проведения массажа гуаша необходимо подготовить специальные инструменты и материалы, чтобы обеспечить максимальный эффект и безопасность.

Неотъемлемой частью процедуры является гигиена, поэтому важно держать под рукой антисептики и салфетки. Перед началом массажа и после его завершения необходимо тщательно дезинфицировать скребок и руки, чтобы предотвратить возможные инфекции. Подойдут и антисептические салфетки или специальные растворы для дезинфекции.

Скребки для гуаша — основное приспособление для выполнения этой процедуры. Они бывают разных форм и изготавливаются из различных материалов. Традиционные скребки часто сделаны из нефрита, который славится своими успокаивающими и охлаждающими свойствами. Розовый кварц также популярен благодаря своей мягкой энергии и благоприятному воздействию на чувствительную кожу. Скребки из базальтового камня более прочные и подходят для глубокого массажа, в то время как скребки из нержавеющей стали являются гигиеничными и долговечными.

Для обеспечения плавного и комфортного скольжения скребка по коже необходимо использовать масла или лосьоны для массажа, обладающие органолептическими свойствами. Эти средства не только облегчают выполнение массажа, но и питают кожу:

Масло жожоба — легкое и не забивающее поры, подходит для всех типов кожи;

Масло сладкого миндаля богато витаминами Е и А, что способствует увлажнению и питанию кожи.

Аргановое масло, насыщенное антиоксидантами и полезными жирными кислотами, лучше всего совместимо со зрелой кожей.

Кокосовое масло известно своими глубокими увлажняющими и антибактериальными свойствами.

Зеркало — полезный инструмент, особенно если вы выполняете массаж гуаша на лице самостоятельно. Оно помогает следить за правильностью техники и позволяет более точно прорабатывать нужные зоны. В некоторых случаях можно использовать роллер для лица, который помогает подготовить кожу к массажу или завершить процедуру, обеспечивая дополнительный расслабляющий эффект.

После массажа кожа может быть чувствительной, поэтому важно по завершении применять средства для ухода — увлажняющие кремы или сыворотки. Это нужно, чтобы успокоить дерму и улучшить ее состояние. Наконец, для обеспечения комфорта и гигиены используйте чистое полотенце, чтобы вытереть излишки масла. Кроме того, оно поможет укрыть те части тела, которые не массируются.

Техника гуаша: основные движения и приемы

Для правильного выполнения массажа гуаша важно овладеть основными движениями и приемами, которые обеспечат максимальный эффект и безопасность процедуры. Вот основные моменты, которые нужно соблюдать при выполнении косметологического процесса.

Правильное положение скребка

Держите скребок под углом примерно 15–30 градусов к поверхности кожи. Это позволяет создать достаточное давление, при этом не травмировать кожу. Чем острее угол, тем меньше давление, в то время как более плоский угол обеспечивает более глубокое воздействие на ткани.

Начинать стоит всегда с легкого давления, которое вы постепенно будете увеличивать. Обязательно наблюдайте за реакцией кожи. Она может слегка покраснеть, что является нормальным показателем улучшения кровообращения. Однако избегайте чрезмерного прессинга, чтобы не вызвать болезненные ощущения или повреждения сосудов и капилляров.

Основные движения

Поглаживание (или «соскребание») — базовое движение в технике гуаша. Начните с легких движений по поверхности кожи, двигаясь от центра лица к периферии или вдоль мышечных линий тела. Поглаживание должно быть плавным и равномерным, постепенно усиливайте давление по мере адаптации кожи.

Растирание подходит для более глубокого воздействия на мышечные ткани. Скребок нужно перемещать более интенсивно и с большим давлением. Это движение помогает улучшить кровообращение и снять мышечные зажимы.

Легкие постукивания краем скребка помогают стимулировать точки давления и расслабить напряженные мышцы.

Вибрационные движения выполняются для активации микроциркуляции и расслабления более глубоких тканей.

В некоторых случаях можно перемещать скребок по коже по кругу для усиления воздействия на определенные участки — суставы или мышцы с повышенным напряжением.

Техника массажа гуаша заключается в воздействии на кожный покров скребками вдоль меридианов от центра в стороны и сверху вниз. Интенсивность воздействия может быть разной. Сеанс длится около получаса. Мария Гершберг Врач-косметолог

Массаж лица

Лоб. Держите скребок под углом примерно 15–30 градусов к коже. Начните от центра лба, выполняя мягкие поглаживающие движения вверх и в стороны к линии роста волос. Повторите движение 5–10 раз на каждой половине лба.

Зона вокруг глаз. Используйте край скребка для мягкого массажа области под глазами. Ведите инструмент от внутреннего уголка глаза и двигайтесь к виску. Выполняйте легкие движения, избегая сильного давления, так как кожа вокруг глаз очень тонкая и чувствительная. Повторите пять–семь раз с каждой стороны.

Щеки. Двигайтесь скребком от носа по скулам к ушам. Благодаря этой технике можно подтянуть кожу и улучшить контуры лица. Сделайте 5–10 раз на каждой стороне.

Подбородок и линия челюсти. Используйте U-образный край скребка. Начинайте от центра подбородка и двигайтесь по линии челюсти к ушам. Это помогает уменьшить отечность и подтянуть контуры лица. Повторите 5–10 раз на каждой стороне.

Шея. Ведите инструмент вверх от основания шеи к подбородку. Это позволит улучшить лимфоток и подтянуть кожу. Повторите 5–10 раз.

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Массаж тела

Шея и плечи. Начните с мягких движений от основания шеи к плечам. Используйте более широкий край скребка для массажа больших мышц, таких как трапециевидные мышцы. Повторите 5–10 раз с каждой стороны.

Руки и ноги. Пройдитесь от периферии (кисти или стопы) и двигайтесь вверх по направлению к сердцу. Это поможет стимулировать кровообращение и лимфодренаж. Для рук используйте длинные поглаживающие движения вверх от запястья к плечу. Для ног — от стопы к бедру. Повторите 5–10 раз для каждой конечности.

Спина. Если у вас есть возможность, попросите кого-то помочь вам с массажем спины, так как самостоятельно это сделать сложно. Скользите от поясницы и поднимайтесь вверх вдоль позвоночника к плечам. Используйте длинные и плавные движения, чтобы снять напряжение в мышцах спины.

Преимущества массажа гуаша

Массаж гуаша имеет преимущества по сравнению с некоторыми другими видами массажа. Они связаны с его специфической техникой, использованием специальных инструментов, а также воздействием на тело и кожу.

Глубокое воздействие на ткани. Массаж гуаша позволяет проникать глубже в ткани по сравнению с другими видами массажа (например, шведский или классический расслабляющий массаж). Скребок оказывает прямое давление на кожу и подлежащие мышцы, что помогает эффективно снимать напряжение и зажимы даже в глубоких слоях мышц.

Улучшение микроциркуляции и лимфодренажа. Гуаша способствует значительному улучшению микроциркуляции крови и лимфы в тканях. Благодаря интенсивному скребковому воздействию на кожу и мышцы, массаж стимулирует кровообращение, улучшает обменные процессы в клетках и ускоряет выведение токсинов через лимфатическую систему.

Эффект лифтинга и улучшение тонуса кожи. В отличие от многих других видов массаж гуаша можно делать как на теле, так и на лице. При выполнении техники в последнем варианте наблюдается подтягивающий и тонизирующий эффект, который помогает уменьшить отечность, улучшить контуры лица, а также снизить видимость морщин и мелких линий.

Улучшение детоксикации. Благодаря стимулированию лимфотока и кровообращения массаж гуаша способствует выведению токсинов из организма. Это особенно полезно для людей, страдающих от хронических воспалений, а также для улучшения общего самочувствия и повышения уровня энергии.

Снижение воспалений и болевого синдрома. Гуаша может эффективно уменьшать воспаление и болевой синдром, особенно в случае мышечных болей, артрита и мигреней. В отличие от других видов массажа, которые могут фокусироваться только на расслаблении мышц, гуаша позволяет быстро снять боль и напряжение за счет более интенсивного воздействия на триггерные точки и места застоя.

Долговременные результаты. Массаж гуаша часто дает более продолжительные результаты по сравнению с другими видами массажа, поскольку он воздействует не только на поверхностные мышцы, но и на глубокие ткани, а также на кровеносные и лимфатические системы. За счет улучшения циркуляции и стимулирования естественных процессов регенерации, результаты от массажа гуаша могут сохраняться дольше.

Гибкость в применении. Гуаша можно применять как самостоятельную технику или в комбинации с другими видами массажа и процедурами. Это позволяет адаптировать массаж под конкретные нужды пациента — будь то расслабление, лечение определенных мышечных зажимов или улучшение состояния кожи.

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Минимальное использование оборудования и высокая доступность. Массаж гуаша требует минимального оборудования — достаточно одного скребка, который можно легко использовать как в домашних условиях, так и в профессиональных клиниках.

«Польза массажа гуаша, по мнению китайских медиков, заключается в восстановлении и укреплении защитных функций организма, активизации выработки интерферонов и усилении клеточного иммунитета. Также массаж улучшает кровообращение, активизирует движение лимфы, метаболизм и регенерацию», — отметила врач-косметолог.

Противопоказания для массажа гуаша

Массаж гуаша, хотя и считается терапевтической процедурой, имеет ряд противопоказаний и требует осторожности при проведении. Это связано с интенсивным воздействием на кожу и мягкие ткани, а также с тем, что гуаша может провоцировать определенные физиологические реакции. Прежде чем проводить процедуру, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Противопоказания

Острые воспалительные процессы. Не рекомендуется проводить массаж гуаша при наличии острых воспалительных заболеваний кожи или мягких тканей — дерматита, экземы, псориаза. А также при инфекционных заболеваниях кожи, например фурункулах или абсцессах.

Кожные повреждения. Наличие открытых ран, порезов, ожогов или других повреждений дермы — противопоказание для проведения массажа гуаша, так как это может усугубить состояние и вызвать болезненные ощущения.

Коагулопатия, или нарушение свертываемости крови. Людям с нарушением свертываемости крови и тем, кто принимает антикоагулянты, следует избегать гуаша, так как он может вызвать кровоподтеки и кровотечения.

Беременность. В период беременности важно быть осторожным с массажем гуаша, особенно в области живота, поясницы и таза. Прежде чем проводить косметологическую процедуру, необходимо проконсультироваться с врачом.

Тромбоз и варикозное расширение вен. При наличии тромбов или выраженного варикозного расширения вен не рекомендуется применять гуаша на этих участках, так как массаж может усилить повреждение сосудов и повысить риск отрыва тромба.

Опухоли и онкологические заболевания. Поскольку гуаша стимулирует кровообращение, это может способствовать росту новообразования.

Повышенная температура и лихорадка. При температуре тела выше нормы или при лихорадке массирование может усугубить состояние.

Недавние операции или травмы. После хирургического вмешательства или травмирования мягких тканей нужно избегать массажа гуаша, особенно на тех участках, которые еще не зажили полностью.

Серьезные заболевания сердца. Люди с сердечной недостаточностью или те, кто недавно перенес сердечный приступ, должны избегать гуаша, особенно в области груди и верхней части спины.

Противопоказания к массажу гуаша включают аллергию на масла и материалы скребка, инфекционные кожные заболевания, травмированную поверхность кожи, несросшиеся переломы, тромбофлебит, плохую свертываемость крови, малокровие, менструацию, высокое артериальное давление, беременность, онкологию и некоторые другие заболевания. Мария Гершберг Врач-косметолог

Меры предосторожности при массаже гуаша

Врач-косметолог предупредила, что петехиальная сыпь связана с повреждением мельчайших сосудов, капилляров может возникнуть как нормальная реакция на массаж гуаша, особенно если он проводился интенсивно. Однако если сыпь сопровождается другими симптомами, такими как общее недомогание, головная боль, головокружение, боли в суставах и мышцах, или появились признаки интоксикации, следует обратиться к врачу и обязательно сменить косметолога.

Кроме того, нужно помнить об общих правилах безопасности:

Важно использовать правильную технику и подходящее давление при выполнении массажа гуаша. Слишком интенсивное давление может повредить кожу или вызвать болезненные ощущения, особенно у новичков или людей с чувствительной кожей.

Всегда наблюдайте за состоянием кожи и реакцией организма во время и после массажа. Если кожа становится слишком красной, воспаленной или появляются болезненные ощущения, следует уменьшить давление или прекратить массаж.

При массаже лица или тела следует избегать участков с костными выступами, такими как позвоночник или кости черепа, чтобы предотвратить дискомфорт или травму.

Всегда учитывайте индивидуальные особенности организма, такие как чувствительность кожи, наличие аллергий, хронических заболеваний или других медицинских состояний, которые могут требовать адаптации техники массажа.

Перед началом курса массажа гуаша, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы находитесь в зоне риска (например, беременность или недавно перенесенная операция), необходимо проконсультироваться с врачом.

Скребки для гуаша должны быть чистыми и продезинфицированными перед каждым использованием, чтобы избежать заражения и инфекций.