Бельгия вырвала победу у Японии и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

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Сборная Бельгии вырвала победу у Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2. Японцы сенсационно открыли счет: автором забитого мяча стал форвард Генки Харагуси. А после этого хавбек испанского «Бетиса» Такаси Инуи удвоил преимущество команды.

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Однако бельгийцы не собирались сдаваться. На 69-й минуте крайний защитник Ян Вертонген головой перебросил японского голкипера Эйдзи Кавасиму, через пять минут опорный полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни сравнял счет, а уже в последней атаке хавбек национальной команды Бельгии Насер Шадли отметился точным ударом и добыл волевую победу.

Таким образом, Бельгия в четвертьфинале сыграет против Бразилии.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Маруан Феллайни сделал счет равным в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия — Япония.

Чемпионат мира — 2018. 1/8 финала

Бельгия — Япония — 3:2

Голы: 0:1 — Харагуси, 48; 0:2 — Инуи, 52; 1:2 — Вертонген, 69; 2:2 — Феллайни, 74; 3:2 — Шадли, 90+4.