Шадли практически вывел Бельгию в четвертьфинал ЧМ-2018

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Бельгийский хавбек английского «Вест Бромвича» Насер Шадли практически вывел Бельгию в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

На 94-й минуте бельгийцы убежали в стремительную контратаку, которую начал голкипер лондонского «Челси» Тибо Куртуа передачей на полузащитника английского «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне. Тот в свою очередь перевел на фланг на крайнего защитника французского «ПСЖ» Томаса Менье. Менье выкатил мяч на Шадли, который забивал в практически пустые ворота.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Маруан Феллайни сделал счет равным в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Бельгия — Япония.