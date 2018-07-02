Чемпиона Европы 1992 года удивила игра сборной Японии на ЧМ-2018
Чемпиона Европы 1992 года в составе сборной Дании Петера Шмейхеля удивила игра сборной Японии на чемпионате мира по футболу в России, передает RT.
«Япония — это команда, которой управляет Синдзи Кагава, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед». Безусловно, мы знаем таких игроков, как Синдзи Окадзаки. Эта команда изумила меня своими техническими способностями. Они очень быстры и сильны не только физически, но и психологически», — заявил Шмейхель.
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Японцы сыграют с Бельгией 2 июня в Ростове-на-Дону.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.