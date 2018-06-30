Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству игр на чемпионатах мира и Европы

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Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд бывшего полузащитника национальной команды Германии Бастиана Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы, сообщает Sport24.

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Уругвая станет для Роналду 38-м.

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После Роналду и Швайнштайгера в список входят экс-форварды сборной Германии Мирослав Клозе (37) и Лотар Маттеус (37), бывший защитник сборной Италии Паоло Мальдини (36) и немецкий защитник Филипп Лам (34).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Роналду станцевал на тренировке сборной Португалии.