Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству игр на чемпионатах мира и Европы
Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд бывшего полузащитника национальной команды Германии Бастиана Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы, сообщает Sport24.
Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Уругвая станет для Роналду 38-м.
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После Роналду и Швайнштайгера в список входят экс-форварды сборной Германии Мирослав Клозе (37) и Лотар Маттеус (37), бывший защитник сборной Италии Паоло Мальдини (36) и немецкий защитник Филипп Лам (34).
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 17-го игрового дня чемпионата мира.