Российский футболист вошел в символическую сборную группового этапа ЧМ

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Читатели британской газеты The Guardian определили символическую сборную группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018, куда вошел российский полузащитник Александр Головин. Об этом сообщает ТАСС.

Символическая сборная группового этапа: вратарь Алиреза Бейранванд (Иран), защитники Мануэль Аканджи (Швейцария), Диего Годин (Уругвай), Андреас Гранквист (Швеция), полузащитники Киран Триппьер (Англия), Иско (Испания), Лука Модрич, Иван Ракитич (оба — Хорватия), Александр Головин (Россия), нападающие Гарри Кейн (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

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«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее Головин также вошел в символическую сборную группового этапа мирового первенства по версии авторитетного британского издания WhoScored.