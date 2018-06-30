В судейском комитете РФС оценили уровень арбитров матча Россия — Испания

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/11819761/orig-1529833840bbaf7abd249e509d189e05d7d63a66c9-pic905-895x505-1124.jpg">

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников оценил уровень голландского арбитра Бьорна Кейперса, который обслужит матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.

«Кейперс — один из лучших судей в Европе, один из немногих, кто судил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы», — цитирует Левникова «РИА Новости».

Реклама

Подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании 1 июля на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.

Ранее сообщалось, что ассистентами Кейперса будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.