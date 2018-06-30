В судейском комитете РФС оценили уровень арбитров матча Россия — Испания
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников оценил уровень голландского арбитра Бьорна Кейперса, который обслужит матч 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Испании.
«Кейперс — один из лучших судей в Европе, один из немногих, кто судил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы», — цитирует Левникова «РИА Новости».
Реклама
Подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании 1 июля на стадионе «Лужники».
«Газета.Ru» следит за событиями первого дня плей-офф чемпионата мира в текстовой онлайн-трансляции.
Ранее сообщалось, что ассистентами Кейперса будут его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.