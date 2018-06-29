Головин вошел в десятку лучших игроков ЧМ-2018 по версии британских СМИ

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Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин вошел в десятку лучших игроков чемпионата мира по футболу по версии британского издания The Telegraph, сообщает «Советский спорт».

22-летний хавбек расположился на девятой строчке рейтинга издания. На счету Головина один забитый мяч и две голевые передачи.

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Помимо россиянина в список попали: хорватский хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич, английский форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, бельгийский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, бразильский полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар, уругвайский защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин, иранский вратарь тегеранского «Персеполиса» Алиреза Бейранванд и шведский защитник российского «Краснодара» Андреас Гранквист.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 16-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что «Челси» не будет отдавать Головина в аренду после покупки.