Сборная России проиграла Уругваю в матче ЧМ-2018

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Сборная России крупно уступила Уругваю в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:3, сообщает «Советский спорт».

На десятой минуте игры нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева со штрафного. Уже через 13 минут мяч предательски залетел в ворота от ноги полузащитника испанского «Вильярреала» Дениса Черышева. А уже на 90-й минуте форвард французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани сделал счет разгромным. На 36-й минуте матча защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников был удален с поля.

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Таким образом, Россия заняла второе место в группе A и обеспечила себе выход в 1/8 финала мундиаля.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее матч ЧМ-2018 между Россией и Уругваем посетило 41970 зрителей.

Чемпионат мира — 2018. Группа А. 3-й тур

Уругвай — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Суарес, 10; 2:0 — Черышев (автогол), 23, 3:0 — Кавани, 90.