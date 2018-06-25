Россия уступает Уругваю после первого тайма со счетом 0:2

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Сборная России проигрывает Уругвая в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

На десятой минуте игры нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес отправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева со штрафного. А уже через 13 минут крайний защитник сборной Уругвая Диего Лашальт удвоил преимущество команды.

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На 36-й минуте встречи крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее защитник сборной России Смольников получил красную карточку в матче с Уругваем.