Путин не планирует посетить матч Россия — Уругвай на ЧМ-2018

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства пока не собирается посетить заключительный матч группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными России и Уругвая. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока в графике президента нет, у него другие планы рабочие. Но с другой стороны, вы знаете, что сейчас в дни футбола все графики подвижны, но еще раз повторяю, пока нет», — сказал Песков.

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Встреча между сборными России и Уругвая пройдет 25 июня в Волгограде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий девятого дня мирового первенства.